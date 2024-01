Le Théâtre Granada prévoit une grande célébration du centenaire en avril | Culture & Loisirs

Des classiques muets qui ont illuminé le grand écran aux chefs-d’œuvre de l’âge d’or qui ont captivé le public, Le Théâtre de Grenade est une scène importante pour la scène artistique et de divertissement de Santa Barbara depuis son ouverture il y a près de 100 ans en 1924. En l’honneur de la célébration de son centenaire, le théâtre organise le week-end du festival du centenaire de Grenade célébrant le passé historique de Grenade, son dynamisme le présent et l’avenir passionnant du 12 au 14 avril 2024.

Le Théâtre Granada fêtera son 100e anniversaire en avril avec des projections spéciales de films sélectionnés.

Le théâtre Granada a ouvert ses portes en 1924 et a été acheté en 1930 par Warner Bros. pour servir de palais de cinéma accueillant des projections exclusives de classiques du cinéma comme “Autant en emporte le vent” et “Guys and Dolls”. Pour raviver cette atmosphère de palais du cinéma, le vendredi 12 avril, le théâtre déroulera le tapis rouge pour un voyage cinématographique en projetant deux films historiques initialement présentés au Théâtre Granada.

L’acte 1 sera la projection de Sherlock Jr., présenté pour la première fois à Grenade le 1er juin 1924. Comédie muette américaine, le film a été réalisé par et met en vedette Buster Keaton. En 1991, la Bibliothèque du Congrès a choisi Sherlock Jr. pour le conserver au National Film Registry des États-Unis, le reconnaissant comme « culturellement, historiquement ou esthétiquement important ». Le compositeur et musicien primé Michael Mortilla accompagnera le film muet au piano. Mortilla accompagne des films muets depuis de nombreuses années et a reçu des commandes de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de l’Orchestre symphonique de Chicago et de la Bibliothèque du Congrès, entre autres.

L’acte 2 sera la projection de Star Wars : Un nouvel espoir, qui a été présenté pour la première fois au Granada le 16 septembre 1977 et a duré 15 semaines au théâtre. Ce film d’opéra spatial épique américain a été écrit et réalisé par George Lucas. C’était le premier film sorti au Guerres des étoiles série de films et le quatrième chapitre chronologique de la saga Skywalker. Il a reçu de nombreux prix aux Oscars, aux BAFTA Awards et aux Saturn Awards, entre autres.

Le sponsor en titre du vendredi soir du week-end du festival est la Fondation John C. Mithun ainsi que Susan Torrey et Mercedes Millington. Les célébrations d’anniversaire du week-end se poursuivront avec une star du moment en tête d’affiche samedi soir et dimanche soir sera consacré à l’avenir du théâtre, mettant en avant les performances de jeunes artistes de Santa Barbara. Les détails des représentations du samedi et du dimanche n’ont pas encore été annoncés.

Les prix refléteront également le même thème passé/présent/futur, avec les projections historiques de vendredi au prix de 19,24 $ en l’honneur de l’année d’ouverture du théâtre. Les billets pour les spectacles « d’aujourd’hui » du samedi soir coûteront 20,24 $ et les billets pour les « futurs talents » du dimanche soir seront de 21,24 $.

Pour acheter des billets pour le double programme de vendredi soir, veuillez visiter : https://ticketing.granadasb.org/19067

Pour plus d’informations sur le théâtre, veuillez visiter www.granadasb.org.

À propos du Théâtre de Grenade

Cette salle ultramoderne de 1 500 places peut se vanter d’accueillir des spectacles de classe mondiale et abrite huit compagnies résidentes : American Theatre Guild, CAMA, Santa Barbara Choral Society, Music Academy, Opera Santa Barbara, State Street Ballet. , La Symphonie de Santa Barbara et UCSB Arts and Lectures. Notamment, au milieu du XXe siècle, le théâtre Granada servait de palais de cinéma pour Warner Bros, accueillant des projections exclusives de classiques du cinéma comme “Autant en emporte le vent” et “Guys and Dolls”. Au fil des années, il a accueilli un éventail illustre de sommités du XXe siècle, dont Charlie Chaplin, Fred Astaire, Henry Fonda, Yo-Yo Ma, Steve Martin et le London Symphony Orchestra, entre autres. Le théâtre est une icône historique qui témoigne du rôle central que jouent les arts du spectacle dans la définition de la vie communautaire de Santa Barbara et de la région de la côte centrale.

Pour plus d’informations sur le Théâtre Granada, veuillez visiter www.granadasb.org.