Le théâtre égyptien a accordé 50 000 $ en financement fédéral de secours COVID-19 de la ville de DeKalb – Shaw Local

DeKALB – Après un mois de débats et de plaidoyers publics par des dizaines de soutiens, le théâtre égyptien a reçu 50 000 $ en financement fédéral de secours COVID-19 par la ville de DeKalb cette semaine.

Le prix, qui était de 25 000 $ de moins que ce que le personnel égyptien avait initialement demandé, a été prolongé par un vote du conseil municipal de DeKalb 5-2 lundi. La troupe de théâtre basée à DeKalb Stage Coach Players a reçu sa demande complète de 25 000 $.

Lors de sa réunion ordinaire, le conseil municipal a convenu de la manière de dépenser les 349 241 $ restants des fonds fédéraux de subvention de l’American Rescue Plan Act alloués à la ville en réponse à la pandémie. L’échevin du cinquième arrondissement Scott McAdams était absent, et l’échevin du sixième arrondissement Mike Verbic et l’échevin du quatrième arrondissement Greg Perkins ont voté non.

Les dirigeants de la ville de DeKalb ont été chargés de répartir le financement non engagé.

Outre le théâtre égyptien et les joueurs de diligence, la ville a identifié plusieurs autres projets qui pourraient bénéficier des fonds de subvention de l’ARPA. Les options varient, allant du repavage de Greenbrier Road et de l’encouragement d’un centre communautaire à Annie Glidden North à la modernisation de l’arrêt de transport en commun sur Blackhawk Road et à la réfection de la toiture de la Glidden Homestead Barn.

Le directeur municipal, Bill Nicklas, a déclaré que le total de tous ces articles est de 350 000 $, ce qui est à quelques dollars de ce qu’il avait présenté qui reste dans le fonds de subvention ARPA de la ville.

L’échevine du premier quartier, Carolyn Morris, a déclaré qu’elle était d’accord avec le paquet décrivant comment la ville dépensera les fonds restants de la subvention ARPA.

“Je soutiens pleinement l’ensemble de cette liste recommandée, car l’Égypte en obtient, les Stage Coach Players en obtiennent, le repavage, de nombreux investissements dans les infrastructures ici, l’éclairage public amélioré”, a déclaré Morris. “Tout cela me semble parfait.”

L’échevine du deuxième quartier, Barb Larson, a déclaré qu’elle considérait le financement de la subvention ARPA comme une opportunité de promouvoir l’équité dans toute la ville.

“Je pense que lorsque nous examinons certains des problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement, nous dirons que la ville s’est déséquilibrée”, a déclaré Larson. « Nous n’avons pas examiné tous les domaines. Puis, tout d’un coup, je me suis dit : ‘Oh mon Dieu. Nous aurions dû faire plus attention. La seule leçon que je veux tirer de cette erreur est que nous essayons constamment d’équilibrer la ville, les services, quoi que ce soit et de ne pas oublier jusqu’à ce qu’il y ait une autre roue grinçante que nous avons oubliée.

Verbic a déclaré que son point de vue reste inchangé depuis la dernière fois que le conseil a discuté de la question et que le paquet du directeur municipal ne fait que renforcer sa position.

“C’est en partie la raison pour laquelle j’ai voulu attendre la dernière fois”, a déclaré Verbic. “Regardez ce qui s’est passé depuis la dernière fois du point de vue d’un besoin justifié.”

Auparavant, la ville n’avait pas divulgué publiquement une liste de projets pour lesquels engager les fonds restants de l’ARPA.

Après un mois de débats et d’appels publics par des dizaines de soutiens, l’Egyptian Theatre (illustré ici dans cette photo d’archive locale de Shaw) a reçu cette semaine 50 000 $ en financement fédéral de secours COVID-19 par la ville de DeKalb. (Photo d’archive)

L’échevin du troisième quartier, Tracy Smith, a déclaré qu’il soutenait le paquet présenté par le directeur municipal.

“Je pense qu’en regardant les dollars, il y a 350 000 $, ce qui ne va vraiment pas loin pour obtenir beaucoup de projets”, a déclaré Smith. «Je pense que nous devons répondre au plus grand besoin en ce moment. Mais comme Alderman Larson et Alderman Verbic, je crois l’ont dit, nous devons également tenir compte du reste de la ville. Donc, je pense que nous devons commencer à nous déplacer dans les différents services sur certains des projets dans un scénario similaire. »

Le maire Cohen Barnes a déclaré que le conseil était assez divisé sur ce sujet. Il a dit qu’il n’était pas d’accord avec tout ce qui est sur la liste, mais son point de vue sur la question reste inchangé. Il a dit que la ville est consommée par de nombreuses choses sur lesquelles la communauté a besoin que les dirigeants de la ville se concentrent.

“Cela nuit au personnel. Cela nous nuit », a déclaré Barnes. «Cela cause des troubles dont, franchement, j’en ai juste marre. Je préférerais simplement mettre cette chose au lit. Nous votons dessus, le paquet présenté ensemble par le directeur général. [He] consacrer beaucoup de temps à cela et à prioriser cela, puis nous pourrons passer aux affaires de la ville.

Le directeur exécutif du théâtre égyptien, Alex Nerad, a déclaré que le théâtre travaillait avec la ville pour trouver un compromis sur cette question.

“Une partie de cela est que le théâtre égyptien a accepté de réduire notre demande de financement de 75 000 $ à 50 000 $ afin d’essayer d’aller de l’avant avec une liste complète de choses pour utiliser les fonds ARPA restants”, a déclaré Nerad. “Aller de l’avant avec cette proposition donne au conseil l’occasion de montrer à la communauté et aux parties prenantes de DeKalb de près et de loin que le conseil écoute la communauté et est prêt à parvenir à un compromis et à aller de l’avant.”

Larson, qui a de la famille employée par le théâtre, a déclaré qu’elle était satisfaite de la décision du conseil, mais a qualifié d’étrange la façon dont l’affaire devait suivre son cours.

“C’est plutôt ironique que la raison pour laquelle nous avons cette discussion et que nous ayons découvert que l’argent a presque disparu, c’est parce que le théâtre égyptien l’a demandé”, a-t-elle déclaré.