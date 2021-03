Une production du conte folklorique classique «Cendrillon» a été brusquement annulée par un théâtre du Minnesota, dont le directeur a déclaré que la distribution «98% blanche» de la pièce ne respectait pas un quota de diversité auto-imposé, choisissant de recommencer à zéro.

Les dîners-théâtres de Chanhassen, situés dans une banlieue de Minneapolis, ont déclaré que la pièce avait été annulée dans un communiqué plus tôt cette semaine, notant que la distribution principalement blanche n’était pas conforme à celle du lieu. «Engagement continu en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion.» Au lieu de cela, il a déclaré qu’il produirait « The Music Man » à sa place, reportant « Cendrillon » à une date ultérieure.

«Pour être clair, nous croyons fermement aux changements que nous sommes en train d’effectuer et nous croyons que tous nos invités au bon cœur nous suivront dans ce voyage». le théâtre a ajouté.

Nous n’avons pas annulé Cendrillon à cause du contenu. Nous sommes impatients de l’amener à notre stade à l’avenir. Mais en tant qu’entreprise, nous avons décidé que notre casting original n’allait pas assez loin dans notre engagement …

Le directeur du théâtre, Michael Brindisi, a déclaré aux médias locaux que le casting de « Cendrillon » était «98% de blanc» lequel « Ne fonctionne pas avec ce que nous disons que nous allons faire. » Bien qu’il ait dit qu’il envisageait de refondre la série, il a finalement choisi de « Abandonnez ceci et recommencez avec une table rase, » ajoutant que certains acteurs étaient déçus mais «Chacun à une personne a dit qu’il l’avait compris et qu’il respectait la décision très difficile que nous devions prendre.»

Afin de respecter son engagement à «Casting conscient de l’identité» et deviens un «Un théâtre plus intentionnellement antiraciste», le lieu a déclaré qu’il embaucherait des artistes non blancs pour examiner ses productions avant que toute décision de conception ou de casting ne soit prise. Brindisi et d’autres dans des rôles décisionnels seront également « [hold] les uns et les autres responsables de garantir des pratiques justes et équitables dans tous les domaines du casting. »

La décision d’annuler la production de «Cendrillon» intervient dans un contexte de préoccupation croissante pour l’identité raciale dans le théâtre et le cinéma. La Motion Picture Academy aux États-Unis et le British Film Institute du Royaume-Uni – qui supervisent respectivement les Oscars et les BAFTA – ont introduit des quotas raciaux pour certaines de leurs distinctions ces dernières années, obligeant les cinéastes et les coureurs de spectacles à embaucher des membres de la distribution de « Groupes sous-représentés » afin d’être considéré pour certains prix.

