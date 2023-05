Le théâtre donne un numéro aux Samaritains au public au cas où ils seraient contrariés par la production de Groundhog Day

Les chefs de THÉÂTRE ont remis aux spectateurs un numéro pour les Samaritains au cas où ils seraient contrariés par une production de Groundhog Day.

La comédie musicale est basée sur le film hollywoodien de 1993 sur un météorologue de la télévision – joué par Bill Murray – pris au piège dans une journée qui se répète sans cesse.

Les patrons réveillés du Old Vic de Londres craignent que les gens déboursant jusqu’à 85 £ par billet ne soient contrariés Crédit : Alamy

Mais les patrons réveillés du Old Vic de Londres craignent que les gens déboursant jusqu’à 85 £ par billet ne soient bouleversés.

Ils ont inclus des conseils sur les avertissements déclencheurs, notamment « contient une représentation explicite du suicide ».

Le théâtre a fourni des liens avec l’association caritative pour la santé mentale Mind ainsi qu’avec l’agence de conseil The Samaritans.

La pièce, qui a débuté ce mois-ci et se déroule jusqu’en août, comprend des scènes du personnage principal Phil poussé à mettre fin à ses jours pour échapper à ses tourments.

Et The Old Vic dit de la production : « Phil Connors est un type assez horrible.

«Mais lorsque le météorologue cynique de Pittsburgh TV est envoyé pour couvrir l’événement annuel loufoque du Jour de la marmotte dans la petite ville de Punxsutawney, en Pennsylvanie, il se retrouve pris dans une boucle temporelle qui l’envoie sur un chemin hilarant vers l’illumination et la rédemption.

« Une parabole comique d’amour, d’espoir et de transformation de la part des créateurs derrière Matilda The Musical et The Old Vic’s A Christmas Carol, cette sensation musicale récompensée par un Olivier Award (Meilleure nouvelle comédie musicale, Meilleur acteur) basée sur le film à succès de 1993 revient dans The Old Vic cet été.

« Andy Karl reprend son rôle qui lui a valu un Olivier Award en tant que Phil Connors. »