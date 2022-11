Le théâtre de Western Springs promet un plaisir déchirant dans “Women Playing Hamlet : A Comedy”

WESTERN SPRINGS – La première production du Forum de l’année au Theatre of Western Springs est une comédie moderne sur une vieille tragédie intitulée « Women Playing Hamlet : A Comedy », écrite par William Missouri Downs et mise en scène par Adrianne Cury. Il se déroule du 3 au 13 mars au Cattell Theatre, le théâtre de la boîte noire de TWS, 4384 Hampton Ave., Western Springs.

Mettant en vedette une distribution entièrement féminine jouant plusieurs rôles, “Women Playing Hamlet” est un plaisir fou pour les fans et les ennemis de Shakespeare, a déclaré un communiqué de presse.

Hamlet est un défi pour n’importe quel acteur, mais quand Jessica est choisie comme Hamlet dans une production new-yorkaise, cela l’envoie en chute libre. Cela n’aide pas que son entraîneur par intérim soit à la limite de la violence, ou que chaque barista de Starbucks avec un MFA lui dise qu’elle est trop jeune pour le rôle, ou qu’elle a réussi à faire de Sir Patrick Stewart son ennemi juré, sans parler du fait qu’elle est une femme.

Comment Jessica peut-elle comprendre « être ou ne pas être », alors qu’elle ne peut même pas se comprendre elle-même ?

Les billets coûtent entre 23 $ et 25 $. Appelez la billetterie au 708-246-3380 ou rendez-vous sur www.theatrewesternsprings.com .

Réalisateur Adrianne Cury

Adrianne Cury revient à TWS pour diriger « Women Playing Hamlet ». Toujours chez TWS, elle a réalisé “Sense and Sensibility” et “Mauritius”.

Elle a réalisé en 2016 “The Taming of the Shrew” pour le Oak Park Festival, “the experiment” pour le Stockyards Theatre Project, “You Never Can Tell” avec Village Players, “Scoundrel Time” et “The Thin Man” à City. Lit, et “Ravenscroft” pour Triton College.

En tant qu’acteur, Cury a travaillé à Chicago avec Writer’s Theatre, Famous Door, Next, First Folio, Chicago Shakespeare, Chicago Shakespeare Project, Drury Lane Evergreen Park, Bailiwick, Strawdog, Apple Tree, National Jewish, Lifeline, Organic/Touchstone et ShawChicago.

Avant l’arrêt de la pandémie, elle a joué Gertrude dans “Hamlet” pour le projet Shakespeare, suivie de Sharon dans “The Roommate” pour le Cardinal Stage dans l’Indiana.

Ses honneurs d’actrice incluent une nomination aux Jeff Awards, une Jeff Citation et deux After Dark Awards. Cury est membre d’Actor’s Equity et de SAG-AFTRA, et elle enseigne aux adultes et aux adolescents à Acting Studio Chicago. Elle a enseigné les BFA seniors à l’Université DePaul TTS. Elle a dirigé des ateliers et des séminaires pour le Triton College, le North Central College, le Theatre of Western Springs et la Performer’s School. De plus, elle offre un coaching privé pour les auditions.

Le dramaturge

William Missouri Downs est l’auteur de 12 pièces qui ont été produites dans le monde entier. Il a remporté de nombreux prix d’écriture, dont des premières du National New Play Network : « Women Playing Hamlet » et « The Exit Interview ». Deux fois, il a été finaliste au Eugene O’Neill pour “Mad Gravity” et “How to Steal a Picasso”.

Downs était un écrivain du personnel de la sitcom NBC “Mes deux papas“, et un écrivain indépendant pour”Prince frais de Bel-Air” et “Amen.” Il a été honoré en tant que finaliste pour le prix Nick Darke au Royal Court Theatre de Londres.

Il a été formé à l’écriture dramatique par Milan Stitt et Lanford Wilson au Circle Rep Theatre de New York.

L’ancien élève de l’Université de l’Illinois a publié quatre livres, dont “L’art du théâtre », qui en est maintenant à sa quatrième édition et a été utilisé par plus de 80 000 étudiants. Il a aussi écrit “Scénario : Écrire l’image », qui est une lecture obligatoire dans de nombreuses écoles de cinéma. Ses deux livres sur l’art d’écrire pour la scène sont « Écriture nue » et « Écriture dramatique : de la formule à la forme ».

Rôles et acteurs

Jessica – Courtney Beresheim de Brookfield

Gwen – Patti Roeder de Oak Park

Acteur 1 – Tricia Boren d’Evergreen, Colorado

Acteur 2 – Christina Preto de Westchester

Acteur 3 – Laura Starr de Brookfield

Acteur 4 – Janet Venzon de Downers Grove

Acteur 5 – Peg Callaghan de Forest Park

Équipage

La réalisatrice Adrianne Cury d’Oak Park

Régisseur Dave Bremer de Western Springs

Régisseur adjoint Stephanie Williams de Brookfield

Assistant régisseur Sharon Sobotka de Hinsdale

Présidente de la billetterie Mary Ellen Schutt de Westmont

Costume/Maquillage Lori D’Asta de La Grange

Costume/Maquillage Peggy Carlson de La Grange

Entraîneure de dialecte Laura Ciresi Starr de Brookfield

Directeur de combat Michele DiMaso de Brookfield

Président de l’accueil Joe Mills de Westchester

Directeur de la maison Mike Janke de Downers Grove

Concepteur lumière Kurt Lemke de Niles

Chaise de peinture Karen Holbert de Western Springs

Éditeur de programme Mark MacLean de Willow Springs

Chaise d’accessoires Tammy White de Woodridge

Présidente de la publicité Ginny Richardson de Burr Ridge

Construction de décors Dennis Burke de Downers Grove

Scénographie Margaret Nikoleit de Mishawaka, Indiana

Set Coiffeuse Ryan Yagoda d’Elmhurst

Directeur technique Imani McDaniel de River Grove

À propos de TWS