Le théâtre de l’Université Lewis présentera « Le Petit Prince » – Shaw Local

Le théâtre Philip Lynch de l’université Lewis à Romeoville présentera « Le Petit Prince » du vendredi au dimanche et du jeudi 19 octobre au dimanche 22 octobre.

Le spectacle, adapté pour la scène par Rick Cummins et John Scoullar, est basé sur le livre du même nom d’Antoine de Saint-Exupéry, selon un communiqué de presse de l’Université Lewis.

La pièce raconte l’histoire d’un aviateur fatigué et désenchanté dont l’avion crachotant l’échoue dans le désert du Sahara et d’un « petit homme » mystérieux et royal qui apparaît lui demandant de « s’il vous plaît, dessinez-moi un mouton ».

Durant leurs deux semaines ensemble dans le désert, le Petit Prince raconte à l’aviateur ses aventures à travers la galaxie.

Les premières représentations du week-end auront lieu à 19h30 vendredi et samedi avec une matinée le dimanche à 14h30. Les représentations du deuxième week-end auront lieu à 19h30 jeudi et vendredi, avec une matinée à 14h30 samedi et dimanche.

Les billets coûtent 13 $ pour un adulte et 12 $ pour les étudiants et les personnes âgées. Les étudiants de l’Université Lewis paient 3 $ avec une pièce d’identité. La durée du spectacle est d’environ 75 minutes.

Les billets peuvent être achetés en ligne avec une carte de crédit sur le site Web du PLT à l’adresse lewisu.edu/plt. Cliquez sur le lien « acheter des billets ». La billetterie sera ouverte une heure avant la représentation.