Le théâtre canadien suscite une réaction violente avec son projet d’accueillir une pièce de théâtre avec un public exclusivement noir : « l’apartheid culturel »

Un théâtre au Canada qui reçoit un financement fédéral a suscité des réactions négatives pour avoir présenté le mois prochain une pièce sur les femmes noires qui n’est ouverte qu’aux membres du public « s’identifiant aux Noirs ».

Le Centre national des Arts (CNA) à Ottawa offre ce qu’il décrit comme une représentation “Black Out” de “Is God Is” à son Théâtre Babs Asper le 17 février pendant le Mois de l’histoire des Noirs aux États-Unis et au Canada, selon une annonce de l’événement.

“Un Black Out est une invitation ouverte aux publics qui s’identifient aux Noirs à venir vivre des spectacles avec leur communauté”, a déclaré le théâtre.

“Les soirées offriront un espace dédié aux amateurs de théâtre noirs pour assister à un spectacle qui reflète le kaléidoscope vivant qu’est l’expérience noire.”

L’annonce a suscité une réponse négative de la part de certains sur les réseaux sociaux qui ont allégué le “racisme” et “l’apartheid culturel”. selon le New York Post.

“Donc, étant donné que le Centre national des Arts fait maintenant des spectacles à une seule race, envisagent-ils de faire un spectacle réservé aux Blancs?” un utilisateur de Twitter a demandé.

“Is God Is”, qui a été écrit par et met en vedette des femmes noires, parle de deux sœurs jumelles de 21 ans, Racine et Anaia, toutes deux qui ont des cicatrices de brûlures d’un incident d’enfance. Après avoir reçu une lettre, ils rendent visite à leur mère, surnommée “ELLE” ou “Dieu”, qui a également des cicatrices sur tout le corps.

Sur son lit de mort, leur mère révèle que c’est leur père, appelé « l’homme », qui a mis le feu. ELLE ordonne aux sœurs d’aller là où elles peuvent trouver et tuer Man et sa nouvelle famille.

Une autre performance “Black Out” parrainée par le CNA serait prévue au studio Azireli en mai lors de sa représentation d’une pièce intitulée “Heaven”, une pièce de 2011 de Kit Brookman.

Le CNA n’a pas répondu à un appel téléphonique de Fox News Digital, mais un porte-parole du théâtre a assuré le podcasteur Quillette Jonathan Kay que les clients ne seront pas contrôlés pour leur course à la porte.

“Personne ne sera refoulé à la porte”, a déclaré le porte-parole.

“Si quelqu’un s’identifie comme une personne non noire et demande à entrer dans la pièce, un membre de notre personnel sera présent pour discuter avec cette personne”, selon Pass Théâtre.

“Nous faisons de notre mieux pour que cette main-d’œuvre atterrisse sur un membre du personnel non noir et nous aurons des membres non noirs de la façade, de la direction ou de l’équipe technique et de production présents dans le hall pour aider à désamorcer de telles situations.”