Le théâtre de pantomime – panto en abrégé – est l’une des plus grandes traditions de fête de Grande-Bretagne, avec des tartes hachées et le discours de la reine.

Les spectacles sont souvent vaguement basés sur des contes de fées, tels que «Cendrillon» ou «Sleeping Beauty», avec des chansons et un répertoire épicé. Mais il y a aussi des slapstick, des travestis, des costumes scandaleux, un peu d’humour de débauche et la participation du public.

Pensez Vaudeville plus fou. Ou Disney mais avec une bonne dose de « Monty Python ».

Les spectacles sont extrêmement populaires – et lucratifs, en particulier pour les théâtres en dehors de Londres, où l’argent provenant des pantos peut aider à financer des productions pour le reste de l’année.

Quand une famille va à un spectacle de théâtre par an, c’est généralement un panto de Noël. Les enfants, les parents et les grands-parents s’entassent dans les théâtres et crient, crient et crient des choses comme: « Il est derrière toi! » pour avertir le héros qu’il y a un méchant à proximité.

La pandémie a eu un impact dévastateur sur les théâtres britanniques, dont beaucoup sont restés sombres. Mais lorsque le gouvernement a levé les restrictions plus tôt ce mois-ci, quelques-uns ont rouvert avec des règles strictes de distance sociale.

Le prince William et Catherine, duchesse de Cambridge, ont récemment emmené leurs trois enfants voir « Pantoland, ”Un mélange panto de croquis de productions précédentes, mis en scène au London Palladium Theatre d’Andrew Lloyd Webber. La famille royale a même dit à un vidéo à propos de l’événement de gala. Cinq jours plus tard, le spectacle a fermé car l’augmentation des cas de coronavirus a déclenché une vague de nouvelles restrictions à Londres.

Alistair Smith, rédacteur en chef du Stage, un magazine spécialisé, a déclaré que les annulations soudaines « ont eu un impact néfaste sur la caisse et un impact psychologique préjudiciable sur ceux qui pensaient qu’ils allaient enfin travailler et qu’il était maintenant finalement arraché. minute. «

Les responsables gouvernementaux ont averti que des restrictions plus strictes dans diverses régions du pays ne peuvent être exclues, car le système de santé est sous tension.

La saison des pantos britanniques pour Noël a donc été annulée? À peine. Dans le plus pur style 2020, le panto a trouvé un moyen de naviguer dans la pandémie.

Quelques lieux dans des zones avec des restrictions plus lâches accueillent des spectacles. Beaucoup d’autres diffusent en direct des spectacles de Noël ou de panto en ligne, y compris des lieux vénérables comme le Théâtre national et Old Vic.

Ensuite, il y a ceux qui ont leur solution de théâtre dans les parkings.

« C’était absolument génial », a déclaré Paul Smith, 39 ans, qui a récemment regardé une émission en direct dans son confort. Ford C-Max stationné dans un aéroport près de Duxford, à environ 100 kilomètres au nord de Londres. En famille, nous faisons de la pantomime à peu près chaque année depuis l’arrivée des enfants. Nous pensons que c’est une tradition anglaise importante. «

« C’était génial », at-il ajouté, « de faire quelque chose qui semblait un peu normal. »

«Il n’y avait pas les huée, les sifflements et les cris traditionnels de« il est derrière vous », mais ils ont trouvé des moyens de le faire avec des klaxons, des feux clignotants et des essuie-glaces, donc ça a marché», dit-il.

Sa famille a écouté le spectacle en direct via la radio FM. Ils pouvaient distinguer les acteurs sur scène, à environ 200 mètres, mais principalement regardé l’écran de cinéma.

La tournée était l’idée de Guy Robinson, qui a créé « Car Park Panto » et a co-organisé « Horrible Christmas » avec la Birmingham Stage Company, une histoire sur un garçon qui remonte dans le temps et tente de sauver Noël.

Leur spectacle parcourt 17 lieux à travers le pays, dont beaucoup à proximité des aéroports, des stades sportifs et des pistes de course pour accueillir le public drive-in. Les organisateurs ont vendu 17 000 billets.

Robinson a déclaré qu’il avait organisé un certain nombre de spectacles au volant au cours de l’été et a constaté qu’il y avait une envie de divertissement en plein air. Il décide alors de faire un tour panto.

«Le Royaume-Uni n’a jamais été une zone immense pour les ciné-parcs. Il n’y a pas le rêve californien de descendre votre toit en regardant un film. Il y a trop de mauvais temps », a déclaré Robinson. « Mais cela vous met dans une bulle de sécurité et les gens sont reconnaissants de faire quelque chose. »

Il a dit qu’il y avait toujours une nervosité à l’idée que n’importe quel jour, n’importe quelle heure, leur prochain spectacle puisse être annulé. Ils ont récemment arrêté des spectacles à Cardiff, au Pays de Galles et à Édimbourg, en Écosse, en raison de restrictions pandémiques et un autre dans la ville anglaise d’Exeter en raison de « pluies torrentielles et de vents violents ».

Robinson a déclaré samedi qu’il attendait des conseils officiels sur l’impact, le cas échéant, des nouvelles restrictions annoncées par le Premier ministre Boris Johnson sur les émissions restantes.

Les organisateurs ont également isolé le casting et l’équipe dans des bulles sociales jusqu’à la fin de la course le 4 janvier. Le casting vit dans un bus de tournée et est testé chaque semaine pour le virus corona.

« Je n’ai jamais rien fait d’autre », a déclaré Foster, un acteur qui est également directeur de la Birmingham Stage Company. «La première fois que j’ai marché sur scène, j’ai commencé à rire. Je n’avais jamais joué avec 300 voitures auparavant, mais je m’y suis habitué. «

Le plus gros changement a peut-être été de s’adapter au son des klaxons des voitures.

Pendant les répétitions, Foster a demandé à quelqu’un en arrière-plan de dire « bip, bip, bip » pour préparer les acteurs au mur de bruit qui les frapperait sur scène.