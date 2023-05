Le théâtre au lycée est de retour – et les élèves ont soif de monter sur scène

Week-end AM5:50Le retour de la comédie musicale au lycée

Répétitions pour la comédie musicale Maman Mia commencé il y a plus de trois ans à Exploits Valley High.

Mais ce n’était que la semaine dernière lors d’un dernier passage en revue – avec une distribution entièrement différente qui a repris le crochet de la chanson à succès d’ABBA : Oh la la! Comment puis-je te résister ? – que la réalisatrice Dawn Oldford a tout vu ensemble.

« Nos chansons finales étaient si énergiques, les enfants étaient si enthousiastes et c’était comme: » Oh, je vois enfin ce que j’ai en tête depuis trois ans « », a déclaré l’enseignant-ressource à CBC Radio.

« C’est une très, très bonne sensation. »

Oldford et la professeure de musique Jennifer Clarke avaient initialement prévu de faire leurs débuts Maman Mia à l’école de Grand Falls-Windsor, T.-N.-L., au printemps 2020. Cela aurait été le troisième spectacle d’Oldford à l’école après qu’elle ait aidé à ressusciter le programme de théâtre après une interruption de 15 ans.

Puis, quelques semaines seulement avant la soirée d’ouverture, la pandémie a renvoyé tout le monde à la maison.

« Nous espérions tous que d’ici Pâques, nous reviendrions après les vacances et que nous soyons prêts à reprendre là où nous nous étions arrêtés et à continuer », a déclaré Oldford.

« Ensuite, nous avons réalisé: » OK, cela n’arrivera pas. Et nous avons dû annuler notre émission. »

Les élèves de 12e année Sam Hulan, à gauche, et Sarah Gruchy, à droite, ont joué les rôles principaux de la récente production de Mamma Mia par Exploits Valley High. (Dawn Oldford/Exploits Valley High)

Le théâtre a été particulièrement touché par la pandémie. Les auditoriums sont devenus sombres et de nombreuses productions ont été interrompues indéfiniment – ​​ou annulées. Même si le personnel et les étudiants pouvaient répéter des répliques et de la musique par appel vidéo, il était hors de question d’emballer un théâtre, dans de nombreux endroits pendant des années.

Une année scolaire majoritairement régulière a changé la donne. Le personnel et les étudiants désireux de monter sur scène sont revenus en nombre rivalisant avec les temps pré-pandémiques.

« Je savais que j’adorais les comédies musicales, mais je ne savais pas si je pouvais réellement jouer et faire des comédies musicales », a déclaré Sarah Gruchy, élève de 12e année. Elle a joué le rôle de Donna Sheridan – un rôle principal rendu célèbre par nul autre que Meryl Streep – dans la production de l’école qui s’est déroulée le week-end de la fête des mères.

« Je suis une personne très émotive… Je pleure à chaque film, livre et tout. Et donc sur scène, je veux que les gens ressentent ce que je ressens quand je regarde des émissions.

« Je veux qu’ils en soient touchés. »

Gruchy, au centre, a joué le rôle de Donna Sheridan. Les co-stars Abby Pittman et Meredith Gale sont vues ici avec elle, jouant Rosie et Tanya. Gruchy voulait depuis longtemps jouer dans une production musicale, mais au cours de sa première année à Exploits Valley High, les restrictions pandémiques se sont mises en travers de son chemin. (Dawn Oldford/Exploits Valley High)

L’athlétisme rencontre le théâtre

Les éducateurs disent qu’il y avait beaucoup à perdre lorsque les programmes de théâtre en milieu scolaire se sont évaporés à cause du COVID-19.

Les liens qui accompagnent le fait de faire partie d’un casting ont particulièrement souffert, disent les étudiants et le personnel.

La comédie musicale à Exploits Valley High a attiré un éventail d’étudiants – athlètes, membres de groupes, leaders étudiants et plus encore – créant des liens entre des personnes qui ne se sont peut-être jamais croisées.

« Lorsque nous faisons la comédie musicale, nous sommes tous ensemble et nos différentes personnalités se rejoignent », a déclaré Sam Hulan, un élève de 12e année à l’école centrale de Terre-Neuve, mieux connu comme athlète de basketball et de volleyball avant d’auditionner pour la comédie musicale.

Les élèves de Exploits Valley High se sont produits dans Footloose au Gordon Pinsent Centre for the Arts à Grand Falls-Windsor, T.-N.-L. (Dawn Oldford/Exploits Valley High)

Alors qu’il n’avait jamais imaginé jouer dans une comédie musicale, sa sœur l’a poussé à auditionner l’année dernière. « C’est vraiment incroyable de voir toute la diversité », a déclaré Hulan, qui jouait Sam Carmichael, l’intérêt amoureux de Donna joué par Pierce Brosnan dans la franchise cinématographique.

Will Cunningham, professeur d’art dramatique à l’école secondaire catholique Regiopolis-Notre Dame à Kingston, en Ontario, dit que plus que des amitiés ont été manquées.

« Non seulement nous perdions le sens de la communauté, nous perdions beaucoup de formation basée sur les compétences que nous avions une base solide [of] dans cette école », a-t-il déclaré. « Nous sommes toujours en train de reconstruire cette base d’enfants jouant des instruments et chantant, et apprenant les bases de base du théâtre et du théâtre. »

Quelque chose d’aussi simple que de porter correctement un microphone et de ne pas parler dans les coulisses de la scène – au cas où ce micro serait encore chaud – s’est perdu dans le verrouillage.

Justine Lord, à gauche, et Will Cunningham, à droite, ont commencé à enseigner à l’école secondaire catholique Regiopolis-Notre Dame en partie à cause du succès de leur programme de théâtre. Tous deux se sont impliqués dans le programme en tant qu’élèves-enseignants et sont maintenant directeurs. (Soumis par Will Cunningham)

Une partie du défi auquel sont confrontés les enseignants consiste à mettre les nouveaux arrivants en théâtre au courant. Les étudiants seniors aident généralement à guider les jeunes artistes lorsqu’ils montent sur scène. Mais à mesure que les productions revenaient, des acteurs entiers se produisaient sur une scène de lycée pour la toute première fois.

« Envie de créativité »

Alors que l’industrie du théâtre au sens large a fait face à une falaise abrupte en mars 2020, elle revient régulièrement.

Les agences de licences de théâtre se sont rapidement tournées vers l’offre aux écoles de droits de diffusion en continu pour présenter des spectacles en ligne.

« Certaines écoles continuent de diffuser, et c’est formidable si c’est ce qu’elles doivent faire et c’est ainsi qu’elles attirent les membres supplémentaires du public », a déclaré John Prignano, directeur de l’éducation pour MTI. L’agence basée à New York fournit les droits d’exécution d’émissions conçues pour les acteurs du secondaire.

J’ai beaucoup appris sur moi-même en connaissant d’autres personnes, et je ne pense pas que j’aurais vécu la même expérience sans la comédie musicale. – Sam Hulan, élève de 12e année à Exploits Valley High

Malgré des restrictions continues au début de 2022 grâce à la variante du coronavirus Omicron, les écoles ont commencé à revenir l’année dernière. Maintenant, dit Prignano, le nombre de spectacles autorisés aux écoles approche les chiffres d’avant la pandémie.

Pendant ce temps, Concord Theatricals, une autre société de droits, affirme que les licences pour les écoles devraient dépasser les chiffres de 2019 cette année.

Haley Allen dit que les étudiants sont prêts à se produire à nouveau. L’interprète de Vancouver — qui avait autrefois prévu de devenir ergothérapeute, mais a changé sa carrière après avoir participé à la comédie musicale de son école secondaire — enseigne la danse et le mouvement dans les écoles.

Haley Allen est une performeuse et une éducatrice basée à Vancouver. Elle dit que faire du théâtre au lycée a changé sa trajectoire de carrière. (Kristine Cofsky)

Certains étudiants luttent avec confiance, dit-elle. C’est un changement qu’elle a remarqué après la pandémie et qu’elle attribue, en partie, à de longues périodes d’école passées derrière un écran.

Mais une production qu’elle a chorégraphiée à son ancienne école secondaire de Smithers, en Colombie-Britannique, a vu des dizaines d’enfants se présenter.

« Je pense qu’il y avait 65 ou 70 enfants dans cette production parce que tout le monde voulait juste un morceau de quelque chose », a-t-elle déclaré.

« Tout le monde est juste, comme, avide de créativité maintenant. »

2 spectacles en un an

Regiopolis-Notre Dame de Kingston est connue pour ses programmes artistiques, y compris la comédie musicale annuelle. Pour de nombreux enfants de théâtre potentiels, la pandémie les a laissés de côté.

« Honnêtement, nous n’avons rien pu faire en 9e année. Pas de sport, pas de danse, rien », a déclaré Neshaya Wijeratne, élève de 11e année. « C’était vraiment triste parce que je regardais la comédie musicale Regi depuis que j’avais probablement, genre, 10 ans. Je les regardais chaque année avec mon école. »

Pour rattraper le temps perdu, Cunningham et la professeure de musique Justine Lord ont monté deux spectacles en 2022 : Lycée musical en juin et La famille Addams six mois plus tard.

« Nous devions faire un spectacle pour les élèves de 12e année qui ont raté tant d’occasions », a déclaré Cunningham, ajoutant qu’un revirement rapide était nécessaire pour revenir à leur programme régulier de spectacles de décembre.

Les élèves-interprètes sont revenus sur scène à Regiopolis-Notre Dame en juin 2022 avec une représentation de High School Musical. (Lycée catholique Regiopolis-Notre Dame)

Les deux enseignants disent que la décision était sans aucun doute difficile. Les premières répétitions ont eu lieu en ligne, tandis que les pratiques ultérieures obligeaient les étudiants à porter des masques.

Et lors d’une répétition en février, Cunningham a subi une grave blessure au genou qui l’a mis hors service pendant quatre mois, plaçant une grande partie de la responsabilité sur Lord.

« J’enseignais des cours consécutifs sans préparation pendant tout le mois de mai et juin, puis je faisais des répétitions jusqu’à cinq heures presque tous les jours après l’école. C’était donc très stressant », a déclaré Lord, le directeur musical et vocal de Regiopolis- Notre Dame.

« Mais encore une fois, les sourires sur les visages des enfants et l’expérience qu’ils en ont tirée [was] ça vaut le coup au final. »

Regiopolis-Notre Dame a mis en place La famille Addams en décembre 2022. Emma Riley, à gauche, et Neshaya Wijeratne, à droite, sont devenues amies après avoir joué ensemble dans l’émission. (Lycée catholique Regiopolis-Notre Dame)

Wijeratne est finalement monté sur scène dans les deux spectacles – jouant le plus récemment la matriarche Morticia Addams. Alors qu’elle envisage sa dernière année à l’école, elle espère être un modèle pour les futurs étudiants intéressés par les arts.

« Je pense que nous voulons inspirer la prochaine génération et simplement laisser un héritage ici. Je pense que ce serait bien », a-t-elle déclaré.

Les enseignants de Kingston annoncent maintenant la sélection de la production de l’année prochaine avec une série de vidéos « d’élimination » – dont une filmée à Times Square à New York. Ils devraient annoncer l’émission gagnante plus tard ce mois-ci.

On y va encore une fois

Maman Mia est le deuxième spectacle d’Exploits Valley High après le verrouillage. Ils ont mis en scène Libre de toute attache l’année dernière – encore une fois avec des pratiques virtuelles et socialement éloignées. En 2021, ils montent une revue musicale, Tous ensemble maintenant, dans le cadre d’une collecte de fonds mondiale organisée par MTI pour des programmes de théâtre.

À l’école de 500 élèves du centre de Terre-Neuve, environ 45 élèves ont participé au spectacle de cette année.

« L’enthousiasme dans notre école pour faire du théâtre musical, c’est tout simplement incroyable », a déclaré le professeur de musique Clarke.

Les élèves d’Exploits Valley High se sont produits dans Mamma Mia, que l’enseignant et metteur en scène Oldford avait initialement prévu de mettre en scène au printemps 2020. De gauche à droite : Katie Tremblett, Eve Prince, Emma Warford et Hulan. (Dawn Oldford/Exploits Valley High)

Pour Hulan, être sur scène est une « libération d’énergie » et une opportunité d’en montrer plus à ses amis et à sa famille.

« J’ai l’impression qu’il y a différentes facettes en moi », a-t-il déclaré. « Quand tu me vois faire du sport, tu ne vois pas l’autre côté, qui est très loufoque et très animé. »

Mais ce sont peut-être les nouvelles amitiés qu’il a nouées qu’il chérit le plus.

« J’ai beaucoup appris sur moi-même en connaissant d’autres personnes, et je ne pense pas que j’aurais vécu la même expérience sans la comédie musicale. »