Le Theatre Aquarius de Hamilton accueillera un nouveau programme canadien pour développer des comédies musicales

Depuis 2015, la ville de Hamilton partage le même nom que la célèbre comédie musicale de Lin-Manuel Miranda, mais maintenant la municipalité et la production de Broadway ont un peu plus en commun.

La ville est prête à accueillir un nouveau programme national qui aidera à développer et à lancer de nouvelles comédies musicales.

Le Théâtre Aquarius accueillera le National Center for New Musicals (NCNM).

Un communiqué de presse du Théâtre Aquarius indique que le centre « révolutionnera le paysage national et international du théâtre musical, offrant une opportunité sans précédent aux compositeurs, paroliers, auteurs de livres et artistes de théâtre canadiens établis et émergents.

« Cela établira fermement le NCNM et, en fin de compte, le Canada comme un acteur de premier plan dans le domaine du développement du théâtre musical et fournira une plate-forme inégalée pour la croissance et le succès à long terme. »

L’acteur de longue date qualifie l’annonce d' »énorme »

Le NCNM affirme qu’il dispose d’un budget de 2 millions de dollars pour ses cinq premières années et qu’il a obtenu un financement de 1 million de dollars.

Le centre a déclaré qu’il soutiendrait des projets à différents stades de développement et offrirait également un mentorat aux nouveaux artistes et concepts.

Les programmes, les activités et les échéanciers du NCNM seront annoncés en septembre 2023.

« Nous sommes ravis de nous positionner comme une rampe de lancement pour des opportunités nationales et internationales », a déclaré Mary Francis Moore, directrice artistique du Theatre Aquarius.

La mairesse de Hamilton, Andrea Horwath, s’est dite «fière» de voir le centre à Hamilton.

Steve Gallagher est un acteur, réalisateur et scénariste basé à Hamilton qui travaille dans l’industrie depuis environ 35 ans. (Eva Salinas/CBC)

Steve Gallagher, un acteur, réalisateur et écrivain basé à Hamilton qui travaille dans l’industrie depuis environ 35 ans, s’est dit « ravi » d’entendre cette « énorme » annonce.

Il a déclaré que le centre offrira une chance rare aux écrivains de développer des émissions sans délai de production et n’aura pas besoin de réduire les productions.

« Ils offrent des opportunités pour des idées à grande échelle de faire l’objet d’ateliers, ce qui n’arrive pas très souvent », a déclaré Gallagher.

« Cela apporte quelque chose de nouveau à la table »

Il a dit qu’il y a quelques endroits aux États-Unis et au Canada qui offrent des services similaires, mais ce programme a son propre espace au Théâtre Aquarius.

« Cela apporte quelque chose de nouveau à la table, ce qui est formidable », a déclaré Gallagher, dont le spectacle Pollyanna la comédie musicale aura sa première mondiale au théâtre en décembre.

Gallagher a déclaré que le NCNM sera en mesure d’aider les personnes ayant beaucoup d’expérience et celles qui ont juste une bonne idée.

Il a ajouté que le comité consultatif du NCNM compte des membres prestigieux qui peuvent aider à faire passer un projet au niveau supérieur et donner une exposition mondiale à la musique canadienne.

À l’ère du streaming, Gallagher a déclaré que l’annonce contribuerait à maintenir les performances en direct et à « créer des moments spéciaux » qui ne peuvent être vécus qu’en personne.

« Cette opportunité aidera les écrivains à créer de meilleurs travaux et plus de travail et à être vus non seulement à travers le pays, mais, espérons-le, dans le monde », a déclaré Gallagher.