Le Théâtre 121 de Woodstock crée une comédie musicale enchanteresse « Cendrillon » – Shaw Local

En avril 2001, j’ai joué cinq petits rôles dans mon tout premier spectacle à l’opéra de Woodstock : “Cendrillon” de Rodgers & Hammerstein. Maintenant, plus de 21 ans plus tard, le Théâtre 121 met en scène la même comédie musicale, mais celle-ci est l’édition “Enchanted” – et cette production est vraiment enchanteresse. Sur la base de la matinée du dimanche à laquelle j’ai assisté, les enfants de tous âges – même ceux d’entre nous avec des cartes AARP – ont été captivés par les performances principales, le chant, les costumes, l’humour, la romance et le décor.

Dans cette version, la fée marraine de Cendrillon (Elaine Cashmore) est la narratrice pétillante de notre conte de fées rempli de chansons. Elle nous raconte la perte de la mère de notre héroïne en titre, la plantation d’un arbre à sa mémoire auquel Cendrillon (Cassidy Reich) pourrait venir chercher du réconfort, et la mort subséquente du père remarié de Cendrillon. Comme nous le voyons au début de l’acte I, la belle-mère de Cendrillon (Holly O’Hair) et les demi-sœurs Grace (Jordan Rakittke) et Joy (Jessica Falco) lui rendent la vie misérable, la traitant comme une servante mal aimée qui devrait être à peine vue et jamais entendue. .

Le prince et le charme de Cendrillon dans la production du théâtre 121 de la comédie musicale “Cendrillon” de Rodgers & Hammerstein. (Avec l’aimable autorisation de @ChristySturm Photography)

Entrez le prince Christopher (Jay Krug), qui se heurte littéralement à une Cendrillon chargée de colis, lui faisant tomber des achats des mains. Ils ont une conversation agréable, mais Cendrillon ne le reconnaît pas et il n’obtient jamais son nom. Lionel (Jackson Nielsen), l’intendant royal, arrive pour faire une annonce musicale passionnante : “Le prince donne un bal”. L’invitation s’adresse à “chaque jeune fille éligible” du royaume. C’est une surprise pour Christopher, qui dit à Lionel : “Ma mère est écrite partout !” En effet, la reine Constantina (Melanie Johnson) veut que son fils rencontre et épouse une jeune femme, et le roi Maximillian (Jeff Graf) veut garder sa femme heureuse.

Les habitants de la ville célèbrent le bal à venir dans la production du théâtre 121 de la comédie musicale “Cendrillon” de Rodgers & Hammerstein. (Avec l’aimable autorisation de @ChristySturm Photography)

Cendrillon devra-t-elle rester « dans mon petit coin » de son chalet ? Ira-t-elle au bal contre la volonté de sa belle-mère ou est-ce « impossible » ? Cendrillon et Christopher se rencontreront-ils et tomberont-ils amoureux l’un de l’autre, ayant “Une belle nuit” ? Le prince négligera-t-il une fois de plus d’obtenir son nom, sans parler d’une adresse, avant qu’un couvre-feu magique de minuit ne les sépare ? Vous connaissez les réponses à ces questions, qui comportent des titres de chansons de l’émission. Encore mieux pour de courtes durées d’attention : le voyage du théâtre 121 vers une fin “heureuse pour toujours” prend moins de deux heures.

Cette “Cendrillon” vaut vraiment le détour, surtout si vous avez des petits qui aiment le théâtre en direct ou qui n’y ont pas encore été exposés, et il y a plusieurs raisons :

Les belles voix chantantes de la distribution, en particulier Cashmore, Reich et Krug ;

La chimie crédible que les personnages de Reich et Krug ont ensemble – vous savez qu’ils se méritent bien avant qu’ils ne s’embrassent;

Le va-et-vient hilarant des sœurs qui se chamaillent jouées par Rakittke et Falco (comme la discussion de Grace avec Joy à propos de Cendrillon : « Avez-vous déjà vu une fille plus lente de toute votre vie ? » « Qui traitez-vous de lente ? » toi, stupide – elle ! » « Hé, qui tu traites de stupide ? ») et leur amusant duo dans l’acte II, « Lamentation des demi-sœurs » ;

La représentation de la belle-mère par O’Hair; elle trouve un bel équilibre entre cruauté et frustration compréhensible;

Les magnifiques costumes du designer Will Roberts – de la tenue pastel éblouissante portée par la fée marraine aux robes criardes aux couleurs fluo que Grace et Joy portent au bal, en passant par les vêtements majestueux du roi et de la reine ;

Les décors impressionnants des scénographes Cashmore, Mike Frale, Tracey Lanman et Tiffany Matras, en particulier l’arbre de Cendrillon et le carrosse en forme de citrouille ;

La nouvelle utilisation de marionnettes pour les amis animaux de Cendrillon (chat, colombe, souris); félicitations à la capitaine des marionnettistes Janelle Graf ;

Le dialogue humoristique parsemé tout au long (comme la fée marraine expliquant pourquoi elle n’ira pas au bal elle-même : « J’ai fait tellement de choses à faire, je ne pourrais pas en faire une autre ! » );

Le travail acharné dans les coulisses du directeur artistique Frale, du directeur vocal Brandy Braxton et de la chorégraphe Heather-Grace Bach pour faire ressortir le meilleur de leurs 18 acteurs dans les interactions dramatiques/comiques, les chansons et les danses.

Mon seul problème avec la production était parfois incapable d’entendre les dialogues et les paroles sur l’orchestre de 10 membres. Les acteurs principaux étaient micros, mais à cause du volume des instrumentistes talentueux, j’ai quand même raté une partie de l’exposition du début par la Fée Marraine et une conversation intime entre Christophe et Cendrillon dans le jardin du palais. Et à cause de l’orchestre, sachez que la première rangée du rez-de-chaussée accessible aux membres du public de “Cendrillon” est la rangée C, au cas où vous auriez l’un des billets errants de la rangée B.

Ces préoccupations seront probablement abordées dans les performances restantes, je recommande donc fortement une sortie en famille à “Cendrillon”. C’est un spectacle enchanteur avec une fin heureuse, mais avec tout le plaisir que vous aurez, vous ne serez pas content de le voir se terminer.

• Paul Lockwood est un chanteur, acteur de théâtre local (y compris la nouvelle adaptation de “A Christmas Carol” à venir à l’opéra de Woodstock), Grace Lutheran Church (Woodstock) et membre de Toastmasters, critique de théâtre, podcasteur, chroniqueur, rédacteur de proposition commerciale, et ancien président de TownSquare Players. Il vit à Woodstock depuis plus de 21 ans.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: Comédie musicale “Cendrillon” du Théâtre 121 par Rodgers & Hammerstein

OÙ: Opéra de Woodstock, 121, rue Van Buren, Woodstock

LORSQUE: 19 h 30 le vendredi, horaires variables le samedi et 14 h le dimanche jusqu’au 16 octobre

INFORMATIONS: 815-338-5300, www.woodstockoperahouse.com