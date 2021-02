Boire du thé vert peut aider à réduire les causes multiples de décès et à prévenir d’autres problèmes cardiovasculaires chez les survivants d’un accident vasculaire cérébral et d’une crise cardiaque, suggère une nouvelle étude. La recherche, publiée dans la revue Stroke, a également révélé que la consommation quotidienne de café aide les survivants d’une crise cardiaque en réduisant leur risque de décès après une crise cardiaque et peut prévenir les crises cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux chez les personnes en bonne santé.

« Il y a un grand besoin de preuves scientifiques sur les modes de vie des survivants d’un AVC et d’une crise cardiaque compte tenu du vieillissement rapide de la population et de la nécessité d’améliorer l’espérance de vie suite à ces événements cardiovasculaires », a déclaré le chercheur Hiroyasu Iso, professeur à l’Université d’Osaka à Suita, au Japon. .

Pour l’étude, les chercheurs ont analysé les données de plus de 46 000 participants (âgés de 40 à 79 ans, 60% étant des femmes). Les participants ont ensuite été divisés en trois groupes d’histoire de l’AVC; antécédents d’infarctus du myocarde (IM); et aucun antécédent d’accident vasculaire cérébral ou d’infarctus du myocarde. L’équipe a ensuite analysé la quantité et la fréquence de consommation de thé vert et de café.

Par rapport aux participants qui buvaient rarement du thé vert, les survivants d’un AVC qui consommaient au moins sept tasses de thé vert par jour ont réduit leur risque de mortalité toutes causes confondues d’environ 62%. Les survivants d’une crise cardiaque qui buvaient une tasse de café par jour réduisaient leur risque global de décès d’environ 22% par rapport à ceux qui ne buvaient pas régulièrement de café.

Les personnes sans antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque qui consommaient une ou plusieurs tasses de café par semaine avaient un risque de mortalité toutes causes environ 14% inférieur à celui des non-buveurs de café.