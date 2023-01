Le thé fabriqué à partir de crottes de chenille sera bientôt disponible sur le marché japonais

Même si le thé se décline en différentes saveurs de nos jours, nombreux sont ceux qui aiment le préparer de manière traditionnelle. Cependant, il semble que le Japon ait décidé de s’engager sur une voie totalement différente. Un étudiant de troisième cycle de l’Université de Kyoto prépare du thé avec des excréments de chenille.

Le thé Chu-hi-cha est une sorte de thé infusé à partir d’excréments de chenilles. La saveur et l’arôme du thé varient en fonction des feuilles que la chenille mange et de leurs excréments, et cela est devenu la base de l’expérience de Tsuyoshi Maruoka consistant à essayer 40 combinaisons différentes et à analyser celle qui fonctionnait le mieux.

Selon les médias japonais, Takeshi a déclaré que le thé des feuilles de sakura ou de pommier a un arôme fruité. Ils ont également le mérite d’être des thés sains et, comme ils n’ont pas besoin d’être chauffés pendant la production, ils sont meilleurs pour l’environnement.

Takeshi a fait des recherches sur le thé dans l’espoir de le commercialiser.

Maruoka poursuit actuellement sa maîtrise en agriculture à l’université et est sur le point de terminer son diplôme cette année. Résident du quartier Sakyo de Kyoto, l’étudiant a élevé des larves de spongieuse sur des feuilles de sakura en utilisant le grand stock de chenilles que ses collègues seniors avaient acquis. Maruoka a essayé de verser de l’eau bouillante sur certains des excréments séchés des larves et de la boire en mai 2021. Il s’est rendu compte que la concoction avait un goût et un arôme similaires au thé noir, et cela lui a donné l’espoir de faire une infusion toujours savoureuse à partir des excréments de larves de mites. .

Maruoka a essayé de faire un thé parfumé et savoureux qui ne serait pas différent du thé traditionnel pour lequel il a prélevé des échantillons de plantes et d’insectes de plusieurs régions. Il a monté son exploitation avec une vingtaine de variétés d’insectes dont le machaon asiatique et des graines de 17 espèces végétales dont le maïs et les mandarines mikan. De toutes les combinaisons, l’équipe de Maruoka a découvert deux permutations qui se sont avérées « vraiment délicieuses ».

