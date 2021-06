Le thé à l’aiguille d’argent du Tamil Nadu atteint un record de 16 400 roupies par kg lors d’une vente aux enchères internationale

Un kilogramme de poudre de thé blanc à l’aiguille d’argent provenant d’une usine privée à Coonoor du district de Nilgiris a atteint un prix record de Rs 16 400 lors d’une vente aux enchères internationale de thé.

Les poudres de thé spéciales produites en usine par diverses usines de thé ont récemment été mises aux enchères internationales, actuellement en ligne par la Coonoor Tea Trade Association (CTTA) dans le cadre de la célébration par le Tea Board de la Journée internationale du thé (ITD). Parmi eux se trouvait la vente aux enchères de thé blanc appelé Silver Needle par Avataa du Coonoor Billimalai Tea Estate. Cette poudre de thé spéciale a été vendue aux enchères pour un maximum de Rs 16 400 et elle a établi un record en tant que prix le plus élevé du sud de l’Inde.

Les feuilles de thé doivent être cueillies avant le lever du soleil avec de la neige occupée. Seuls 5 kg de thé vert à pointe de feuille sont disponibles qui couvrent une superficie d’environ 10 acres et en les traitant en continu à une certaine température, 1 kg de thé blanc appelé Silver Needle est obtenu. C’est la principale raison derrière la spécialité et son prix élevé. Un total de 4 kg de thé blanc à aiguilles argentées a été vendu aux enchères et le même a été réservé aux exportateurs à l’étranger.

Le district de Nilgiris au Tamil Nadu est spécialisé dans la production de thé et produit une grande variété de poudres de thé spéciales telles que les feuilles vertes, le thé orthodoxe, le thé vert et le thé Silver Needle. Ici, non seulement les usines de thé contrôlées par le gouvernement et l’État fonctionnent, mais plus de 100 usines de thé privées dirigent leurs activités. Plus de 60 000 agriculteurs du district de Nilgiris sont engagés dans la culture du thé. La poudre de thé produite ici est collectée et amenée au Tea Auction Center de Coonoor pour une vente aux enchères internationale.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici