Le Texas voulait des officiers armés dans chaque école après Uvalde. Beaucoup ne peuvent pas répondre à cette norme

AUSTIN, Texas (AP) — La vision d’officiers armés dans chaque école du Texas se heurte à la réalité du manque d’argent et de police alors qu’un nouveau mandat est entré en vigueur vendredi, montrant à quel point un objectif que davantage d’États adoptent en réponse au cycle américain de les massacres s’avèrent irréalisables dans de nombreuses communautés.

Des dizaines des plus grands districts scolaires du Texas, qui accueillent une grande partie des 5 millions d’élèves de l’État, rouvrent leurs salles de classe sans répondre aux nouvelles exigences de l’État en matière d’officiers armés sur chaque campus. Ce mandat est un pilier d’un projet de loi sur la sécurité signé par le gouverneur républicain Greg Abbott, qui a rejeté cette année les appels au contrôle des armes à feu malgré les appels en colère des parents d’enfants tués dans le massacre de l’école d’Uvalde.

Le Texas compte près de 9 000 campus d’écoles publiques, juste derrière la Californie, ce qui fait de cette exigence la plus importante du genre aux États-Unis.

« Nous soutenons tous l’idée », a déclaré Stephanie Elizalde, surintendante du Dallas Independent School District, qui compte plus de 140 000 élèves. « Le plus grand défi pour tous les surintendants est qu’il s’agit encore une fois d’un mandat non financé. »

Ces difficultés mettent à nu les limites des appels à placer des gardes armés dans chaque école, plus d’une décennie après que la National Rifle Association ait défendu l’idée face à une intense pression en faveur de lois plus strictes sur les armes à feu après le massacre de l’école élémentaire de Sandy Hook en 2012.

La nouvelle loi du Texas autorise des exceptions mais n’oblige pas non plus les districts à déclarer leur conformité, ce qui rend difficile de savoir combien d’écoles satisfont à la norme.

Mais de toute évidence, beaucoup ne le sont pas.

L’Associated Press a contacté 60 des plus grands districts scolaires du Texas pour savoir s’ils étaient en mesure de commencer l’année scolaire en conformité. Les districts, qui couvrent une large partie du Texas, depuis les banlieues en croissance rapide jusqu’à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, accueillent ensemble plus de 2,7 millions d’étudiants.

Tous les districts n’ont pas répondu et certains ont refusé de discuter des niveaux de personnel, invoquant des problèmes de sécurité. Mais les déclarations à l’AP, ainsi qu’un examen des actions des réunions du conseil scolaire et des déclarations faites aux médias locaux, montrent qu’au moins la moitié ont été incapables de se conformer aux normes les plus élevées de la loi.

Une difficulté majeure consiste à recruter du personnel dans les écoles élémentaires, où les agents sont traditionnellement moins nombreux. Mais ces campus ont fait l’objet d’appels à plus de protection après qu’un homme armé a tué 19 élèves de quatrième année et deux enseignants l’année dernière à l’école primaire de Robb – une tragédie dans laquelle les échecs ne sont pas dus au manque de policiers, qui sont arrivés sur les lieux en quelques minutes, mais l’inaction de centaines d’officiers une fois arrivés.

Le porte-parole d’Abbott n’a pas répondu aux questions sur la mise en œuvre de la loi. La Texas Education Agency n’a pas répondu aux questions concernant les préoccupations soulevées par les écoles et a plutôt fourni des critères permettant aux districts de demander une exception.

« L’aspect local de ces exceptions est déterminé par le conseil scolaire du district, et ils doivent développer une norme de sécurité alternative à laquelle le district peut se conformer », a déclaré le porte-parole Jake Kobersky.

Mais les autorités scolaires locales affirment que le financement supplémentaire que le Texas a accordé aux districts en vertu de la nouvelle loi, soit environ 15 000 dollars par campus, est à peine suffisant. À Dallas, Elizalde a déclaré qu’il faudrait 75 000 dollars supplémentaires pour chaque agent supplémentaire dans le deuxième plus grand district du Texas.

Dans la lutte pour se conformer aux nouvelles normes du Texas, des options que certains districts n’avaient jamais envisagées auparavant sont désormais sur la table : certains se tournent vers des sociétés de sécurité privées ou arment davantage de personnel et d’enseignants.

« C’est probablement nouveau pour tout le monde à ce stade du jeu. C’est cher », a déclaré Charles Hollis, directeur des opérations chez L&P Global Security à Dallas, qui jusqu’à cette année n’avait pas mis de gardes dans les écoles publiques. L’entreprise a désormais des contrats avec quatre districts en plein essor et est en pourparlers avec quatre autres.

La combinaison du manque d’argent pour les officiers, et du manque d’argent pour pourvoir des milliers de postes à travers les États-Unis, est un combat permanent dans les villes du pays. Le mois dernier, une petite ville du Minnesota a complètement perdu son service de police après que des policiers ont démissionné en raison de bas salaires et ont recherché de meilleures opportunités ailleurs.

Le manque d’agents à l’échelle nationale a entravé les tentatives d’autres États de patrouiller dans toutes les écoles. La Floride a connu des difficultés en 2018 lorsque l’État est devenu le premier du pays à exiger la présence d’un officier armé sur chaque campus à la suite de la fusillade au lycée Marjory Stoneman Douglas.

Dans le Tennessee, à la suite d’une fusillade dans une école primaire en mars, l’État a offert aux services de police un financement supplémentaire pour doter chaque école en personnel. Mais la police de Nashville, la plus grande ville du Tennessee, a refusé la majeure partie de l’argent.

« Avec le niveau de nos effectifs, nous ne pouvons pas retirer 70 agents des rues de Nashville », a déclaré le chef de la police de la région métropolitaine de Nashville, John Drake, aux journalistes en juillet.

Joy Baskin, conseillère pédagogique de la Texas Association of School Boards, a déclaré que tous les mandats ont un prix. « Mais je pense que c’est le plus important dont je me souvienne depuis plus de 25 ans de discussions avec les districts », a-t-elle déclaré.

À San Antonio, le district scolaire indépendant de Southside a pu commencer l’année avec suffisamment d’officiers, qui gagnent entre 23 et 30 dollars de l’heure. Don Tijerina, le chef de la police du district, a déclaré qu’il ne leur faudrait pas longtemps pour trouver un emploi ailleurs.

« En fin de compte : la demande est si élevée en ce moment », a-t-il déclaré.

___

LaFleur a rapporté de Dallas. L’écrivain d’Associated Press Jonathan Mattise à Nashville, Tennessee, a contribué à ce rapport.

Paul J. Weber, Acacia Coronado et Kendria Lafleur, Associated Press