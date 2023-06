Le Texas va installer des barrières dans le Rio Grande pour empêcher les migrants des États-Unis

La barrière sera composée de grandes bouées orange maintenues ensemble par un câble et ancrées dans le lit de la rivière, selon des images fictives du plan présentées par Abbott et d’autres responsables de l’État lors d’une cérémonie de signature du projet de loi sur la sécurité des frontières à Austin. L’État prévoit de commencer le mois prochain avec une étendue de barrière de 1 000 pieds dans la rivière près d’Eagle Pass, qui a été un point de passage très fréquenté.

Le secteur Del Rio de la patrouille frontalière, où se trouve Eagle Pass, est devenu l’un des endroits les plus meurtriers le long de la frontière sud des États-Unis. Les migrants sont régulièrement emportés par de puissants courants fluviaux, et plus de 200 décès ont été enregistrés dans le secteur entre 2017 et 2021, dernière année pour laquelle les statistiques des douanes et de la protection des frontières américaines sont disponibles.