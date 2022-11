Le Texas va exécuter un homme pour avoir tué son ex-petite amie et son fils

HOUSTON (AP) – Un détenu du Texas cherchant à faire cesser son exécution pour des allégations de violation de la liberté religieuse et d’indifférence à ses besoins médicaux devrait mourir mercredi soir pour avoir tué son ex-petite amie enceinte et son fils de 7 ans de plus de 17 ans depuis.

Stephen Barbee, 55 ans, doit recevoir une injection létale au pénitencier d’État de Huntsville. Il a été condamné pour la mort en février 2005 de Lisa Underwood, 34 ans, et de son fils Jayden. Tous deux ont été étouffés chez eux à Fort Worth. Ils ont ensuite été retrouvés enterrés dans une tombe peu profonde dans le comté voisin de Denton.

Les avocats de Barbee ont demandé à la Cour suprême des États-Unis de surseoir à son exécution, arguant que ses droits religieux sont violés parce que le système pénitentiaire d’État, à la suite d’une décision de la Haute Cour sur ce que les conseillers spirituels peuvent faire pendant qu’ils se trouvent dans la chambre d’exécution, n’a pas créer une politique écrite sur la question.

En mars, la Cour suprême des États-Unis a déclaré que les États devaient tenir compte des souhaits des condamnés à mort qui souhaitent que leurs chefs religieux prient et les touchent lors de leurs exécutions. Les responsables de la prison du Texas n’ont pas officiellement mis à jour leur politique, mais ont déclaré qu’ils examineraient les requêtes des détenus au cas par cas et accorderaient les demandes les plus raisonnables.

Plus tôt ce mois-ci, le juge de district américain Kenneth Hoyt à Houston a émis une injonction préliminaire, déclarant que l’État ne pouvait exécuter Barbee qu’après avoir publié une politique claire sur les conseillers spirituels qui protège les droits religieux d’un détenu. La semaine dernière, la 5e Cour d’appel du circuit des États-Unis a annulé l’injonction de Hoyt, affirmant qu’elle était trop large.

Mardi, Hoyt a émis une nouvelle injonction axée spécifiquement sur la protection des droits de Barbee. Le bureau du procureur général du Texas a immédiatement fait appel au 5e circuit, qui devrait rendre une décision avant que la Cour suprême ne puisse se saisir de la question.

Le bureau du procureur général du Texas a déclaré dans un précédent dossier judiciaire que les allégations de Barbee étaient sans objet, car les responsables de la prison d’État autorisent son conseiller spirituel à le toucher et à prier à haute voix lors de son exécution.

Mardi également, Hoyt a rejeté une demande distincte des avocats de Barbee pour un sursis à l’exécution au motif que le droit du détenu d’éviter une peine cruelle et inhabituelle serait violé. Ses avocats disent que Barbee a des contraintes physiques qui limitent le mouvement de ses épaules et de ses bras et qu’il ressentirait “une douleur et des souffrances intolérables” s’il était exécuté de manière normale avec les bras tendus sur la civière afin que des lignes IV puissent être placées pour livrer l’injection létale.

Dans un dossier déposé au tribunal au début du mois, des avocats du bureau du procureur général du Texas ont assuré à Hoyt que les responsables de la prison feraient des aménagements pour Barbee et permettraient à ses bras de rester pliés et, si nécessaire, trouveraient un autre emplacement pour placer les lignes IV.

Lundi, le Texas Board of Pardons and Paroles a refusé à l’unanimité de commuer la condamnation à mort de Barbee en une peine moindre ou d’accorder un sursis de quatre mois.

Les procureurs ont déclaré que Barbee avait tué son ex-petite amie et son fils parce qu’il ne voulait pas que sa femme sache qu’Underwood était enceinte de sept mois, vraisemblablement de lui. Des preuves ADN ont révélé plus tard que Barbee n’était pas le père. Underwood possédait un magasin de bagels à Fort Worth, qui portait le nom de son fils. Elle et son fils ont été portés disparus après avoir omis de se présenter à une baby shower.

Barbee a avoué à la police qu’il avait tué Underwood et son fils, mais s’est ensuite rétracté. Barbee a déclaré que les aveux avaient été forcés et a depuis maintenu qu’il était innocent et qu’il avait été piégé par son partenaire commercial.

Son procès, y compris la condamnation, a duré moins de trois jours en février 2006.

Barbee devrait recevoir une injection létale le même jour que l’Arizona prévoit d’exécuter Murray Hoope pour avoir tué deux personnes lors d’un vol à domicile à Phoenix le soir du Nouvel An 1980. Hooper devrait être exécuté mercredi à 11 heures CST.

Si Barbee est exécuté, il serait le cinquième détenu mis à mort cette année au Texas. Il est le dernier détenu dont l’exécution est prévue cette année dans l’État.

___

Suivez Juan A. Lozano sur Twitter : https://twitter.com/juanlozano70

Juan A. Lozano, The Associated Press