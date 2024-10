Le Texas suspend les exécutions au dernier moment — RT World News

Le cas de Robert Roberson met en lumière une loi permettant de contester les condamnations si de nouvelles preuves scientifiques apparaissent

L’exécution d’un homme condamné à mort au Texas a été suspendue par la Cour suprême de l’État en raison d’une assignation à comparaître lui ordonnant de témoigner de sa condamnation controversée dans une affaire dans laquelle des doutes ont été mis sur les preuves scientifiques utilisées pour parvenir au verdict.

L’injonction suspendant l’exécution de Robert Roberson, 57 ans, a été rendue jeudi dernier. Roberson doit témoigner lundi devant les membres du comité de la Texas House.

Le cas de Roberson a mis en lumière la théorie connue sous le nom de syndrome du bébé secoué, un diagnostic autrefois largement accepté qui a renforcé les poursuites pénales, mais qui fait l’objet d’une surveillance croissante avec l’évolution de la science.

En 2002, Roberson a été accusé du meurtre de sa fille Nikki Curtis, âgée de deux ans. Il a été condamné à mort l’année suivante après que les procureurs ont allégué qu’il avait violemment secoué l’enfant d’avant en arrière, lui causant un traumatisme crânien mortel.

Selon des archives judiciaires citées par le Washington Post, quelques jours avant la mort de Nikki, un médecin lui avait diagnostiqué une infection virale et de la fièvre. Roberson a déclaré que le matin de la mort de sa fille, il avait découvert qu’elle était tombée du lit. Après avoir réconforté la jeune fille, il s’est rendormi, mais plus tard dans la matinée, il l’a trouvée molle et inconsciente et l’a emmenée aux urgences.

Un scanner a révélé un petit saignement à la surface du cerveau de la jeune fille et a montré qu’il était enflé et déplacé d’un côté, lit-on dans les archives consultées par le journal, ajoutant que les médecins n’ont trouvé aucun autre signe d’abus.















Les avocats de Roberson auraient fait valoir que leur client avait été reconnu coupable d’un crime qui n’avait jamais eu lieu, car sa fille était décédée de causes naturelles suite à un cas grave de pneumonie virale. Entre-temps, le Post a noté que les médecins avaient appris que la présence de trois symptômes spécifiques connus sous le nom de « la triade » qui comprenaient un gonflement du cerveau et des saignements à la surface du cerveau et derrière les yeux, étaient la preuve du syndrome du bébé secoué. Le diagnostic a été accepté comme preuve d’un abus violent sur l’enfant en l’absence de témoins.

Roberson devait mourir par injection létale jeudi, mais les efforts déployés par un groupe bipartisan composé de législateurs, d’experts médicaux et de l’ancien procureur principal chargé de l’affaire ont retardé l’exécution pendant des heures et l’ont finalement arrêtée, marquant un rebondissement rarement vu dans un État avec le plus grand nombre d’exécutions dans le pays.

Les législateurs du Texas et le Comité de la Chambre sur la jurisprudence pénale ont voté à l’unanimité pour assigner Roberson à comparaître dans le but de retarder l’exécution. Le vote aurait eu lieu après une audience convoquée pour discuter de l’efficacité d’une loi d’État de 2013, connue sous le nom de « statut sur la science indésirable » qui permet aux accusés de contester leurs condamnations si de nouvelles preuves scientifiques remettent en cause ce qui a été présenté lors du procès initial.