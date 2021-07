Le Texas s’implique dans le combat d’Israël contre Ben & Jerry’s contre le boycott de la Cisjordanie

Une famille profite des attractions touristiques de l’usine Ben & Jerrys de Waterbury, Vermont, le 24 juin 2021. Christiana Botic | Globe de Boston | Getty Images

La lutte entre Israël et les Palestiniens déborde dans 30 États américains avec des lois en vigueur empêchant les fonds de pension d’investir dans des entreprises qui refusent de faire des affaires avec l’État juif. L’exemple le plus récent concerne la marque de crème glacée socialement responsable Ben & Jerry’s, la Cisjordanie et le Texas. Plus tôt cette semaine, le conseil d’administration de Ben & Jerry’s a déclaré qu’il n’autoriserait plus les ventes dans les zones qu’il pense qu’Israël ne devrait pas contrôler. La société a publié une déclaration disant « nous pensons qu’il est incompatible avec nos valeurs que la crème glacée Ben & Jerry’s soit vendue dans le territoire palestinien occupé ». La société, qui appartient désormais au géant mondial de la consommation Unilever, vend sa marque en Israël depuis des décennies par l’intermédiaire d’un distributeur israélien local. Unilever a déclaré qu’il chercherait un nouvel accord pour vendre de la crème glacée en Israël, mais pas dans le territoire revendiqué par les Palestiniens pour leur propre État. En Israël, les entreprises sont empêchées de traiter les clients et les filiales différemment dans ce qu’Israël appelle « territoire contesté » par rapport aux clients dans ce qu’une grande partie du monde reconnaît comme territoire israélien. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a promis cette semaine d' »agir de manière agressive » contre la société de crème glacée, fondée en 1978 par Ben Cohen et Jerry Greenfield, qui sont juifs et progressistes.

Le drapeau américain et le drapeau de l’État du Texas survolent le Capitole de l’État du Texas à Austin, au Texas. Brian Snyder | Reuters

Maintenant, le Texas s’implique. Un porte-parole du gouverneur républicain Greg Abbott a déclaré à CNBC mardi soir : « La décision de Ben et Jerry de boycotter certaines parties d’Israël est honteuse et une insulte à l’allié le plus proche de l’Amérique au Moyen-Orient. » La déclaration a poursuivi en disant: « Unilever, la société mère de Ben et Jerry, doit revenir sur cette décision mal conçue. » Abbott a signé un projet de loi il y a quatre ans qui obligerait les fonds de pension du Texas à se désinvestir de toute entreprise boycottant Israël. Le contrôleur de l’État Glenn Hegar, qui contrôle des milliards de dollars d’actifs pour les fonds de pension publics du Texas, a déjà demandé à son bureau de prendre des mesures. Dans une déclaration à CNBC, il a déclaré: « J’ai demandé à mon personnel de déterminer si une action spécifique a été prise par Ben & Jerry’s ou Unilever déclencherait une inscription en vertu du chapitre 808 du Texas Government Code », la loi adoptée en 2017. Il est également possible que les ventes dans les États dotés de lois anti-boycott soient affectées. Si Ben & Jerry’s ou Unilever soumissionnent pour un contrat dans une institution publique, ils pourraient être disqualifiés si le boycott devenait une réalité. Le directeur financier de l’État de Floride, Jimmy Patronis, qui contrôle les fonds de pension publics, a déclaré à CNBC que son bureau avait commencé à discuter de la question mardi matin. « Je trouve ce qui se passe très préoccupant », a-t-il déclaré dans un texte. Mais il n’était pas prêt à dire quelles mesures pourraient être prises. Airbnb a été la dernière entreprise à se retrouver mêlée à un problème similaire. En 2018, le site de location a déclaré qu’il interdisait les annonces de propriétés israéliennes en Cisjordanie, territoire que les Palestiniens prétendent devoir faire partie de leur État.

Une annonce Airbnb en Israël Airbnb