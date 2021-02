Le Texas se prépare à des pannes d’eau et de services cellulaires alors qu’une panne de courant massive laisse des millions de personnes geler dans le noir avant la deuxième tempête de neige

Les villes du Texas se préparent à des pannes généralisées des services de téléphonie cellulaire et d’eau alors que l’État continue d’être battu par une féroce tempête hivernale, qui a déjà laissé des millions de personnes sans électricité.

Ravagé par la première tempête de dimanche soir, le réseau électrique du Texas a été battu au cours des dernières 24 heures, entraînant des pannes de courant dans tout l’État pour environ 4,3 millions d’habitants alors que les autorités se précipitent pour réparer les infrastructures en difficulté. Les pannes de courant ont déclenché une cascade d’autres problèmes, mettant hors ligne certaines usines de traitement de l’eau et certains réseaux de téléphonie cellulaire.

Un certain nombre de villes du centre du Texas ont mis en garde contre des problèmes d’eau, avec une panne prolongée dans la ville de Pflugerville qui a incité les autorités locales à demander aux habitants de faire bouillir l’eau avant de la consommer afin de détruire les bactéries nocives. Manville et Taylor ont publié des avis similaires.

Les responsables d’Abilene ont déclaré que la ville avait complètement perdu son service d’eau, laissant 124 000 habitants entièrement sans source d’eau potable fiable lundi soir.

En raison de pannes de courant, il n’y a plus d’eau courante dans la ville d’Abilene, au Texas (124000 habitants) https://t.co/33chTpHpsF pic.twitter.com/6Laz3HxKki

Les fournisseurs de téléphonie mobile, y compris T-Mobile, Sprint, Verizon et AT&T, ont également connu des pannes majeures en raison des intempéries, le site Down Detector montrant de grandes interruptions de service dans tout le Texas.

Les gens du service d’incendie d’Austin sont aux prises avec l’élément qui est généralement de leur côté lorsqu’ils font face à des incendies. Les conduites d’eau ont éclaté par centaines dans toute la ville alors qu’elle était saisie par un froid extrême. Leur répondre était un défi, puisque l’AFD a son assiette pleine d’autres urgences.

À 21h30, nous sommes à 582 appels de conduites d’eau cassées depuis minuit. Plus de 500 depuis midi. Nous essayons de répondre à autant d’appels que possible parmi d’autres appels prioritaires. Les répartiteurs répondent presque en permanence aux appels supplémentaires.

Qu’il suffise de dire que faire face aux inondations occasionnelles causées par l’explosion d’un arroseur d’eau au sommet de routes encombrées et du froid ne fait pas d’un voyage au Texas la meilleure expérience du moment.

Je sais que ça pourrait être pire, mais quelqu’un me ramène à Jersey. pic.twitter.com/LWHTZPDd6g

Le gouverneur Greg Abbott a été critiqué par les Texans qui ne sont pas satisfaits de la manière dont il a géré la crise. Il a déployé la Garde nationale et a alloué d’autres ressources pour faire face aux pannes de courant. Mais les gens disent que les soldats ne peuvent pas les aider à réchauffer leurs maisons.

La colère du public est partagée par certains élus, comme le juge du comté de Dallas, Clay Jenkins, qui a néanmoins suggéré de refouler les émotions car en ce moment c’est « Sur la survie humaine et animale. » Et ce n’est pas si métaphorique. Au moins deux personnes auraient été tuées pendant la tempête, apparemment en train de mourir d’hypothermie le long des routes de la région de Houston.

Le hangar supplémentaire couplé à une demande accrue augmentera probablement le nombre et les heures de panne.

Nous devrions discuter de la manière dont le Texas a laissé cela se produire. Je comprends ta colère. Moi aussi je suis en colère. Mais ce soir – en ce moment – concerne la survie humaine et animale. Vérifiez et aidez-vous les uns les autres!

– Clay Jenkins (@JudgeClayJ) 16 février 2021