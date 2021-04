Le Texas gagnera deux autres sièges au Congrès et sept États perdront chacun un siège à la suite des changements de population enregistrés dans le recensement de 2020, a déclaré lundi le Bureau du recensement dans la publication de sa première série de données de l’enquête menée l’année dernière.

Au total, sept sièges ont été déplacés, touchant 13 États. Le Colorado, la Floride, le Montana, la Caroline du Nord et l’Oregon ont chacun remporté un siège en plus du Texas. La Californie, l’Illinois, le Michigan, New York, l’Ohio, la Pennsylvanie et la Virginie-Occidentale ont chacun perdu un siège.

Le changement pourrait affecter les élections de mi-mandat de 2022 et déterminer si les démocrates peuvent conserver le contrôle de la Chambre, où ils détiennent une majorité étroite.

La Chambre des représentants des États-Unis compte 435 sièges, en fonction de la population. Chaque décennie, à mesure que la population change, l’attribution des sièges pour chaque État peut changer en fonction des données mises à jour collectées par le Bureau du recensement. Les États qui se développent peuvent gagner des membres de la Chambre, au détriment des États qui se réduisent.

La population à répartir comprend les résidents des 50 États, ainsi que les membres des services à l’étranger et les employés civils fédéraux qui sont attachés au décompte de leur État d’origine, selon le Bureau du recensement.

Les nouveaux districts du Congrès entreraient en vigueur pour les élections de 2022. Cela met une pression supplémentaire sur les démocrates, qui contrôlent la maison par la mince marge de 218-212, avec cinq sièges vacants. La taille de la maison n’a pas changé depuis 1913.

Les États qui ont remporté des sièges étaient pour la plupart à tendance républicaine, le Texas, la Floride, le Montana et la Caroline du Nord votant chacun pour l’ancien président Donald Trump lors de l’élection présidentielle de 2020. La Caroline du Nord était l’une des courses les plus proches, Trump battant le président Joe Biden de moins de 1,5%. L’Oregon et le Colorado, quant à eux, étaient des États solidement bleus lors des dernières élections.

Les États qui ont perdu des sièges étaient pour la plupart démocrates, mais se composent d’États plus proches du champ de bataille. La Californie, l’Illinois et New York étaient solidement dans la colonne de Biden; Le Michigan et la Pennsylvanie étaient des États swing plus proches avec de faibles marges pour le président. Trump a prévalu en Ohio et en Virginie occidentale.

En rapport:Robert Santos pourrait entrer dans l’histoire en tant que première personne de couleur confirmée pour diriger le US Census Bureau

«La publication des données d’aujourd’hui est la première étape du processus de redécoupage et elle donnera aux États le nombre de districts du Congrès qu’ils auront pour le reste de la décennie», a déclaré Michael Li, avocat principal du programme non partisan du Brennan Center for Justice pour la démocratie. .

La publication des données du recensement de lundi ne contient que des informations sur la population totale de chaque État, et non des informations spécifiques telles que la démographie de la population et son lieu de résidence que les États utiliseront pour déterminer comment ils dessineront leurs cartes de circonscription du Congrès.

La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré lundi que les données de redécoupage seraient disponibles d’ici la fin du mois de septembre.

Le gain du Texas s’inscrit dans la continuité d’une tendance à une croissance démographique rapide dans les États du Sud et de l’Ouest et à un «transfert de pouvoir politique d’une région du pays à l’autre», a déclaré Li.

Les données du recensement ont montré que le Sud a le plus progressé au cours des 10 dernières années, de 10,2%. L’Ouest a progressé de 9,2%, le Nord-Ouest de 4,1% et le Midwest de 3,1%.

Les États qui ont perdu des districts au Congrès sur la base du recensement de 2020 auront le défi de déterminer où réduire la représentation, tandis que les États qui ont remporté des sièges se prépareront aux batailles politiques.

Li a déclaré que le pays pourrait être prêt pour une bataille sur le gerrymandering, la pratique de redessiner les lignes de district pour favoriser un parti par rapport à l’autre ou pour supprimer le vote des communautés de couleur. Dans certains États, le processus est plus juste que d’autres, a-t-il dit, parce qu’ils ne sont pas contrôlés par un seul parti politique ou qu’ils ont institué un comité de redécoupage indépendant, comme au Michigan. Mais pour les autres États, le parti au pouvoir a le contrôle de la carte.

«Parce que dans certains États … comme le Texas, la Floride et la Caroline du Nord, le redécoupage est contrôlé par une seule partie, cela leur donne un énorme avantage car ils peuvent dessiner agressivement la carte comme ils le souhaitent», a déclaré Li. «Le gerrymandering agressif pourrait donner aux républicains une majorité à la Chambre en 2022.»

Dans des États comme le Texas, un boom de la population est dû à la croissance des communautés de couleur, a déclaré Li, ce qui conduira probablement à des appels nationaux pour une plus grande représentation de la communauté latino en pleine croissance. Il a dit que cela pourrait conduire à des litiges sur les cartes.

«Le redécoupage sera une continuation de la guerre contre le vote, sur les stéroïdes, parce que vous pouvez faire beaucoup de choses en redécoupant pour tasser le pouvoir des communautés de couleur croissantes… parce que les gens voient le risque politique», a déclaré Li.

Une façon de lutter contre le potentiel de gerrymandering agressif est la loi pour le peuple, a déclaré Li. Le projet de loi a été adopté par la Chambre en mars selon des principes partisans et imposerait un redécoupage indépendant en plus d’autres mesures destinées à protéger les droits des électeurs. Un démocrate a voté avec tous les républicains pour s’opposer au projet de loi, et il pourrait faire face à une obstruction des républicains au Sénat également divisé.

La publication des chiffres de répartition lundi après-midi intervient près de quatre mois plus tard que prévu en raison des retards causés par la pandémie COVID-19 et des anomalies découvertes dans les données alors que les chiffres étaient en train d’être resserrés.

Le COVID-19 a retardé la livraison des questionnaires du recensement pour les populations difficiles à atteindre pendant la quarantaine de printemps 2020 et a retardé les opérations depuis lors pour atteindre les ménages qui n’ont pas répondu.

Contributeur: Associated Press