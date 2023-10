AUSTIN, Texas (AP) — Un deuxième audit du Texas en autant d’années d’élections dans le comté de Harris, le troisième comté le plus peuplé des États-Unis, a appelé à des améliorations mais ne suggère pas que les résultats des élections en 2022 ont été affectés par des problèmes que les Républicains ont. utilisé pour contester les pertes et prendre davantage de contrôle sur le vote dans le bastion démocrate.

Le rapport préliminaire de la secrétaire d’État du Texas, Jane Nelson, une républicaine, a été publié quelques jours avant que les habitants de Houston ne commencent à voter par anticipation pour un nouveau maire. Cela suit également les républicains qui ciblent de plus en plus les élections dans le comté de près de 5 millions d’habitants, une taille qui rend Harris politiquement important alors que les démocrates tentent de mettre fin à des décennies de domination du GOP dans l’État.

Le gouverneur républicain Greg Abbott a signé cette année une loi qui a destitué l’administrateur des élections du comté de Harris et a transféré la responsabilité à d’autres responsables locaux. L’une d’elles est la greffière du comté, Teneshia Hudspeth, qui, en réponse à l’audit, a déclaré que son bureau s’efforçait de garantir que « les problèmes du passé ne se reproduisent pas », mais a défendu les élections précédentes comme étant un succès.

« Mais le public doit savoir que « réussi » n’est pas la même chose que « parfait », a déclaré Hudspeth.

Les démocrates qui dirigent le comté de Harris ont reconnu des problèmes, notamment une pénurie limitée de bulletins de vote papier et des dysfonctionnements des machines, le jour du scrutin de l’année dernière. Mais ils ont déclaré que les difficultés n’étaient pas intentionnelles et ont accusé les critiques d’alimenter les complots.

Nelson, qui a été nommé par Abbott, a déclaré que le comté « avait clairement connu de multiples échecs » l’année dernière. Les Républicains ont salué ces résultats comme justification des nouvelles lois qui ont transféré la surveillance des élections.

« Il est important de parler de ces questions maintenant afin de les résoudre avant le cycle électoral de 2024 », a déclaré Nelson.

Les candidats républicains ont contesté leurs défaites lors des élections à travers le comté l’année dernière, mais rien n’indique que ces problèmes aient affecté les résultats. Le premier procès a été jugé plus tôt cette année, mais aucun juge n’a encore statué sur l’affaire.

Une autre nouvelle loi signée par Abbott plus tôt cette année ouvre la voie au bureau de Nelson pour éventuellement superviser les élections du comté de Harris. À la suite des élections de 2020, le Texas a également audité les élections à Harris et dans trois autres comtés, après que l’ancien président Donald Trump a faussement affirmé que l’élection avait été volée et fait pression sur Abbott pour qu’il examine les bulletins de vote.