Le Texas poursuit l’administration Biden pour la règle de l’avortement

Le Texas a demandé jeudi à un tribunal fédéral de bloquer l’exigence de l’administration Biden selon laquelle les médecins et les hôpitaux pratiquent des avortements en cas d’urgence médicale.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, dans un procès intenté devant le tribunal de district américain du district nord du Texas, a fait valoir que la loi fédérale ne confère pas le droit à l’avortement.

Le procès intervient trois jours après que le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, a averti les hôpitaux et les médecins qu’ils étaient tenus de pratiquer des avortements en cas d’urgence médicale lorsqu’il s’agit du traitement nécessaire pour protéger la vie d’une femme enceinte. Becerra a déclaré que les hôpitaux et les médecins qui refuseraient de se conformer pourraient voir leurs accords avec les fournisseurs de Medicare résiliés et faire face à des sanctions financières.

Becerra a déclaré que la loi sur les traitements médicaux d’urgence et le travail actif prévaut sur les lois des États qui restreignent l’accès à l’avortement dans les situations d’urgence. Mais Paxton a déclaré que la loi n’impose aucun traitement spécifique, arguant que l’exigence du HHS est illégale, inconstitutionnelle et inapplicable.

L’avortement est devenu illégal au Texas en vertu d’une loi de 1925 après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade le mois dernier, qui protégeait l’accès à la procédure en tant que droit constitutionnel pendant près de 50 ans.

Le président Joe Biden a publié la semaine dernière un décret ordonnant au HHS de prendre des mesures pour protéger l’accès à l’avortement. L’avertissement de Becerra selon lequel les médecins et les hôpitaux sont tenus de proposer des avortements en cas d’urgence médicale est la mesure la plus concrète que l’administration ait prise jusqu’à présent pour protéger l’accès à la procédure.

