Le Texas a poursuivi l’administration Biden pour avoir permis à des illégaux d’entrer aux États-Unis sans faire un effort pour les renvoyer dans leur pays d’origine le plus rapidement possible, traînant les pieds et créant un énorme arriéré de cas.

La Maison Blanche a exempté les frontaliers de l’un des derniers règlements que Biden n’a pas encore dépouillé dans sa frénésie de décrets, obligeant les États-Unis à rapatrier les migrants clandestins le plus rapidement possible. Cependant, Biden pousserait toujours à abolir la règle – un problème qui, selon ses détracteurs, pourrait devenir catastrophique pour les États-Unis.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a intenté une action en justice jeudi, accusant l’administration présidentielle de refuser de faire appliquer l’autorité de l’administration en vertu du titre 42 pour accélérer le retour des étrangers illégaux dans leur pays le plus rapidement possible.





Le procès accuse Biden de huit chefs d’accusation de violation de la loi sur la procédure administrative et de la loi sur l’immigration et la nationalité (INA), ainsi que sur la clause Take Care de la Constitution. En vertu de l’INA, les personnes qui traversent la frontière doivent rester en détention « s’ils présentent un risque significatif pour la santé publique.»Cependant, l’administration Biden a réadopté le programme« Catch and Release »de l’administration Obama, qui a tristement laissé des migrants en liberté à l’intérieur du pays où certains n’ont jamais été relocalisés pour leurs dates d’audience.

Selon Paxton, le DHS refuse d’utiliser le titre 42 pour renvoyer des milliers d’immigrants clandestins dans leur pays d’origine, laissant essentiellement les portes grandes ouvertes à des familles entières sans se soucier de la santé des citoyens américains. Cependant, l’AG a noté une tendance à la hausse concernant l’utilisation du titre 42 au cours des derniers mois, indiquant 53 623 membres des unités familiales renvoyés chez eux en utilisant ce processus en mars, un pic considérable par rapport aux 19587 ainsi traités en février et aux 7296 traités qui façon en janvier.

Appliqué sous l’ancien président Donald Trump par l’autorité des Centers for Disease Control afin de protéger la santé des citoyens américains contre les maladies étrangères inconnues, le titre 42 est de plus en plus utilisé maintenant que d’autres programmes de rapatriement des immigrants illégaux ont été fermés ou sont en cours de liquidation.

La mesure reste l’une des rares voies légales restantes pour accélérer le renvoi des nouveaux arrivants d’où ils venaient. L’administration Biden n’a pas carrément coupé son utilisation comme elle l’a fait avec d’autres réglementations dont l’utilisation a été inversée unilatéralement – peut-être en raison de la présence imminente de la pandémie Covid-19 et des origines de la mesure en tant que règlement de santé publique.





Le procès note que le CDC de Biden a exempté les enfants non accompagnés du titre 42 un peu plus d’une semaine après leur entrée en fonction, ce qui a déclenché une augmentation importante du nombre de mineurs non accompagnés se présentant à la frontière – une augmentation de 105% de février à novembre. Le procès demande au DHS de Biden de cesser d’autoriser les frontaliers à contourner les directives Covid-19 auxquelles les propres citoyens du pays sont soumis – l’application du titre 42 à la frontière, une quarantaine de 14 jours et le test des migrants pour le virus.

Cependant, les responsables du DHS ont tranquillement poussé à abandonner complètement le titre 42, selon Breitbart, citant des responsables, tandis que les républicains désignent cette mesure comme le seul règlement retenant un afflux massif d’immigrants clandestins.

Après des mois de rumeurs de chaos dans les centres de détention frontaliers, qui ont empêché les journalistes de se rendre dans une répression sans précédent, Biden a finalement admis plus tôt ce mois-ci que la situation avait dégénéré en « crise», Bien que son personnel soit revenu sur cette affirmation, arguant qu’elle se référait aux conditions dans les pays d’où venaient les réfugiés. Un centre de migrants pour jeunes filles à la frontière a fermé quelques semaines à peine après son ouverture en raison du rapport « insupportable » conditions.

Les photos vues de refuges pour enfants pour migrants en ont choqué beaucoup, montrant des installations extrêmement surpeuplées avec des enfants enveloppés dans des couvertures en mylar, sans lit ni espace personnel et niant la distance sociale et les autres mesures Covid-19 qui leur sont légalement dues.

