Le Texas met en œuvre des pannes de courant alors que l’État est frappé par la neige et la glace les plus extrêmes depuis des années (VIDEOS)

De nombreux Texans ont été laissés sans électricité alors que l’État est frappé par des températures glaciales et de la neige et de la glace extrêmes. Des pannes de courant progressives ont été mises en œuvre pour aider à conserver un réseau épuisé.

L’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) a appelé un «Alerte d’urgence énergétique trois» lundi matin, qui comprend des pannes non seulement pour les maisons, mais aussi pour les entreprises et les infrastructures de la ville. ERCOT a averti les habitants que même les feux de circulation pourraient être éteints pendant les coupures de courant.

a déclaré un EEE 3. La conservation de l’énergie est essentielle. Des pannes tournantes sont en cours pour réduire la demande sur le système électrique. Nous exhortons les Texans à donner la priorité à la sécurité pendant cette période. Les feux de signalisation et autres infrastructures peuvent être temporairement sans électricité. 01:25:40 150221 – ERCOT (@ERCOT_ISO) 15 février 2021

«Les conditions météorologiques extrêmes ont conduit de nombreuses unités de production – tous types de carburant – à se déconnecter et à devenir indisponibles» a déclaré la société dans un communiqué, appelant à la conservation de l’énergie alors que le réseau électrique était de plus en plus tendu. La consommation d’énergie a atteint des niveaux records dans l’État, car ils, ainsi que le centre des États-Unis, sont confrontés à un temps exceptionnellement froid.

Ces pannes de courant dureraient de 10 minutes à une heure.

Plus de deux millions de foyers seraient sans électricité dans l’État lundi matin, selon poweroutage.us.

La dernière fois que des pannes de roulement ont été mises en œuvre au Texas, c’était lors d’une énorme tempête en février 2011.

Une vidéo en provenance du Texas a montré l’état recouvert de neige et certaines routes dangereusement recouvertes de glace. Pour la toute première fois, tous les comtés de l’État étaient sous un avertissement de tempête hivernale avant dimanche soir.

Il y a maintenant des pannes en cours pour aider le réseau électrique du Texas. Les pannes de courant durent environ 10 à 45 minutes selon @austinenergy. Ils pouvaient continuer toute la matinée … et les jours. Nous resterons dans les chiffres uniques aujourd’hui. pic.twitter.com/9KcWfuHUNk – John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) 15 février 2021

@ChikageWeather devant ma maison à Jarrell, nous avons 2 dérives de pied. C’est la moyenne, 10 pouces. pic.twitter.com/Qy4oJV7i4q – Juge Bill Gravell (@BillGravell) 15 février 2021

L’état des routes a rendu de nombreuses routes impraticables et conduit à de nombreux accidents, en particulier sur les autoroutes. Contrairement aux États habitués au temps plus froid et aux fortes chutes de neige, le Texas fait face à une urgence inhabituelle, car une grande partie de l’État n’a pas les ressources nécessaires pour gérer des conditions hivernales extrêmes, laissant les routes glissantes et glacées, et de nombreuses maisons ne sont pas suffisamment isolées.

Des images de plusieurs accidents d’autoroute ont frappé les médias sociaux avec des routes interétatiques couvertes de neige ou de glace. Les habitants sont exhortés par les autorités locales à rester chez eux et à ne pas voyager.

🇺🇸 – VIDÉO: Jusqu’à sept semi-camions, un chasse-neige et plusieurs véhicules de tourisme ont été impliqués dans un empilement sur la I-10 près d’El Paso, au Texas, hier. Un certain nombre de personnes ont été blessées. pic.twitter.com/RWBlsb236V – Belaaz (@TheBelaaz) 15 février 2021

