Le Texas massacre des centaines de cerfs malades suite aux protestations d’un éleveur de 85 ans

Les responsables de la faune du Texas ont tué 249 cerfs en captivité dans un ranch privé cette semaine, mettant ainsi fin au défi le plus ancien de ces dernières années posé à la politique de l’État consistant à euthanasier les troupeaux de cerfs d’élevage infectés par la maladie débilitante chronique, ou MDC.

Le massacre met fin à un impasse de trois ans avec l’éleveur de gibier Robert Williams, 85 ans. Ses contestations judiciaires tenaces avaient soulevé la perspective que les éleveurs de cerfs qui approvisionnent les ranchs de gibier hautement clôturés de l’État en cerfs à gros bois pourraient empêcher une politique stricte d’euthanasie visant à protéger les cerfs sauvages contre de nouvelles infections par la MDC.

Image ouverte modale Un troupeau de cerfs captifs se tient à l’ombre d’un arbre au RW Trophy Ranch le 27 juillet 2023.

Comme la maladie de la vache folle chez les bovins ou la tremblante du mouton, la MDC provoque un mauvais repliement des protéines cérébrales appelées prions, entraînant une mort prolongée par neurodégénérescence. Les biologistes considèrent largement la propagation de la maladie comme la plus grande menace à laquelle sont confrontés les troupeaux de cervidés sauvages d’Amérique du Nord, une famille qui comprend les cerfs, les wapitis, les élans et les caribous. Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent de ne pas manger de viande contaminée par la MDC, craignant que la maladie ne se transmette aux humains, comme l’a fait la vache folle.

Les responsables de la faune du Texas tuent généralement tous les cerfs captifs sur les sites où tous les cerfs sont positifs à la MDC, puis exigent des procédures de stérilisation approfondies qui incluent le retrait d’une couche de terre végétale des enclos des cerfs et son enterrement à six pieds de profondeur. Les sites contaminés par la MDC ne peuvent pas accueillir de cerfs en captivité pendant au moins cinq ans.

Williams, un sceptique de la MDC qui mange du gibier infecté sans inquiétude, a mené une bataille juridique de trois ans pour empêcher l’État de tuer les cerfs dans son ranch au sud-est de Dallas, obtenant le soutien du législateur républicain de l’État du Texas, Bob Hall, et du rockeur de droite Ted. Nugent. Williams a encouragé d’autres éleveurs à emboîter le pas. Il a imploré les autorités du Texas de le laisser libérer son argent pour que les anciens combattants blessés puissent chasser gratuitement.

La capacité de l’État à pénétrer dans des enclos d’élevage privés pour euthanasier des cerfs malades est bien établie dans la loi du Texas, qui considère les cerfs comme des animaux sauvages et, par conséquent, comme une propriété publique. Mais un juge du comté de Kaufman a accordé à plusieurs reprises des ordonnances d’interdiction pour éviter le massacre et a ordonné un procès pour déterminer si Williams avait un intérêt foncier susceptible d’empêcher le dépeuplement.

Après des mois de querelles juridiques, la Cour suprême du Texas a décidé le mois dernier que le dépeuplement pouvait avoir lieu, bien que le différend avec le tribunal du comté de Kaufman n’ait été résolu que le 24 mai.

« C’est une tâche que nous ne prenons jamais à la légère et qui est toujours un dernier recours, mais qui s’est avérée la pratique la plus prudente et la plus standard pour gérer les maladies à prions chez la faune sauvage », a écrit le Département des parcs et de la faune du Texas dans un communiqué.

La bataille juridique s’est finalement avérée financièrement désastreuse pour Williams, qui a absorbé le coût de l’alimentation d’environ 500 cerfs captifs qu’il ne pouvait ni vendre ni lâcher pour des chasseurs payants. La valeur du terrain, liée à son attrait pour la chasse au cerf, a chuté.

« J’ai gagné quelques batailles, mais j’ai perdu la guerre », a déclaré Williams. « Ils m’ont juste ruiné. »

Image ouverte modale Robert Williams admire les montures constituées de hangars de cerfs captifs qu’il a élevés au ranch RW Trophy le 27 juillet 2023.

Lui et sa fille, Maree Lou, ont eux-mêmes abattu trois cerfs – dont une biche apprivoisée qu’ils considéraient comme un animal de compagnie et autorisée à entrer dans la maison – pour éviter que les autorités chargées de la faune ne les abattent.

Les responsables de la faune du Texas ont interdit à la famille Williams d’entrer dans les enclos d’élevage car les cerfs ont été euthanasiés mardi, selon Williams. Mais il a déclaré qu’ils pouvaient entendre le bruit sourd de ce qu’il croyait être des tirs de pistolets subsoniques tirés à plusieurs reprises.

« Quand je suis passé devant et que j’ai regardé ces enclos vides où se trouvaient ces dollars, j’ai juste pleuré », a déclaré Williams. « Je n’ai pas pu m’en empêcher. »

Les défenseurs de la faune ont cependant applaudi l’euthanasie du troupeau de Williams, la considérant comme une mesure nécessaire pour protéger la faune indigène.

« L’euthanasie de ces cerfs est très bénéfique pour les cerfs sauvages », a déclaré Kip Adams, directeur des communications de la National Deer Association. « Nous savons que la MDC était présente à cet endroit… Plus ces cerfs sont autorisés à vivre longtemps, plus ils ont la possibilité d’affecter d’autres cerfs. »

L’État du Texas a lutté ces trois dernières années pour contenir une épidémie de MDC dans les établissements d’élevage de cerfs. Les cerfs se transmettent généralement la maladie par les fluides corporels comme la salive.

Le ranch de Williams est l’un des premiers d’une série de cas inexpliqués à apparaître dans des enclos d’élevage depuis le printemps 2021. Le ranch RW Trophy de Williams était situé dans un comté exempt de MDC et n’avait ni envoyé ni reçu de nouveaux cerfs depuis plusieurs années avant l’épidémie.

Les cerfs en captivité représentent un secteur restreint mais lucratif de l’industrie de la chasse au Texas. La loi fédérale classe généralement la faune sauvage comme une ressource publique administrée par les États. Le Texas fait partie d’une douzaine d’États qui autorisent les citoyens privés à élever des cerfs, tout en classant les animaux comme des animaux sauvages plutôt que comme du bétail.

Des éleveurs comme Williams utilisent l’élevage sélectif et des aliments riches en protéines pour élever des mâles avec des bois beaucoup plus gros que ceux que les cerfs poussent généralement à l’état sauvage. Les éleveurs vendent ensuite ces dollars à des ranchs de gibier hautement clôturés qui facturent des prix pouvant atteindre des dizaines de milliers de dollars pour en tirer un.

La petite taille des enclos de reproduction concentre anormalement les cerfs, ce qui peut faciliter la propagation de la MDC une fois la maladie apparue. Au cours de la période pendant laquelle Williams a évité le dépeuplement, quelque 254 des cerfs qu’il a élevés ont été testés positifs pour la maladie, avec un taux de prévalence de 72 %, selon Texas Parks and Wildlife.

Les enclos du ranch contenaient 637 cerfs au moment où le premier cas de MDC a été découvert en mars 2021. Le troupeau a diminué de plus de moitié au cours des trois années qui ont suivi, soit un taux de 2 % par semaine, selon les responsables de l’État.

L’État attend toujours les résultats des tests montrant combien des 249 cerfs euthanasiés au RW Trophy Ranch cette semaine avaient été infectés par la MDC, mais les responsables de la faune s’attendaient à ce que beaucoup d’entre eux soient positifs.

« Lors d’une inspection des cerfs au ranch le 14 mai 2024, le personnel du TPWD a observé un certain nombre de cerfs présentant des signes généraux de MDC clinique, notamment des oreilles tombantes et une désorientation », a écrit Texas Parks and Wildlife dans un communiqué. « Un cerf tremblait visiblement et avait des tremblements. »

Douze autres cerfs ont été testés positifs sur les sites de lâcher du RW Trophy Ranch ou associés au RW Trophy Ranch, dont au moins une biche sauvage.