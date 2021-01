Les responsables du Texas ont annoncé brusquement samedi matin que l’entraîneur de football Tom Herman serait renvoyé.

Cela s’est produit près de deux semaines après que le directeur sportif de l’UT, Chris Del Conte, ait annoncé dans une déclaration tiède que «Tom Herman est notre entraîneur».

La déclaration de samedi a déclaré que Del Conte «a évalué les forces et les faiblesses du programme UT et où le programme se situe par rapport à nos objectifs. Bien que nous ayons fait des progrès mesurés au cours des dernières années sous la direction de Tom Herman, Chris a recommandé au président de l’université, Jay Hartzell, que UT fasse un changement de coaching pour nous mettre sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs ambitieux. «

Une personne connaissant la situation a déclaré à l’homme d’État américain que le coordinateur offensif de l’Alabama, Steve Sarkisian, était le favori pour devenir le prochain entraîneur. La personne a demandé l’anonymat parce qu’elle n’était pas autorisée à discuter publiquement de la situation. Horns247 a d’abord signalé que l’école ciblait Sarkissian.

La déclaration d’UT a indiqué que le président de Hartzell et du conseil d’administration du système UT, Kevin Eltife, était d’accord avec la décision et approuvait le changement. «Nous remercions l’entraîneur Herman pour son service et son dévouement envers nos étudiants-athlètes, notre programme et notre université», indique le communiqué.

Herman avait encore trois ans sur un contrat d’une valeur de 15 millions de dollars en argent garanti. Ses assistants auraient une dette d’environ 10 millions de dollars.

Au total, les écoles publiques de Football Bowl Subdivision se sont engagées à verser plus de 107,5 millions de dollars de paiements liés au rachat cette saison pour les entraîneurs en chef, les assistants et les entraîneurs de force, selon les chiffres compilés par USA TODAY Sports. Cela comprend un peu plus de 63,8 millions de dollars pour les entraîneurs en chef de huit écoles. Vanderbilt, une école privée, a également licencié son entraîneur, Derek Mason.

Garder Herman était intenable pour certains fans du Texas. Il avait 32-18 ans en quatre saisons et n’a pas remporté de championnat Big 12. Les Longhorns n’ont fait qu’une seule apparition dans le match pour le titre de la ligue. Cela s’est produit en 2018 lors de la saison 10-4 d’UT qui s’est terminée par une victoire sur la Géorgie n ° 6 dans le Sugar Bowl.

Mais cette saison est devenue l’exception plutôt que la norme sous Herman. Il avait une fiche de 9-10 contre les 25 premiers adversaires et de 1-4 contre son rival Oklahoma. Ce n’est pas loin du succès attendu par les responsables de l’UT lorsque l’école a embauché Herman loin de Houston en novembre 2016.

Herman a également compilé quatre saisons gagnantes consécutives et un record de bol 4-0. Avant son arrivée, les Longhorns avaient connu trois saisons perdantes consécutives.

Del Conte est quelqu’un qui croit que la stabilité mène au succès, donc cette décision représente un changement sérieux dans sa façon de penser. Mack Brown a remporté au moins neuf matchs ses trois premières saisons à l’UT de 1998 à 2000 avant que les Horns ne se lancent dans une décennie de succès. Charlie Strong n’a jamais trouvé de traction, mais un record de 16-21 en trois ans était trop difficile à surmonter.

Herman a redressé le navire avec une marque de 7-6 en 2017. Après la saison 2018, Del Conte a donné à Herman une prolongation de contrat de deux ans avec laquelle peu de gens se disputaient à l’époque. La campagne 2019 a été décevante mais s’est terminée par une démolition du 11e Utah dans l’Alamo Bowl.

En cours de route, Herman a irrité les fans avec son comportement sur le terrain. Il s’est moqué du quart-arrière du Missouri au Texas Bowl 2017 et a couru sur le terrain prêt à affronter l’entraîneur de l’État de l’Oklahoma, Mike Gundy, en 2018. Des caméras de télévision ont capturé l’ailier défensif Malcolm Roach avant le match du Baylor la saison dernière.

Le moment le plus frappant est survenu quand Herman a été surpris en train de donner deux doigts du milieu à une caméra Longhorn Network montée à l’intérieur de la salle de réunion du personnel d’entraîneurs – le jour de la signature nationale. Herman a dit plus tard qu’il racontait juste une histoire sur un fan de l’Oklahoma, mais peu ont acheté cette explication.

En 2020, la pandémie a forcé le Texas à annuler les entraînements du printemps, mais il y avait encore de grands espoirs. L’équipe de cette année comprenait un quart-arrière senior qui est statistiquement l’un des meilleurs de l’histoire du Texas. Le vestiaire comprend trois classes de recrutement du top 10. Et pourtant, les Horns étaient 7-3 au total. Le Texas a maintenant une fiche de 0-6 lors des deux dernières saisons contre l’Oklahoma, l’Iowa State et le TCU.

« Je pense que toute réponse que je vous donne en ce moment va apparaître comme une excuse », a déclaré Herman le lundi après que la défaite d’UT contre l’Iowa State ait éliminé l’équipe de la prétention au titre. «Nous évaluerons les choses que nous avons mal faites et nous retournerons au travail pour corriger ces choses pendant l’intersaison.»

À partir de maintenant, c’est la responsabilité de quelqu’un d’autre.

Contactez Brian Davis au 512-445-3957. Envoyez un courriel à bdavis@statesman.com ou @BDavisAAS.