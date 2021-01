AUSTIN, Texas: le Texas a limogé l’entraîneur de football Tom Herman samedi après quatre saisons sans avoir remporté un championnat Big 12 et une seule apparition dans un match de championnat.

Herman avait encore trois saisons avec un contrat garanti qui devait lui payer plus de 6 millions de dollars par an, et cette décision signifie que le Texas sera bientôt son quatrième entraîneur-chef depuis son dernier titre Big 12 en 2009 sous Mack Brown.

Herman était censé mettre fin à cette sécheresse. Il était le jeune entraîneur le plus chaud du football universitaire lorsque le Texas l’a amené de Houston pour remplacer Charlie Strong en 2016. Mais les résultats d’Hermans n’ont jamais égalé son fanfaron: il n’a jamais eu de saison perdante et a remporté quatre matchs de bowl au Texas, y compris l’Alamo Bowl de la semaine dernière. Mais il ne pouvait pas ramener les Longhorns à des prétendants réguliers à la ligue ou au titre national. Il était juste 1-4 contre le rival Oklahoma.

Dans un communiqué samedi, l’école a déclaré que si le programme avait fait des progrès mesurés, «il était temps de changer. La décision est intervenue quelques semaines seulement après que le directeur sportif Chris Del Conte a déclaré que Herman serait l’entraîneur à l’avenir.

Le communiqué indique qu’après un examen des forces et des faiblesses du programme, Del Conte a recommandé à la direction de l’école que Herman soit renvoyé.

La meilleure saison d’Hermans a été 2018, la seule fois où les Longhorns ont fait le match pour le titre Big 12 alors qu’il était là-bas. Ils ont terminé cette saison avec une victoire dominante sur la Géorgie dans le Sugar Bowl qui a incité le quart-arrière Sam Ehlingers désormais tristement célèbre Were ba-aack! déclaration à un public de télévision nationale.