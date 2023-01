Le Texas licencie Chris Beard au milieu d’une accusation de violence domestique

Le Texas a limogé l’entraîneur de basket-ball masculin Chris Beard, qui fait face à une accusation de violence familiale à la suite d’un incident survenu le 12 décembre impliquant sa fiancée, l’école ayant déclaré jeudi à son avocat que Beard était “inapte” au poste.

Beard avait encore cinq ans sur un contrat garanti de sept ans qui comprenait une disposition selon laquelle il pouvait être renvoyé pour un motif valable s’il était accusé d’un crime ou s’il commettait un autre comportement indigne de sa position ou qui reflétait mal l’université.

L’accusation d’agression par strangulation/suffocation violence familiale est passible d’une peine de prison de deux à 10 ans si elle est reconnue coupable ; la femme a dit à la police qu’il l’avait étranglée et mordue, mais a nié plus tard que Beard l’avait étranglée.

Beard avait été suspendu sans solde depuis son arrestation et les responsables de l’école avaient déclaré qu’il y avait une enquête interne.

Le vice-président des affaires juridiques de l’université, Jim Davis, a écrit dans une lettre à l’avocat de Beard que Beard s’était livré à “un comportement inacceptable qui le rend inapte à servir d’entraîneur-chef dans notre université”. Que les procureurs poursuivent l’affaire ne détermine pas si Beard a eu une conduite indigne de l’école, a écrit Davis.

La police a répondu à un appel d’urgence au domicile de Beard après minuit le 12 décembre et l’a arrêté après que la fiancée de Beard, Randi Trew, ait dit aux policiers qu’il l’avait étranglée par derrière, l’avait mordue et frappée quand les deux se sont disputés.

L’Associated Press n’identifie généralement pas les victimes présumées de violence extrême, mais Trew a publié une déclaration publique sur 23 décembre dans lequel elle a nié avoir dit à la police que Beard l’avait étranglée. Elle a également déclaré qu’elle n’avait jamais eu l’intention qu’il soit arrêté ou poursuivi.

“Chris ne m’a pas étranglée, et je l’ai dit aux forces de l’ordre ce soir-là”, a déclaré Trew dans sa déclaration. “Chris a déclaré qu’il agissait en état de légitime défense, et je ne le réfute pas. Je ne crois pas que Chris essayait de me faire du mal intentionnellement de quelque manière que ce soit.”

L’avocat de Beard, Perry Minton, a déclaré que l’entraîneur était innocent et a souligné la déclaration de Trew dans une lettre envoyée tôt jeudi à l’université dans laquelle il pressait l’école de garder Beard au travail.

“Coach Beard n’a rien fait pour violer une disposition de son contrat avec l’Université du Texas”, a écrit Minton, ajoutant qu’il s’attend à ce que les accusations soient abandonnées.

Mais la déclaration de Trew n’a pas expliqué pourquoi elle a passé l’appel d’urgence ou d’autres détails dans le rapport de police, tels que des marques de morsures et des écorchures sur son visage et avoir dit aux agents qu’elle ne pouvait pas respirer pendant environ cinq secondes.

“Votre lettre de ce matin révèle que M. Beard ne comprend pas l’importance du comportement qu’il sait avoir adopté, ou les événements qui s’ensuivent qui nuisent à sa capacité à diriger efficacement notre programme”, a écrit Davis dans la lettre de licenciement de l’école.

“Ce manque de conscience de soi est un autre manque de jugement qui rend M. Beard inapte à servir d’entraîneur-chef dans notre université”, a écrit Davis.

Selon l’affidavit d’arrestation, Trew a d’abord dit à la police qu’elle et Beard s’étaient disputés au cours desquels elle avait cassé ses lunettes avant qu’il “me mette dessus et devienne super violent”. La police a rapporté que Trew avait déclaré que Beard avait jeté ses lunettes sur son visage et “m’avait étouffé, m’avait mordu, des ecchymoses sur toute la jambe, m’avait jeté partout et était devenu fou”.

Le bureau du procureur du comté de Travis n’a pas répondu aux précédentes demandes de commentaires sur le cas de Beard ou si la déclaration de Trew du 23 décembre changerait la façon dont les procureurs procèdent à l’accusation de crime.

Une audience du tribunal le 18 janvier est prévue, selon les archives en ligne.

Beard a mené Texas Tech au match de championnat du tournoi NCAA 2019 et a été embauché au Texas en 2021 dans l’espoir qu’il élèverait son alma mater au même niveau d’élite. Il a fait fredonner le programme des Longhorns cette saison, commençant 6-0 et classé n ° 2.

L’entraîneur-chef associé Rodney Terry a pris la place de Beard pendant la suspension. Les Longhorns (12-2, 1-1 Big 12) ont remporté leurs cinq premiers matchs sous Terry avant de perdre 116-103 contre Kansas State mardi.

Le directeur sportif du Texas, Chris Del Conte, a déclaré que Terry resterait entraîneur-chef par intérim pendant le reste de la saison.

“Nous remercions l’entraîneur Rodney Terry pour son leadership exemplaire sur et en dehors du terrain à un moment où notre équipe en avait le plus besoin”, a déclaré Del Conte. “Nous sommes fiers de nos étudiants-athlètes, entraîneurs et personnel, qui tout au long de cette période difficile ont continué à nous rendre fiers d’être Longhorns.”

Diplômé du Texas, Beard a passé 10 saisons à Texas Tech en tant qu’assistant sous Bob Knight de 2001 à 2011, puis y est retourné en tant qu’entraîneur-chef en 2016.

Il avait une fiche de 112-55 en cinq saisons avec les Red Raiders et a été nommé entraîneur de l’année par l’Associated Press en 2019 alors qu’il guidait Texas Tech vers une finition de 31-7 et perdait dans un thriller en prolongation contre Virginia lors du match de championnat national.

Son départ pour le Texas – un accord conclu après une rencontre avec le directeur sportif du Texas, Chris Del Conte, qui comprenait un petit-déjeuner McDonald’s à une heure de route au nord de Lubbock – a laissé les responsables de Texas Tech frustrés.

Dès qu’il a atterri à Austin, Beard a entrepris de reconstruire un programme à partir de zéro alors qu’il reconstruisait la liste du Texas et tentait de susciter un nouvel enthousiasme pour le programme alors qu’il s’engageait avec les étudiants et organisait souvent des “discussions au coin du feu” comiques sur le campus. . Lors de sa première saison, il a mené le Texas à une victoire au premier tour contre Virginia Tech, qui était la première victoire des Longhorns au tournoi NCAA depuis 2014.

Reportage de l’Associated Press.