Le Texas lance une procédure de destitution contre Ken Paxton

AUSTIN, Texas –

La Chambre des représentants dirigée par les républicains du Texas a lancé samedi une procédure de destitution historique contre le procureur général Ken Paxton alors que Donald Trump défendait le responsable du GOP en proie au scandale d’un vote qui pourrait conduire à son éviction.

La Chambre s’est réunie dans l’après-midi pour débattre de l’opportunité de destituer et de suspendre Paxton pour des allégations de corruption, d’abus de confiance du public et qu’il est inapte à exercer ses fonctions – quelques-unes des accusations qui ont suivi le meilleur avocat du Texas pendant la plupart de ses trois mandats. .

L’audience met en place ce qui pourrait être une chute remarquablement soudaine pour l’un des combattants juridiques les plus éminents du GOP, qui en 2020 a demandé à la Cour suprême des États-Unis d’annuler la défaite électorale de Trump par le président Joe Biden. Seuls deux responsables dans l’histoire de près de 200 ans du Texas ont été destitués.

Paxton, 60 ans, a qualifié la procédure de destitution de « théâtre politique » basée sur « des ouï-dire et des commérages, répétant des affirmations longtemps réfutées » et une tentative de priver les électeurs qui l’ont réélu en novembre. Vendredi, il a demandé aux supporters « de venir pacifiquement faire entendre leur voix au Capitole demain ».

« Personne ne devrait être au-dessus de la loi, du moins pas le plus haut responsable de l’application des lois de l’État du Texas », a déclaré le représentant David Spiller, membre républicain du comité qui a enquêté sur Paxton, dans ses déclarations liminaires. La représentante Ann Johnson, membre démocrate, a déclaré aux législateurs que « le meilleur flic du Texas est en train de prendre ». Le représentant Charlie Geren, membre du comité républicain, a déclaré sans donner plus de détails que Paxton avait appelé les législateurs et les avait menacés de « conséquences » politiques. Au fur et à mesure que les articles de mise en accusation étaient rédigés, certains législateurs secouaient la tête. Ils devraient débattre de la destitution pendant quatre heures avant de voter.

Paxton fait l’objet d’une enquête du FBI depuis des années sur des accusations selon lesquelles il aurait utilisé son bureau pour aider un donateur et a été inculpé séparément pour fraude en valeurs mobilières en 2015, bien qu’il n’ait pas encore été jugé. Jusqu’à cette semaine, ses collègues républicains avaient adopté une position muette sur les allégations.

Les législateurs alliés à Paxton ont tenté de discréditer l’enquête en notant que des enquêteurs embauchés, et non des membres du panel, avaient interrogé des témoins. Ils ont également déclaré que plusieurs des enquêteurs avaient voté lors des primaires démocrates, entachant la destitution, et qu’ils avaient trop peu de temps pour examiner les preuves.

« Je pense que cela pourrait être une militarisation politique », a déclaré le représentant Tony Tinderholt, l’un des membres les plus conservateurs de la Chambre. Le représentant républicain John Smithee a comparé la procédure à « une foule du samedi pour un lynchage l’après-midi ».

La destitution ne nécessite qu’une majorité simple à la Chambre. Cela signifie que seule une petite fraction de ses 85 républicains devrait rejoindre 64 démocrates pour voter contre lui.

En cas de destitution, Paxton serait suspendu dans l’attente d’un procès au Sénat, et il incomberait au gouverneur républicain Greg Abbott de nommer un remplaçant par intérim. Le retrait définitif nécessiterait un vote des deux tiers au Sénat, dont la femme de Paxton, Angela, est membre.

Les meilleurs républicains élus du Texas avaient été particulièrement silencieux à propos de Paxton cette semaine. Mais samedi, Trump et le sénateur américain Ted Cruz ont pris sa défense, le sénateur qualifiant le processus de destitution de « parodie » et affirmant que les problèmes juridiques du procureur général devraient être laissés aux tribunaux.

« Libérez Ken Paxton », a écrit Trump sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social, avertissant que si les républicains de la Chambre poursuivaient le processus, « je vous combattrai ».

Abbott, qui a fait l’éloge de Paxton en le prêtant serment pour un troisième mandat en janvier, est resté silencieux. Le gouverneur a pris la parole lors d’un service du Memorial Day dans la chambre de la Chambre environ trois heures avant le début de la procédure de destitution. Le président de la Chambre républicaine, Dade Phelan, était également présent, mais les deux hommes ont semblé échanger quelques mots et Abbott est parti sans faire de commentaires aux journalistes.

Dans un sens, le péril politique de Paxton est arrivé à une vitesse vertigineuse : l’enquête du comité de la Chambre a été révélée mardi et, jeudi, les législateurs ont publié 20 articles d’impeachment.

Mais pour les détracteurs de Paxton, la réprimande était attendue depuis des années.

En 2014, il a admis avoir enfreint la loi texane sur les valeurs mobilières et, un an plus tard, il a été inculpé de fraude en valeurs mobilières dans sa ville natale près de Dallas, accusé d’avoir fraudé des investisseurs dans une startup technologique. Il a plaidé non coupable de deux chefs d’accusation de crime passibles d’une peine potentielle de cinq à 99 ans.

Il a ouvert un fonds de défense juridique et a accepté 100 000 $ US d’un dirigeant dont la société faisait l’objet d’une enquête par le bureau de Paxton pour fraude à Medicaid. 50 000 $ US supplémentaires ont été donnés par un retraité de l’Arizona dont le fils Paxton a ensuite été embauché à un poste de haut rang, mais a rapidement été licencié après avoir présenté de la pornographie juvénile lors d’une réunion. En 2020, Paxton est intervenu dans une communauté de montagne du Colorado où un donateur du Texas et camarade de classe a été expulsé de sa maison au bord du lac en vertu d’ordonnances de coronavirus.

Mais ce qui a finalement déclenché la poussée de destitution, c’est la relation de Paxton avec le promoteur immobilier d’Austin, Nate Paul.

En 2020, huit hauts collaborateurs ont déclaré au FBI qu’ils craignaient que Paxton n’abuse de son bureau pour aider Paul au sujet des affirmations non prouvées du développeur selon lesquelles un complot élaboré pour voler 200 millions de dollars américains de ses propriétés était en cours. Le FBI a fouillé le domicile de Paul en 2019, mais il n’a pas été inculpé et nie tout acte répréhensible. Paxton a également déclaré aux membres du personnel qu’il avait eu une liaison avec une femme qui, il est apparu plus tard, travaillait pour Paul.

La destitution accuse Paxton d’avoir tenté de s’immiscer dans les poursuites judiciaires et d’avoir émis des avis juridiques au profit de Paul. Ses accusations de corruption allèguent que Paul a employé la femme avec qui Paxton a eu une liaison en échange d’une aide juridique et qu’il a payé des rénovations coûteuses au domicile du procureur général.

Un avocat principal du bureau de Paxton, Chris Hilton, a déclaré vendredi que le procureur général avait payé toutes les réparations et rénovations.

D’autres accusations, y compris le mensonge aux enquêteurs, remontent à l’acte d’accusation de fraude en valeurs mobilières toujours en attente de Paxton.

Quatre des assistants qui ont signalé Paxton au FBI ont ensuite poursuivi en justice en vertu de la loi du Texas sur les dénonciateurs et, en février, il a accepté de régler l’affaire pour 3,3 millions de dollars. Le comité de la Chambre a déclaré que c’était Paxton qui demandait l’approbation législative pour le paiement qui avait déclenché leur enquête.

« Sans la propre demande de Paxton pour un règlement financé par les contribuables concernant sa conduite fautive, Paxton ne ferait pas l’objet d’une destitution », a déclaré le panel.



Bleiberg a rapporté de Dallas.