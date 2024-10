Le Texas ignore les poursuites locales pour négocier des règlements plus petits avec les pollueurs, affirment les responsables du comté de Harris

Il n’était pas immédiatement clair quels produits chimiques avaient éclaté dans l’air suite à l’incendie de Channelview. Tout ce que tout le monde savait, c’est que l’important panache de fumée noire qui s’échappait du ciel en fin d’après-midi – visible à des kilomètres juste à l’est de Houston – avait déclenché des évacuations et un abri sur place pour la communauté voisine de Lakeside Park Estates.

Ce n’est que plus tard, après plus de deux heures d’incendie, que les habitants ont appris ce qui s’était passé. Début avril 2021, un accident chez K-Solv, une entreprise de distribution de produits chimiques et de services maritimes, a déclenché un incendie chimique qui a rejeté dans l’atmosphère plus de 165 000 livres de 43 polluants différents, dont plusieurs sont connus pour être dangereux pour la santé humaine. L’entreprise n’a ensuite pas informé la Commission texane sur la qualité de l’environnement dans les 24 heures suivant l’événement d’émissions – une exigence en vertu de la loi de l’État.

Les experts du comté ont estimé une amende maximale de 1,175 million de dollars pour l’entreprise pour ces deux violations. Cependant, à la grande alarme des responsables, des résidents et des défenseurs de l’environnement du comté de Harris, le TCEQ a réglé le montant pour 11 413 $, soit moins de 1 % de ce montant.

« Vous pouvez imaginer notre surprise lorsque l’État du Texas se contentera de cela », a déclaré le procureur du comté de Harris, Christian Menefee. « Je ne peux dire à personne ce que nous n’aurions pas accepté en tant que comté, mais, vous savez, mes avocats sont sacrément bons et ils sont plutôt agressifs, et je suis plus que convaincu que 11 000 $ n’auraient pas été suffisants. suffisant. »

Le règlement K-Solv n’était pas la première fois que Menefee et son équipe environnementale se retrouvaient en contradiction avec l’État. Au cours des sept dernières années, le TCEQ et le bureau du procureur général du Texas, Ken Paxton, sont intervenus dans plus d’un tiers des poursuites civiles contre l’industrie pétrochimique de Houston dans le cadre d’une Loi de l’État de 2017 cela permet à l’État de prendre en charge les affaires des comtés. Les résidents, les défenseurs et le comté affirment que cette politique n’est qu’une des nombreuses restrictions visant à réduire le pouvoir local, à réduire les pénalités liées aux colonies et à prendre des sanctions de la part du comté et des communautés concernées.

Depuis l’adoption du projet de loi 2533, l’État peut engager des poursuites civiles environnementales dans les 90 jours suivant l’événement d’émission, interdisant aux gouvernements locaux, aux particuliers ou aux organisations à but non lucratif d’intenter une action en justice à la place. Cela signifie que toute entité locale doit aviser le directeur général du TCEQ et le procureur général avant de poursuivre. Le TCEQ et le bureau du procureur général décideront alors s’ils acceptent de s’en charger – sans que les autorités locales aient leur mot à dire.

L’auteur du projet de loi, le représentant de l’État Charlie Geren, R-Fort Worth, qui n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires, a déclaré lors de l’audience initiale du projet de loi en 2017 que les actions locales « sont contraires à la politique et aux interprétations d’application à l’échelle de l’État » et que Les gouvernements locaux sont « motivés par le désir non pas de remédier au problème environnemental, mais de générer des honoraires d’avocat correspondant à la part des recouvrements des pénalités ».

Depuis l’adoption du projet de loi, les critiques ont souligné que plusieurs des affaires engagées par l’État ont abouti à des règlements inférieurs à 10 % de la peine maximale, ce que Menefee considère comme un moyen de profiter à l’industrie et d’affaiblir l’application locale.

« Même sous mon prédécesseur, ce bureau a toujours été très actif dans la poursuite de ces affaires », a déclaré Menefee. « Mais maintenant, si une entreprise doit payer des millions de dollars et que vous vous contentez de quelques milliers de dollars, quelle incitation l’entreprise a-t-elle à parcourir son processus et à s’assurer qu’elle sera la plus protectrice possible envers l’entreprise ? communautés environnantes ?

Supprimer le contrôle local

En 2015, à la grande frustration de certains dirigeants d’État, les comtés de Harris et de Fort Bend ont poursuivi Volkswagen pour avoir installé une technologie conçue pour contourner la surveillance des émissions dans le cadre d’un scandale national de plusieurs milliards de dollars.

Les comtés ont intenté une action en justice deux semaines devant l’État du Texas et ont finalement refusé d’abandonner leurs dossiers à la demande de Paxton.

La bataille qui en a résulté entre l’État et les comtés, ainsi que d’autres poursuites judiciaires à lourdes sanctions contre Intercontinental Company et Arkema après l’ouragan Harvey, ont conduit Geren et d’autres responsables à faire pression en faveur du changement législatif. Le projet de loi, a affirmé Geren lors d’une audience, empêcherait une nouvelle bataille contre Volkswagen et maintiendrait la cohérence de la politique d’application dans tout le Texas.

« Cela est passé de quelques restrictions initiales à l’endroit où le bureau du procureur général contrôlait essentiellement tout et a en quelque sorte évincé le comté », a déclaré William Rock Owens, un avocat à la retraite du comté de Harris. « Cela rendait absolument impossible toute action sans l’approbation absolue du bureau du procureur général. »

En 2011, le Le législateur a adopté un projet de loi exiger que les agences d’État reçoivent l’approbation du bureau du procureur général avant d’embaucher un avocat externe pour les aider dans les affaires.

Puis, en 2015, le Le législateur a adopté un projet de loi qui limitait le montant des pénalités liées aux affaires environnementales qu’un comté pouvait percevoir. Le projet de loi, également rédigé par le représentant Geren, a réduit le budget du comté à 4,3 millions de dollars, le solde étant reversé au fonds général de l’État.

Owens, qui a pris sa retraite du comté en 2019 après près de 40 ans, a déclaré que les restrictions croissantes avaient contribué à son départ. Il a trouvé frustrant et épuisant de voir le comté perdre lentement son agence.

« Un avocat externe pourrait nous aider à être plus efficaces dans les dossiers, a déclaré Owens. « Mais chaque fois que nous trouvions un moyen de faire quelque chose qui pourrait mettre un frein à l’industrie ou quelque chose du genre, l’État nous rendait la tâche plus difficile. »

Cela est particulièrement vrai depuis le projet de loi de 2017. Le comté doit envoyer un avis à l’État exposant son dossier et le nombre de violations qu’il peut poursuivre. L’État dispose alors de 90 jours pour examiner la documentation et décider s’il accepte l’affaire ou autorise les autorités locales à poursuivre. Le comté ne peut pas faire avancer l’affaire tant que cette décision n’est pas prise.

Si l’État décide de saisir l’affaire, il la déposera auprès du tribunal administratif du TCEQ ou du tribunal de district auprès du bureau du procureur général.

Interrogé sur les critères de sélection des dossiers à traiter, le TCEQ a répondu : « L’agence examine chaque demande de poursuite des gouvernements locaux au cas par cas en consultation avec son avocat au Bureau du procureur général. »

Cependant, le TCEQ a déclaré que l’agence ne tient pas compte du nombre de cas relevant d’un gouvernement local, y compris du comté de Harris.

Le bureau du procureur général n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Problèmes de pénalités

Dans le cas de l’incendie de K-Solv, le TCEQ a considéré les 43 polluants comme une seule infraction plutôt que comme 43 infractions différentes – chacune d’une valeur maximale de 25 000 $ par jour. Avec une seule infraction sur une journée, d’une durée de moins de 3 heures, l’agence s’est vu imposer une amende d’un peu plus de 11 000 $.

Le TCEQ ne spécie ni ne sépare chaque polluant comme une violation différente, a déclaré Sarah Utley, avocate adjointe du comté de Harris spécialisée dans les affaires environnementales. Cela réduit considérablement la pénalité potentielle totale au départ.

« C’est l’une des plus grandes différences entre le TCEQ et nous et le tribunal de district », a déclaré Utley. « Le tribunal de district (du comté de Travis) et le comté demanderont une sanction différente pour chaque polluant rejeté. Le TCEQ ne fait pas ça. Leurs chiffres de pénalités sont toujours assez faibles.

Dans un cas 2018le TCEQ a réglé avec l’entreprise de fabrication de produits chimiques Kuraray plus de 8 000 $ sur une amende maximale possible de 150 000 $.

Dans un autre cas d’émissions pour 2021le TCEQ a pénalisé VSL Environmental Solutions, une entreprise de gestion des déchets et de services maritimes, de 11 250 $ sur un maximum possible de 300 000 $.

Bien que les affaires d’émissions portées devant le tribunal de district soient séparées, le total des sanctions peut également être bien inférieur au maximum. Une explosion et un incendie en 2019 dans le complexe Exxon Baytown ont entraîné 770 violations dues à 14 polluants différents sur cinq jours.

Tribunal de grande instance réglé pour seulement 755 000 $ – seulement 4 % de la pénalité maximale potentielle de 19,25 millions de dollars.

« Les gens doivent comprendre que ces cas ne sont pas petits, ce sont des cas importants », a déclaré Utley. « L’État ne s’en prend pas aux plus petits. Ce n’est pas comme si vous aviez une petite installation où il y avait un petit événement d’émissions ; ce sont de gros fromages.

Même avec des sanctions peu élevées, une autre préoccupation des critiques du projet de loi est que l’argent collecté par l’État ira ensuite aux recettes générales de l’État plutôt qu’au fonds général du comté ou à toute personne souhaitant engager une action en justice.

Cela signifie que l’amende perçue auprès de l’industrie pétrochimique locale à Houston pourrait se retrouver à des kilomètres de là, à Austin plutôt que dans les mains du gouvernement local ou des communautés locales, a déclaré Cyrus Reed, directeur de la conservation du Texas Lone Star Chapter du Sierra Club.

Alors que les sanctions imposées au comté vont au fonds général du comté de Harris, Menefee a déclaré que l’argent devrait être envoyé à la protection de l’environnement, comme le contrôle de la pollution du comté de Harris et le bureau du procureur du comté.

Menefee considère également l’agrandissement de son bureau comme une preuve de la priorité donnée par le gouvernement local aux préoccupations environnementales. Depuis qu’il a pris ses fonctions en 2019, l’équipe environnementale est passée de six avocats et trois parajuristes à 13 avocats et quatre parajuristes.

Reed s’est prononcé contre le projet de loi lors de l’audience de 2017 et maintenant, en 2024, son opinion n’a pas changé. Il cite les 20 lobbyistes et groupes industriels qui ont initialement soutenu le projet de loi comme preuve du problème. La liste comprend des groupes tels que le Texas Chemical Council, la Texas Oil and Gas Association, la Texas Association of Business et la Texas Association of Manufacturers. Aucun n’a répondu aux demandes de commentaires.

« Compte tenu du soutien politique important dont bénéficie la grande industrie au Texas, cela pourrait signifier des poursuites civiles moins agressives ou moins de sanctions et une issue moins favorable pour les communautés », a déclaré Reed.

Plaintes des citoyens

Même s’il est légal pour les citoyens privés et les organisations à but non lucratif de poursuivre les entreprises polluantes devant les tribunaux d’État, les meilleurs résultats proviennent généralement du tribunal. Disposition relative aux poursuites des citoyens en vertu de la Clean Air Act. Cette règle, adoptée par le président Richard Nixon en 1970, permet à toute personne d’intenter une action en justice devant un tribunal fédéral pour un événement d’émissions.

Toutefois, le TCEQ et le Bureau du procureur général peuvent également intervenir. Si l’État intente une action similaire, alléguant les mêmes problèmes d’émissions environnementales, la réclamation de l’individu ne pourra pas aboutir. L’État dispose de 60 jours pour prendre en charge l’affaire, ce qui prive encore une fois la communauté de toute action locale et d’éventuelles sanctions pécuniaires.

« Il est extrêmement difficile d’intenter une action en justice auprès d’un tribunal d’État contre un pollueur au Texas, c’est coûteux et compliqué. HB 2533 concerne vraiment le comté », a déclaré Neil Carman, directeur de la qualité de l’air du Sierra Club et régulateur à la retraite du TCEQ. « (Les organismes à but non lucratif) et les citoyens passeront par la Cour fédérale, mais même dans ce cas, le TCEQ fera la même chose. »

En juillet 2019, le TCEQ a pris une affaire du Sierra Club qui a allégué 600 violations de la raffinerie de pétrole Valero à Port Arthur et le rejet de près de 1,8 million de livres de pollution non autorisée.

« Le Texas AG et le TCEQ ont déposé une plainte dans le comté de Travis à la mi-juillet pour mettre fin à notre action citoyenne de la mi-juillet », a déclaré Carman. « Leur poursuite était une version mot pour mot, à l’emporte-pièce, de notre préavis de 60 jours déposé auprès de Valero. »

Dans d’autres cas, cependant, les plaintes des citoyens de la communauté ont donné lieu à des millions de dollars de pénalités reversés à des projets de santé publique et environnementaux dans la communauté. En 2009, les organisations à but non lucratif Sierra Club et Environment Texas poursuivi avec succès Shell Oil Company pour des événements « perturbateurs », tels que des pannes d’équipement et des dysfonctionnements à la raffinerie de pétrole et à l’usine chimique de Deer Park.

La pénalité de 5,8 millions de dollars qui en a résulté a financé des projets environnementaux et sanitaires dans le comté de Harris, notamment le remplacement des autobus scolaires par des autobus dotés de moteurs plus propres et un projet de démonstration d’énergie solaire du Houston Advanced Research Center.

« Dans les deux cas (HB 2533 et fédéral), l’État coupe la communauté », a déclaré Carman. « C’est juste une question de comment ils le font. »

Divulgation : Houston Advanced Research Center, la Texas Association of Business et Valero ont soutenu financièrement The Texas Tribune, une organisation de presse non partisane et à but non lucratif qui est financée en partie par les dons de membres, de fondations et d’entreprises sponsors. Les soutiens financiers ne jouent aucun rôle dans le journalisme de la Tribune. Trouver un complet liste d’entre eux ici.