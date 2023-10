Le Texas exécute l’homme qui a tué une femme de 80 ans lors d’un détournement de voiture en 2000

HUNTSVILLE, Texas — Un homme du Texas qui a contesté sans succès la sécurité des drogues injectables mortelles utilisées dans l’État et soulevé des questions sur les preuves utilisées pour persuader un jury de le condamner à mort pour le meurtre d’une femme âgée il y a plusieurs décennies a été exécuté mardi soir.

Jedidiah Murphy, 48 ans, a été déclaré mort après une injection au pénitencier d’État de Huntsville pour la fusillade mortelle en octobre 2000 de Bertie Lee Cunningham, 80 ans, de Garland, dans la banlieue de Dallas. Cunningham a été tué lors d’un détournement de voiture.

« A la famille de la victime, je m’excuse sincèrement pour tout cela », a déclaré Murphy alors qu’il était attaché à une civière dans la chambre de la mort du Texas et après qu’un pasteur chrétien, sa main droite sur la poitrine de Murphy, ait prié pour la famille de la victime, la famille de Murphy. et les amis et le détenu.

« J’espère que cela vous aidera, si possible, à tourner la page », a déclaré Murphy.

Il commence ensuite une longue récitation du Psaume 34, qui se termine par : « L’Éternel rachète l’âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera condamné. »

Le pénitencier de l’État du Texas à Huntsville, Texas. Google Maps

Après avoir dit au directeur qu’il était prêt, Murphy tourna la tête vers un ami qui regardait par une fenêtre à quelques mètres de lui, lui disant : « Que Dieu vous bénisse tous. C’est bon. Dites à mes bébés que je les aime.

Puis il a crié : « Bella est ma femme ! »

Lorsque la dose mortelle de pentobarbital a fait effet, il a pris deux respirations à peine audibles et a semblé s’endormir. Le pasteur se tenait au-dessus de lui, sa main gauche sur le cœur de Murphy, jusqu’à ce qu’un médecin entre dans la pièce environ 20 minutes plus tard pour examiner Murphy et prononcer il est mort à 22h15, 25 minutes après le début du traitement.

L’exécution a eu lieu quelques heures après que la Cour suprême des États-Unis a annulé une ordonnance qui avait retardé l’exécution de la peine de mort. La Haute Cour a également rejeté mardi soir une autre demande de suspension de l’exécution de Murphy, car les drogues qui lui avaient été injectées avaient été exposées à une chaleur et à de la fumée extrêmes pendant l’exécution. un incendie récentles rendant dangereux et le laissant exposé à des risques de douleur et de souffrance.

Lundi, la 5e Cour d’appel de circuit des États-Unis a a confirmé l’ordonnance d’un juge fédéral la semaine dernière, retardant l’exécution après que les avocats de Murphy ont intenté une action en justice pour demander des tests ADN sur les preuves présentées lors de son procès en 2001.

Mais le bureau du procureur général de l’État a fait appel de la décision du 5e circuit, la Cour suprême s’étant prononcée en faveur du Texas.

Dans leurs documents, les avocats de Murphy avaient remis en question les preuves de deux vols et d’un enlèvement utilisées par les procureurs pour persuader les jurés pendant la phase pénale de son procès que Murphy constituerait un danger futur – une conclusion juridique nécessaire pour obtenir une condamnation à mort au Texas.

Murphy a admis avoir tué Cunningham, mais a longtemps nié avoir commis les vols ou les enlèvements. Ses avocats ont fait valoir que ces crimes constituaient la preuve la plus solide dont les procureurs disposaient pour montrer que Murphy constituerait une menace permanente, mais que les preuves le liant aux crimes étaient problématiques, notamment une identification douteuse de Murphy par l’une des victimes.

Les procureurs s’étaient prononcés contre les tests ADN, affirmant que la loi de l’État permettait uniquement de tester après la condamnation les preuves liées à la culpabilité ou à l’innocence et non à la peine d’un accusé. Ils ont également qualifié la demande de suspension de Murphy de « manipulatrice » et ont déclaré qu’elle aurait dû être déposée il y a des années.

« Un détenu passible de la peine capitale qui attend jusqu’à la onzième heure pour présenter des réclamations de longue date ne devrait pas se plaindre d’avoir besoin de plus de temps pour les plaider », a écrit le bureau du procureur général dans sa requête adressée à la Haute Cour.

Les procureurs ont déclaré que l’État avait présenté « d’autres preuves importantes » pour montrer que Murphy représentait un danger futur.

En confirmant le sursis à exécution, la 5e Cour d’appel des États-Unis a déclaré qu’une autre affaire portée devant elle, intentée par un autre condamné à mort du Texas, soulevait des questions similaires et qu’il était préférable d’attendre une décision dans cette affaire.

Murphy exprimait depuis longtemps des remords pour avoir tué Cunningham.

« Je me réveille quotidiennement avec mon crime et je n’ai jamais passé un jour sans remords sincères pour le mal que j’ai causé », a écrit Murphy dans un message qu’il a envoyé plus tôt cette année à Michael Zoosman, qui avait correspondu avec Murphy et est co -fondateur de L’chaim! Juifs contre la peine de mort. Murphy est juif.

Les avocats de Murphy avaient déclaré qu’il avait également de longs antécédents de maladie mentale, qu’il avait été maltraité lorsqu’il était enfant et qu’il était placé et retiré d’une famille d’accueil.

Zoosman a déclaré que le repentir de Murphy aurait dû être pris en compte dans son cas, mais « la réalité est que nous n’avons pas de système basé sur la justice réparatrice. Nous avons un système basé sur la vengeance rétributive.

Les avocats de Murphy ont également demandé mardi après-midi à la Haute Cour d’arrêter l’exécution en raison d’allégations selon lesquelles les drogues injectables mortelles que l’État allait utiliser sur lui auraient pu être endommagées. lors d’un incendie le 25 août à l’unité pénitentiaire de Huntsville où ils étaient entreposés. La Cour suprême a rejeté cette demande sans commentaire, conformément à des décisions similaires rendues par un juge fédéral et une cour d’appel de l’État.

Murphy était le sixième détenu mis à mort au Texas et le 20e aux États-Unis cette année.

Mardi marquait la Journée mondiale contre la peine de mort, une journée annuelle de plaidoyer des opposants à la peine de mort.

Bien que le Texas soit l’État le plus chargé en matière d’application de la peine capitale, sept mois se sont écoulés depuis sa dernière exécution. Soutien du public et recours à la peine de mort aux États-Unis a diminué au cours des deux dernières décennies.

Trois autres exécutions sont prévues au Texas cette année.