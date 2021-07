Le Texas et l’Oklahoma quittent la conférence alors que le bouleversement du football commence

L’Oklahoma et le Texas ont informé les Big 12 de leur intention de se retirer de la conférence, ont annoncé les deux écoles lundi, dans une démarche qui ouvre la voie aux programmes de la centrale pour devenir les nouveaux membres de la SEC.

« L’Université de l’Oklahoma et l’Université du Texas à Austin ont notifié aujourd’hui à la Big 12 Athletic Conference qu’elles ne renouvelleraient pas leurs concessions de droits médias après leur expiration en 2025 », ont déclaré les deux écoles dans un communiqué conjoint.

« Avertir le Big 12 à ce stade est important avant l’expiration de l’accord actuel sur les droits des médias de la conférence. Les universités ont l’intention d’honorer leurs accords d’octroi de droits existants. Cependant, les deux universités continueront de surveiller l’évolution rapide de l’athlétisme collégial. paysage alors qu’ils réfléchissent à la meilleure façon de positionner leurs programmes d’athlétisme pour l’avenir. »

Les écoles n’ont pas précisé à quelle conférence elles avaient l’intention de se joindre, mais tous les signes indiquent la Conférence du Sud-Est.

Le calendrier et les retombées financières du départ de la SEC restent à déterminer. Dans l’ensemble, cependant, la décision prise par l’Oklahoma et le Texas de quitter le Big 12 bouleverse la subdivision Football Bowl et a le potentiel de modifier radicalement le paysage des sports universitaires.

Les Sooners et les Longhorns sont deux des plus grandes marques et puissances historiques du football universitaire, avec un total de 82 championnats de conférence et 11 championnats nationaux revendiqués. Les deux universités sont également des mastodontes financiers: le Texas a généré près de 224 millions de dollars de revenus d’exploitation au cours de l’exercice 2018-19, le plus grand nombre de toutes les écoles de la NCAA, tandis que l’Oklahoma a rapporté 163 millions de dollars, bon pour la huitième place.

Les deux écoles sont membres du Big 12 depuis la saison inaugurale de la ligue en 1996. L’ajout des Sooners et des Longhorns interviendrait moins d’une décennie après que la SEC eut ajouté deux anciens membres du Big 12 au Missouri et au Texas A&M.

Avec 16 membres, la SEC serait la plus grande conférence du FBS. Cette expansion interviendrait dans un contexte de bouleversements sismiques du modèle amateur, notamment dans la législation relative au nom, à l’image et à la ressemblance, et à un moment où la plupart des cinq grandes conférences ont récemment négocié ou négocient actuellement des accords massifs de droits de télévision totalisant des milliards de de dollars – ce dernier étant encore une fois le principal moteur du réalignement.

L’expansion de la SEC promettrait de déclencher une autre série de changements dans la structure de conférence actuelle qui pourrait entraîner la construction de quatre ligues de mastodonte, chacune avec 16 équipes ou plus, reléguant davantage le reste de la FBS au statut de deuxième niveau. Cette expansion se ferait au détriment du Big 12, qui sans ses deux programmes porte-drapeaux ne sera plus considéré comme égal aux conférences Power Five restantes.

Faire venir les Sooners et les Longhorns élargirait la carte de la SEC et enracinerait la ligue encore plus profondément dans le lit de recrutement fertile du Texas, qui avait déjà été ouvert avec l’ajout de Texas A&M. Mais l’ajout soulève des préoccupations financières immédiates et des questions à long terme sur l’équilibre et la parité au plus haut niveau du sport.

D’un point de vue financier, OU et le Texas pourraient devoir au Big 12 plus de 80 millions de dollars en frais de départ, conformément à l’accord d’octroi de droits de la ligue. La SEC, composée de 16 équipes, devrait également renégocier son accord télévisé récemment signé avec ESPN, qui devrait entrer en vigueur en 2024 et payer environ 300 millions de dollars par an au cours de l’accord de 10 ans.

Les deux programmes rejoindraient immédiatement l’échelon supérieur de la conférence en termes de réputation sinon de performance sur le terrain – le Texas a été l’un des plus grands sous-performants du football universitaire au cours de la dernière décennie – et créerait un fossé plus important entre le tiers supérieur de la SEC et les programmes qui luttent pour prendre pied, y compris la Caroline du Sud, Vanderbilt, l’Arkansas et les deux écoles du Mississippi.

Et les retombées à long terme pourraient se répercuter sur l’actuel FBS de 130 équipes dans la formation de super conférences. La création de telles ligues se ferait au détriment des conférences existantes telles que Big 12, American et Mountain West, épuisant ces ligues ou, dans le pire des cas, conduisant à leur dissolution pure et simple.

Suivez le journaliste universitaire Paul Myerberg sur Twitter @PaulMyerberg