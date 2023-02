Le Texas et l’Oklahoma concluent un accord avec Big 12 pour sortir plus tôt, rejoignent la SEC en 2024

Le Texas et l’Oklahoma se dirigent vers la Conférence du Sud-Est en 2024, un an plus tôt que prévu, après que les responsables du Big 12 aient ouvert la voie jeudi pour que les programmes légendaires quittent leur ligue.

Le Texas et l’Oklahoma laisseront derrière eux les 50 millions de dollars que chaque école aurait reçus au cours des deux prochaines saisons dans le cadre des contrats médiatiques des Big 12.

Le commissaire du Big 12, Brett Yormak, a déclaré que la ligue n’accepterait un départ anticipé que “si c’était dans notre meilleur intérêt”.

“Comme je l’ai toujours dit, la Conférence n’accepterait un retrait anticipé que s’il était dans notre intérêt pour l’Oklahoma et le Texas de partir avant le 30 juin 2025”, a déclaré le commissaire du Big 12, Brett Yormark. a déclaré jeudi dans un communiqué. “En concluant cet accord, nous sommes maintenant en mesure d’accélérer notre nouveau départ en tant que ligue de 12 équipes et d’aller de l’avant sérieusement avec nos initiatives et notre planification future. J’apprécie les approches du président de l’OU Joe Harroz et du président de l’UT Jay Hartzell pour assurer un conclusion à l’amiable de ce processus, et attendons avec impatience les beaux jours à venir pour la conférence Big 12.”

L’accord doit encore être approuvé par les conseils d’administration du Texas et de l’Oklahoma, mais cela est considéré comme une formalité.

La nouvelle de jeudi est un peu surprenante car il a été rapporté plus tôt en février que le Texas et l’Oklahoma étaient susceptibles de rester dans le Big 12 jusqu’à l’année universitaire 2024-25. Les deux écoles ont postulé et ont été acceptées à la SEC en juillet 2021.

Pour compenser les départs du Texas et de l’Oklahoma, le Big 12 ajoute BYU, Cincinnati, UCF et Houston pour la rentrée 2023-24, ce qui signifie qu’il y aura 14 écoles dans le Big 12 pour une saison.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

