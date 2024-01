Le Texas et le sud-est font face à une menace d’inondation soudaine sur plusieurs jours alors que de fortes pluies reviennent

HOUSTON – Un épisode pluvieux de plusieurs jours le long de la côte du Golfe et du sud-est promet de produire les précipitations les plus fortes de l’année, de nombreuses communautés recevant entre 3 et 5 pouces de pluie et les zones isolées en voyant davantage.

Selon le FOX Forecast Center, le même modèle météorologique qui est sur le point de contribuer à un réchauffement dans une grande partie du Lower 48 permettra à l’humidité de s’accumuler le long de la côte du Golfe, conduisant à une éventuelle menace d’inondation soudaine.

Plusieurs vagues d’humidité devraient avoir un impact sur le couloir de l’Interstate 10, et quelques-unes pourraient contenir des orages avec de nombreux éclairs et des rafales de vent.

“Plus l’air est chaud, plus grande est la capacité à retenir l’eau, mais aussi à créer une certaine instabilité et à déclencher des orages dans les villes situées le long de la côte du Golfe”, a déclaré Steve Bender, météorologue de FOX.

Les plus grandes chances de précipitations se produiront entre dimanche et jeudi, mais toutes les heures de la journée ne seront pas humides.

Les modèles de prévision montrent au moins trois panaches d’humidité se développant tard dans le week-end et pendant la semaine de travail, qui seront le principal foyer des fortes précipitations.

QU’EST-CE QUE L’OSCILLATION ARCTIQUE, L’OSCILLATION AMÉRIQUE DU NORD ET L’OSCILLATION MADDEN-JULIAN ?

Quelle quantité de pluie tombera sur le sud-est et la côte du Golfe d’ici la fin de la semaine ?

Les modèles de prévision montrent qu’une large partie de la côte du Golfe et du sud-est pourrait recevoir 3 à 5 pouces de précipitations, avec des zones isolées approchant les 10 pouces.

Houston et la Nouvelle-Orléans sont toutes deux incluses dans la zone de précipitations excessives, où les totaux pourraient atteindre environ un demi-pied d’ici la fin de la semaine.

À mesure que les accumulations augmentent, le risque d’inondations soudaines augmente également, ce qui nécessitera probablement l’émission de surveillances et d’avertissements pendant la semaine de travail.

De nombreuses communautés qui devraient connaître des précipitations sont confrontées à un déficit de précipitations, ces précipitations pourraient donc être une bonne nouvelle.

7 FAITS À SAVOIR SUR LES INONDATIONS ÉCLAIRS

L’hiver dans le rétroviseur

À l’exception de légères pluies verglaçantes où les précipitations rencontrent l’air froid de la moyenne vallée du Mississippi au début de l’événement, les précipitations tomberont sous forme liquide en raison du réchauffement des températures.

Pourtant, la glace peut se former à des températures supérieures au point de congélation si de l’air plus froid existe plus près du niveau du sol.

Les températures devraient se modérer tout au long de la semaine de travail, avec des températures maximales atteignant les années 60 et 70 pour beaucoup.

Là où la couverture nuageuse et la pluie sont les plus importantes, les températures auront tendance à rester plus fraîches que dans les communautés qui bénéficieront de beaucoup plus de soleil. Même avec les nuages, les températures maximales et minimales devraient rester supérieures à la moyenne dans un avenir prévisible.