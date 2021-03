Le Texas et le Mississippi défient les responsables de la santé, mettent fin aux mandats de masque; Le Sénat prend des chèques de relance de 1400 $: mises à jour en direct du COVID-19

Les Centers for Disease Control and Prevention ont rapporté mardi que le pays comptait plus de 2500 cas de variantes de coronavirus qui peuvent se propager plus facilement et éviter certains traitements et immunités.

Plus de 100 nouveaux cas de la variante B.1.1.7 observés pour la première fois au Royaume-Uni ont été signalés juste depuis dimanche, portant le total national à 2506. L’Illinois a signalé 27 nouveaux cas pour atteindre 69; Maryland a signalé 21 autres pour atteindre 89; et la Géorgie a signalé 18 autres pour atteindre 137.

La Caroline du Sud a signalé une augmentation significative de son décompte de la variante B.1.351 observée pour la première fois en Afrique du Sud, signalant neuf autres cas pour atteindre 30. La Géorgie a signalé son premier cas, tandis que le Maryland et la Virginie ont également signalé un nouveau cas chacun. Le pays compte désormais 65 cas connus.

Les États-Unis ont 11 cas connus de la variante P.1 observés pour la première fois au Brésil.

Le pays compte désormais 2 581 cas de variantes connues, contre 546 cas un mois plus tôt.

La Floride, avec environ 1 Américain sur 15, compte environ 1 cas sur 4 des cas B.1.1.7 du pays et la moitié des cas P.1 du pays. Le Michigan se classe désormais n ° 2 pour les cas de variantes, bien que la plupart soient liés à une épidémie de prison.

– Mike Stucka

Également dans l’actualité:

►Le gouvernement fédéral a franchi la barre des 100 millions de doses de vaccin distribuées, ont annoncé mardi les Centers for Disease Control and Prevention.

►La variante du coronavirus identifiée pour la première fois au Brésil est apparue dans l’Oregon, le premier cas connu sur la côte ouest, ont annoncé mardi les autorités médicales. Il y a eu 10 autres cas de la variante P.1 rapportés aux États-Unis, avec cinq en Floride, deux au Minnesota et un chacun dans l’Oklahoma, l’Alaska et le Maryland, selon le CDC.

►Un nouveau rapport de l’Insecurity Insight, basé à Genève, et de l’Université de Californie, le Centre des droits de l’homme de Berkeley a identifié plus de 1 100 menaces ou actes de violence contre le personnel et les établissements de santé l’année dernière. Les chercheurs ont découvert qu’environ 400 de ces attaques étaient liées au COVID-19.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 28,7 millions de cas confirmés de coronavirus et 516400 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 114,72 millions de cas et 2,54 millions de décès. Plus de 102,3 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 78,6 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Plus de variantes de COVID-19 émergent plus près de chez nous: ce qu’il faut savoir sur celles découvertes au Brésil, à New York, en Californie.

USA TODAY suit l’actualité de COVID-19. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Tibère: puissant empereur romain, suivi du déploiement des vaccins bancal

L’opération Warp Speed ​​a dépensé 16 millions de dollars pour Tiberius, un système de haute technologie destiné à suivre les expéditions de vaccins et à guider les décisions locales sur l’endroit où les envoyer. Tiberius – un empereur romain tyrannique et le deuxième prénom du capitaine James T. Kirk de Star Trek – permettrait une «planification granulaire» jusqu’au cabinet du médecin, fournirait «une vue code postal par code postal des populations prioritaires», et «alléger le fardeau» des responsables de la santé publique, a déclaré le gouvernement fédéral. Mais pour de nombreux États, Tibère s’est avéré soit si hors de propos, soit trop compliqué. Cela a contribué à un déploiement irrégulier des vaccins, où l’accès dépend davantage de l’endroit où vous vivez et de votre connaissance d’Internet.

Même si les responsables locaux choisissaient d’utiliser Tiberius, «ils nous donneraient les données qu’ils nous ont fournies», a déclaré le Dr Bela Matyas, directeur adjoint de la santé publique du comté de Solano, en Californie. «Les responsables locaux de la santé publique disposent d’une immense quantité de données et connaissent bien leurs communautés.

– Aleszu Bajak et David Heath

Le plan de relance de 1,9 milliard de dollars de Joe Biden pourrait être présenté au Sénat aujourd’hui

Le Sénat pourrait débattre du plan de relance de 1,9 billion de dollars du président Joe Biden dès mercredi, et les démocrates espèrent un vote du Sénat vendredi. Cela donnerait à la Chambre quelques jours pour approuver tout changement avant la signature de Biden plus tard dans le mois.

L’administration Biden aura probablement besoin des 50 sénateurs démocrates pour adopter la législation. Certains démocrates modérés dirigés par Joe Manchin de Virginie-Occidentale veulent abaisser le seuil pour les chèques de 1 400 $, appelant à aider «les personnes qui ont le plus besoin d’aide».

La mesure fournirait également des centaines de milliards de dollars aux écoles et aux collèges, aux vaccins et tests COVID-19, aux systèmes de transport en commun, aux locataires et aux petites entreprises. Des services de garde d’enfants, des allégements fiscaux pour les familles avec enfants et une aide aux États pour étendre la couverture Medicaid pour les résidents à faible revenu bénéficieraient également d’un financement.

Les gouverneurs du Texas et du Mississippi défient les responsables de la santé et mettent fin aux mandats de masque

Défiant les avertissements des responsables fédéraux de la santé sur la nécessité de rester vigilant contre le coronavirus, les gouverneurs républicains du Texas et du Mississippi ont déclaré mardi qu’ils levaient les restrictions relatives au COVID-19, y compris les mandats de masque.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré qu’il s’apprêtait à «ouvrir le Texas à 100%» et qu’il émettrait un nouvel ordre exécutif pour entrer en vigueur le 10 mars, annulant la plupart de ses précédentes commandes, y compris les restrictions sur l’occupation des entreprises et la commande de masque du 2 juillet.

« Le Texas est dans une bien meilleure position maintenant que lorsque j’ai publié mon dernier décret en octobre », a déclaré Abbott, se référant à son ordre autorisant la réouverture des bars sous certaines conditions. Les cas ont augmenté après qu’il ait assoupli les restrictions commerciales à l’automne.

Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a tweeté mardi que, à compter du lendemain, tous les mandats de masques de comté seraient levés et les entreprises autorisées à fonctionner à pleine capacité.

« Nos hospitalisations et le nombre de cas ont chuté, et le vaccin est rapidement distribué. Il est temps! », A déclaré Reeves.

Le COVID-19 peut affecter le système immunitaire de manière complexe, selon la recherche

Chez certains patients atteints de COVID-19, les scientifiques affirment que les cellules immunitaires non préparées semblent répondre au coronavirus avec une libération dévastatrice de produits chimiques, infligeant des dommages qui peuvent durer longtemps après l’élimination de la menace.

«Si vous avez un tout nouveau virus et que le virus est en train de gagner, le système immunitaire peut entrer dans une réponse« toutes les mains sur le pont »», a déclaré le Dr Nina Luning Prak, co-auteur d’une étude de janvier sur COVID-19 et le système immunitaire. «Les choses qui sont normalement surveillées de près sont détendues. Le corps peut dire: «Peu importe. Donnez-moi tout ce que vous avez. »

Alors que tous les virus trouvent des moyens d’échapper aux défenses de l’organisme, un domaine de recherche croissant suggère que le coronavirus déséquilibre le système immunitaire plus profondément qu’on ne le pensait auparavant.

– Liz Szabo, Kaiser Health News

Contribuer: The Associated Press