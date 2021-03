Le Texas et d’autres États assouplissent les règles du COVID-19 malgré les avertissements

Le Texas est devenu mardi le plus grand État à lever sa règle du masque, rejoignant un mouvement en croissance rapide des gouverneurs et d’autres dirigeants à travers les États-Unis pour assouplir les restrictions relatives au COVID-19 malgré les appels des responsables de la santé à ne pas baisser la garde.

Le Lone Star State supprimera également les limites du nombre de convives pouvant être servis à l’intérieur, a déclaré le gouverneur républicain Greg Abbott, qui a fait cette annonce dans un restaurant de Lubbock.

Les gouverneurs du Michigan, du Mississippi et de la Louisiane ont également assoupli mardi les bars, restaurants et autres commerces, tout comme le maire de San Francisco.

«La suppression des mandats à l’échelle de l’État ne met pas fin à la responsabilité personnelle», a déclaré Abbott, s’exprimant depuis une salle à manger bondée où beaucoup de ceux qui l’entouraient ne portaient pas de masques. « C’est juste que maintenant les mandats des États ne sont plus nécessaires. »

Un an après le début de la crise, les politiciens et les Américains ordinaires se sont lassés des règles destinées à endiguer la propagation du coronavirus, qui a tué plus d’un demi-million de personnes aux États-Unis. Certains endroits sont en train de lever les mesures de contrôle des infections; dans d’autres endroits, les gens les ignorent.

De hauts responsables de la santé, y compris le chef des Centers for Disease Control and Prevention, ont répondu en suppliant à plusieurs reprises les gens de ne pas risquer une autre vague meurtrière de contagion juste au moment où le pays progresse dans la vaccination des personnes et que la victoire sur l’épidémie est en vue.

Les cas aux États-Unis ont chuté de plus de 70% au cours des deux derniers mois, contre une moyenne de près de 250 000 nouvelles infections par jour, tandis que les décès moyens par jour ont chuté d’environ 40% depuis la mi-janvier.

Mais les deux courbes se sont stabilisées brusquement au cours des derniers jours et ont même légèrement augmenté, et les chiffres continuent à atteindre des niveaux alarmants, avec une moyenne d’environ 2000 décès et 68000 cas par jour. Les responsables de la santé sont de plus en plus préoccupés par les mutations virales.

«Nous risquons de perdre complètement le terrain durement gagné», a averti lundi le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky.

Même ainsi, de nombreux Américains en ont assez des fermetures qui ont endommagé leurs moyens de subsistance et sont impatients de socialiser à nouveau.

Un bar de la région d’Indianapolis était rempli de clients sans masque pendant le week-end. Dans le sud de la Californie, les gens ont fait la queue dans un parking lors d’un récent après-midi de semaine pour avoir la chance de faire du shopping et de manger au centre-ville de Disney, qui fait partie de Disneyland. (Les manèges du parc à thème restent fermés.) Et la Floride se prépare à accueillir les étudiants pendant les vacances de printemps.

«Les gens veulent rester en sécurité, mais en même temps, la fatigue a frappé», a déclaré Ryan Luke, qui organise un rassemblement le week-end à Eagle, Idaho, pour encourager les gens à fréquenter les entreprises qui n’ont pas besoin de masques. « Nous voulons juste vivre une vie quasi-normale. »

Michael Junge s’est opposé à un mandat de masque lorsque des responsables de la ville touristique de Branson dans le Missouri en ont adopté un et ont déclaré qu’il ne l’avait pas appliqué dans sa Lost Boys Barber Company. Il a dit qu’il en avait marre.

«Je pense que tout cela est une blague honnêtement», a-t-il déclaré. «Ils avaient initialement dit que cela allait durer un mois et ils l’ont repoussé indéfiniment. … Cela aurait dû être fait il y a longtemps.

À San Francisco, un maire optimiste de London Breed a annoncé que la Californie donnait le feu vert aux repas en salle et à la réouverture des cinémas et des gymnases.

«Vous pouvez profiter de votre ville, ici même, tout de suite», a-t-elle déclaré depuis Fisherman’s Wharf, l’une des plus grandes attractions touristiques de la ville. Elle a ajouté: « Nous ne sommes pas encore là où nous devons être, mais nous y arrivons, San Francisco. »

Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a déclaré qu’il se débarrassait de la plupart des mandats de masque et levait la plupart des autres restrictions, y compris les limites de sièges dans les restaurants, à partir de mercredi.

«Le bureau du gouverneur cesse de dire aux gens ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire», a déclaré le républicain.

La Floride, qui se prépare pour que les voyageurs de la semaine de relâche affluent vers ses plages ensoleillées, est considérée comme une «épidémie active», avec le Connecticut, le Delaware, la Géorgie, le New Jersey, New York, le Rhode Island et la Caroline du Sud, selon le site Web de suivi des données CovidActNow.

Le gouverneur de Floride, Rick DeSantis, a clairement indiqué lors de son discours annuel sur l’état de l’État mardi qu’il accueillait plus de visiteurs en Floride dans sa volonté de maintenir l’économie de l’État en plein essor.

Les municipalités de Floride peuvent imposer leurs propres règles de masque et couvre-feu, restreindre l’accès à la plage et imposer des limites aux bars et restaurants, mais certaines n’ont pratiquement aucune mesure de ce type en place.

Miami Beach exigera des masques à l’intérieur et à l’extérieur et limitera le nombre de personnes autorisées sur la plage ainsi que dans les bars et restaurants.

«Si vous voulez faire la fête sans restrictions, allez ailleurs. Allez à Vegas », a déclaré le directeur de la ville de Miami Beach, Raul Aguila, lors d’une récente réunion virtuelle. «Nous adopterons une attitude de tolérance zéro à l’égard de ce comportement.»

Au Michigan, un groupe appelé All Business Is Essential a résisté aux politiques virales du gouverneur Gretchen Whitmer, et de nombreuses personnes ignorent les exigences en matière de masque et d’autres mesures, a déclaré le chef du groupe Erik Kiilunen.

«À un moment donné, vous devez vous regarder dans le miroir et dire:« Est-ce que je veux une vie sans risque? », A-t-il dit. «C’est devenu une farce, vraiment. Les gens ont arrêté de vivre pendant un an, à quel prix? »

«Je pense que tout le monde veut que les choses reviennent comme elles étaient», a déclaré Aubrey D. Jenkins, le chef des pompiers de Columbia, en Caroline du Sud, dont le département délivre des dizaines de citations de 100 $ chaque week-end aux amateurs de bars qui refusent de porter des masques ou de garder leur distance. «Mais nous devons encore être très prudents.»

