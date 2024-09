Le Texas est la nouvelle équipe numéro 1 du football universitaire. Qu’avons-nous appris et qu’est-ce qui n’est pas encore clair ?

Le Texas est de retour… à la première place.

Pour la première fois depuis près de 16 ans, les Longhorns sont en tête du Top 25 de l’Associated Press, surpassant la Géorgie lors de la publication du dernier sondage dimanche. Cette réussite n’a plus guère de signification concrète pour les Longhorns ; leur performance lors de leur saison inaugurale en SEC déterminera le réalisme de leurs attentes en matière de championnat national. Néanmoins, il s’agit d’un exploit historique pour un programme qui a traversé des épreuves depuis sa dernière apparition au premier rang le 26 octobre 2008.

Au cours des trois premières semaines de cette saison, le Texas a dominé. Mais il reste encore beaucoup à apprendre sur les Longhorns de 2024, qui accueilleront Louisiana-Monroe lors de leur dernière rencontre hors conférence samedi avant le début de leur calendrier SEC le 5 octobre.

Et samedi dernier, ils sont devenus encore plus intéressants, lorsque le quart-arrière partant Quinn Ewers a été blessé à un oblique et qu’Arch Manning est entré en jeu pour mener le reste d’une victoire éclatante contre l’UTSA.

Évaluons ce que nous savons – et ce que nous ne savons pas – sur ce qui est actuellement la meilleure équipe du pays.

Ce que nous savons

Nous pouvons arrêter de nous demander si le Texas est de retour.

Pendant des années, après que Joe Tessitore, commentateur sportif d’ESPN, ait déclaré : « Le Texas est de retour, les amis ! » Lorsque Tyrone Swoopes a marqué un touchdown gagnant contre Notre Dame pour ouvrir la saison 2016, la phrase a été utilisée comme punchline par les fans adverses pendant que les Longhorns tournaient en rond.

L’an dernier, la participation aux College Football Playoffs a été la meilleure saison du Texas depuis 2009, et après trois matchs cette année, les Longhorns, invaincus, ne montrent aucun signe de ralentissement. L’effectif est bien fourni, le staff technique est stable et le recrutement du Texas est de premier ordre. Il est encore prématuré de dire que les Longhorns répéteront leur séquence de 2001 à 2009, lorsqu’ils avaient un bilan de 101-16. La nouvelle SEC à 16 équipes sera une menace pour les années à venir.

Mais les fondations sont posées et les pièces sont en place pour que le Texas soit constamment dans la course aux championnats si les Longhorns peuvent maintenir la machine en marche comme elle le fait actuellement.

Les Longhorns sont entre de bonnes mains au poste de QB.

Le Texas avait déjà l’un des meilleurs quarterbacks du pays en la personne de Quinn Ewers. Il jouait mieux que jamais sous l’uniforme du Texas avant qu’une tension oblique ne l’oblige à quitter le terrain lors de la victoire 56-7 des Longhorns contre l’UTSA samedi.

Mais tout va bien car les Longhorns ont aussi Arch Manning.

Le freshman en chemise rouge au célèbre nom de famille a fait l’objet d’une curiosité intense depuis qu’il a émergé en tant que recrue, mais avant cette saison, il n’avait que 27 snaps universitaires à son actif. Son apparition lors de la victoire 52-0 contre Colorado State en ouverture de saison comprenait quatre séries, 26 snaps et ses premiers touchdowns en carrière, mais samedi, nous avons eu une vraie dose de ce à quoi ressemble Manning avec la première équipe.

En seulement 29 snaps en plus de deux quarts-temps, il a été magnifique. Il a lancé quatre passes de touchdown et a fait preuve d’une vitesse impressionnante sur une course de touchdown de 67 yards. Il a dirigé l’attaque proprement et efficacement, a pris soin du ballon et n’a pas commis d’erreurs directes majeures.

Oui, Manning a dû affronter une équipe de l’UTSA surclassée, et non, cela ne lui paraîtra pas toujours aussi facile que samedi soir. Mais jusqu’à présent, les compétences de Manning et sa maîtrise du poste sont impressionnantes. Il semble tout à fait capable de mener les Longhorns aussi longtemps qu’ils en auront besoin si Ewers est absent pendant un match ou deux.

Ne vous attendez pas à ce que cela devienne une controverse au sujet du quarterback tant qu’Ewers sera sur la touche. Ewers, qui a trois ans d’expérience dans cette attaque, est l’un des leaders de l’équipe et l’un des meilleurs quarterbacks du pays. Lui aussi a été autrefois la première recrue du pays et est un choix potentiel de premier tour de la draft de la NFL.

Manning est un joueur extrêmement talentueux et compétent, mais il n’a joué que 82 matchs en équipe nationale. Quand Ewers reviendra de blessure, il sera toujours QB1.

Les nouveaux récepteurs sont stellaires.

L’une des plus grandes questions des Longhorns avant cette saison était de savoir comment ils allaient reconstituer leur corps de receveurs après que leurs trois titulaires de 2023 – Xavier Worthy, Adonai Mitchell et Jordan Whittington – aient été repêchés. L’entraîneur du Texas, Steve Sarkisian, a fait appel au portail et au processus de recrutement pour remédier à ces pertes, en ajoutant les transferts Isaiah Bond (Alabama), Matthew Golden (Houston) et Silas Bolden (Oregon State) et en signant quatre receveurs de lycée, avec en tête d’affiche le prospect cinq étoiles Ryan Wingo.

En trois matchs, Bond et Golden se sont rapidement imposés comme des joueurs d’impact. Bond mène l’équipe avec 13 réceptions pour 215 yards ; Golden est deuxième de l’équipe avec 12 réceptions pour 125 yards. Chacun a trois réceptions de touchdown, et Golden est également le principal retourneur de kickoff.

Bolden a été un receveur rotatif mais a été un retourneur de punt fiable, un rôle dans lequel il a brillé à Oregon State. La plus grande révélation à ce poste a été Wingo, qui est rapidement devenu un dynamo de gros jeu. Six de ses sept réceptions ont été de 15 yards ou plus, dont trois de 30 yards ou plus. Il a également réalisé une course de 55 yards contre Michigan lors d’un revers. Wingo a une moyenne de 31,5 yards par touche.

« Je ne crois pas avoir déjà côtoyé un joueur, en trois matchs, qui ait eu la capacité de jeu explosive qu’il possède », a déclaré lundi l’entraîneur du Texas Steve Sarkisian aux journalistes. « Il vous dira… qu’il n’est pas un produit fini. Nous travaillons encore sur de nombreux détails de son jeu, mais il a définitivement un très, très brillant avenir. »

Au poste d’ailier rapproché, l’absence de Ja’Tavion Sanders, un autre choix de la draft NFL, a également été compensée, mais pas par un transfert. Le senior Gunnar Helm s’est révélé être un receveur fiable avec 10 réceptions pour 189 yards.

Jusqu’à présent, le jeu de passes n’a pas perdu une seconde.

La profondeur du Texas est celle annoncée.

En début de saison, Sarkisian a déclaré qu’il souhaitait donner des snaps à autant de joueurs que possible en début de saison – y compris des snaps en première mi-temps – pour aider à consolider la profondeur de ce qu’il espère être une course au titre jusqu’en janvier. Jusqu’à présent, ce plan s’est déroulé comme il l’espérait.

En trois matchs, aucun joueur défensif parmi les sept premiers n’a joué plus de 40 snaps en un seul match, selon Pro Football Focus. Cela est en grande partie dû au fait que les Longhorns ont pris l’avantage, mais même lors du match contre le Michigan, où Sarkisian a raccourci la rotation en attaque et en défense, la plupart des joueurs défensifs ont joué 40 snaps ou moins.

Le Texas a utilisé trois joueurs en défense dans la plupart des positions contre Colorado State et UTSA et dans quelques secteurs en attaque lors de ces deux matchs. Même contre Michigan, les Longhorns ont pu compter sur une solide aide de joueurs de deuxième équipe dans le match.

Sarkisian a souligné que contre l’UTSA, 77 des 120 joueurs du Texas ont joué, six joueurs ont marqué des touchdowns, neuf joueurs ont porté le ballon et 11 ont attrapé une passe. En défense, 28 joueurs ont enregistré une statistique défensive.

Ils ont une défense compétente.

La perte de joueurs clés comme les défenseurs T’Vondre Sweat et Byron Murphy, le secondeur Jaylan Ford et le cornerback Ryan Watts lors de la draft a laissé planer un doute sur la capacité des Longhorns à être aussi solides défensivement qu’ils l’étaient en 2023, lorsqu’ils se classaient troisièmes au niveau national en défense contre la course et deuxièmes en conversions de troisième down. Ils ne sont pas aussi dominants qu’à l’époque, mais ils restent une unité solide : les Longhorns de 2024 se classent 11e en défense contre le troisième down et 44e en défense contre la course.

Et dans le domaine le plus important – les points encaissés – le Texas a excellé. Les Longhorns n’ont encaissé que 6,3 points par match.

« Nous nous attaquons vraiment très bien », a déclaré Sarkisian. « Nous attaquons le ballon en ce moment. Défensivement, nous créons des pertes de balle et ils s’amusent beaucoup. »

Ils sont bien meilleurs dans la zone rouge.

La saison dernière, l’attaque en zone rouge était l’une des plus grandes faiblesses des Longhorns. Ils se classaient 120e au niveau national en termes de taux de touchdowns en zone rouge, trouvant la zone d’en-but sur seulement 50,8 % des déplacements à l’intérieur de la zone des 20 yards. Cette année, ils ont complètement inversé la tendance, se classant septième au niveau national en marquant des touchdowns sur 14 de leurs 16 déplacements en zone rouge. Sarkisian a attribué cette amélioration à la discipline de son équipe, en minimisant les erreurs auto-infligées dans cette partie du terrain, ainsi qu’en simplifiant sa feuille d’appels en zone rouge pour se concentrer sur un ensemble plus restreint de jeux que le Texas a répétés avec ferveur.

Ce que nous ne savons pas

Comment le Texas résistera-t-il à la SEC ?

Jusqu’à présent, tout porte à croire que les Longhorns sont des prétendants au titre de la SEC. Les Longhorns sont gros dans les tranchées, rapides sur le périmètre et profonds aux postes clés grâce à l’effectif que Sarkisian et son équipe ont construit depuis sa première année au Texas. Mais c’est une chose de se préparer à la corvée d’un calendrier SEC et une autre de l’endurer. La défense contre la course tiendra-t-elle le coup chaque semaine ? Le Texas peut-il gagner ses ratés en conférence comme il l’a fait lors de sa dernière campagne Big 12, en particulier contre Houston et Kansas State ? Les Longhorns auront besoin de la discipline mentale pour se lever pour chaque adversaire.

Les Longhorns peuvent-ils jouer en étant derrière ?

Les Longhorns n’ont jamais été menés au score depuis le début de la saison. Sur 180 minutes de jeu, le Texas n’a été à égalité que pendant 21 minutes et 43 secondes, selon TruMedia. Les Longhorns ont mené le reste du temps où ils ont été sur le terrain. Comment réagiront-ils lorsqu’ils seront dans une situation difficile, notamment en deuxième mi-temps ?

Quelle est la qualité de la défense contre la course ?

La saison dernière, le Texas était l’élite pour arrêter la course, n’autorisant que 2,9 yards par course et 82,4 yards par match. Cette année, les adversaires ont trouvé plus de place pour courir, avec une moyenne de 3,5 yards par course et 108,7 yards par match. Ce n’est pas comme si les vannes s’étaient ouvertes. Le Texas est toujours dans la première moitié des équipes Power 4 en défense contre la course, et les Longhorns ont limité le seul adversaire classé auquel ils ont fait face, le Michigan, très axé sur la course, à seulement 80 yards par course. Mais il vaudra la peine de regarder comment les Longhorns s’en sortent lorsqu’ils affronteront des adversaires de plus haut calibre qui essaieront de courir droit sur eux.

Les running backs parviendront-ils à tenir le coup ?

Le Texas a connu des changements significatifs dans le tableau des profondeurs des running backs cette saison.

Les Longhorns ont perdu leur running back titulaire CJ Baxter et leur freshman Christian Clark suite à des blessures qui ont mis fin à leur saison au camp d’entraînement. Jaydon Blue était le prochain titulaire et a bien joué quand il était disponible, mais il a raté le match contre l’UTSA.

Tre Wisner, étudiant de deuxième année, a été solide et Gibson a été une option encourageante en tant que véritable freshman. Redonner à Blue une pleine santé lui donnera un coup de pouce. Plus le Texas pourra garder le trio Blue, Wisner et Gibson en bonne santé, mieux ce sera.

Au-delà de ces trois-là, Sarkisian a déplacé le receveur Ryan Niblett au poste de running back et a également donné des courses au walk-on Colin Page et au transfert Velton Gardner, un ancien running back de la SMU que le Texas a retiré du portail en août après les blessures de Baxter et Clark.

Comment s’en sortiront-ils dans les moments cruciaux ?

Lors de leurs trois premiers matchs, les Longhorns ont entamé le quatrième quart-temps avec au moins trois touchdowns d’avance. Alors qu’ils entrent en lice en SEC, ces marges ne seront pas toujours aussi larges et leur courage sera mis à l’épreuve. Le match en deux étapes de la mi-octobre contre l’Oklahoma et la Géorgie devrait être le premier véritable défi du calendrier.

(Photo : Tim Warner / Getty Images)