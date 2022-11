Le Texas envoie le prochain bus de migrants à Philadelphie

AUSTIN, Texas (AP) – Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré mardi que Philadelphie serait la prochaine destination pour les migrants que l’État transporte par milliers de la frontière américano-mexicaine vers des localités dirigées par les démocrates, mettant un nouveau bus sur la route un semaine après que le républicain a facilement été réélu.

Il n’a pas précisé combien de migrants étaient à bord ni si plus d’un bus a été envoyé. Mais dans un quart de travail, Abbott a déclaré qu’un “premier bus” devait arriver mercredi, offrant publiquement un préavis d’arrivée suite aux critiques sur les bus qui se sont soudainement présentés à New York, Washington, DC et Chicago.

Le Texas a transporté plus de 13 000 migrants vers ces villes depuis avril. Abbott a envoyé les bus dans les villes dirigées par les démocrates afin de maximiser l’exposition sur ce qu’il dit être l’inaction de l’administration Biden face au nombre élevé de migrants traversant la frontière sud.

Les critiques ont fait signe de quitter les bus comme un coup politique, mais les électeurs ont récompensé Abbott la semaine dernière avec un troisième mandat record en tant que gouverneur du Texas dans sa course contre le démocrate Beto O’Rourke. Abbott a fait d’une série de mesures radicales en matière d’immigration la pièce maîtresse de sa campagne.

Près de 6 électeurs sur 10 étaient favorables à la décision d’Abbott d’envoyer des migrants dans les villes du nord, selon AP VoteCast, une vaste enquête auprès de près de 3 400 électeurs.

Dans un communiqué annonçant les trajets en bus vers Philadelphie, le bureau d’Abbott a déclaré que le maire de Philadelphie, Jim Kenney, “a longtemps célébré et s’est battu pour le statut de ville sanctuaire, faisant de la ville un ajout idéal à la liste des lieux de dépôt du Texas”.

Le bureau de Kenney n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Mais en prévision de l’arrivée d’un bus en provenance du Texas, il a déclaré ce week-end que les migrants seraient les bienvenus.

“Nous les accueillerons à bras ouverts et ferons tout notre possible pour faciliter la transition”, a déclaré Kenney dimanche, a rapporté WPVI-TV. « Peu importe qu’ils aient trouvé leur chemin jusqu’ici, qu’ils aient été mis dans un bus, ce sont des êtres humains. Ils veulent être en Amérique. Ils veulent faire ce que tous nos, la plupart de nos ancêtres ont fait, c’est juste faire leur vie en Amérique.

L’Arizona et la Floride ont également envoyé des migrants dans les villes du nord des États-Unis.

___

L’écrivain de l’Associated Press Ron Todt à Philadelphie a contribué à ce rapport.

Paul J. Weber, The Associated Press