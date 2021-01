AUSTIN, Texas – Le Texas a embauché le coordinateur offensif de l’Alabama, Steve Sarkisian, pour être le 31e entraîneur de l’histoire du programme de football des Longhorns. Sarkissian remplace Tom Herman, qui a été limogé plus tôt samedi après avoir joué 32-18 en quatre saisons.

« C’est une occasion unique et convaincante de mener ce programme légendaire au niveau supérieur, en concourant une fois de plus parmi les meilleurs du football universitaire », a déclaré Sarkisian, 46 ans, dans un communiqué publié par l’école.

« Steve Sarkisian est l’un des meilleurs esprits offensifs du football, ce qu’il a prouvé à maintes reprises pendant son séjour à l’USC, à Atlanta, et plus récemment à l’Alabama », a déclaré le directeur de l’athlétisme du Texas, Chris Del Conte, dans le même communiqué de presse. . « Nous sommes convaincus que nos joueurs et entraîneurs prospéreront sous sa direction et en réponse à son énergie et à sa passion pour le football. »

Sarkisian a passé les deux dernières saisons en tant que coordinateur offensif en Alabama. Vendredi, le Crimson Tide a marqué 31 points et compilé 437 verges offensives lors d’une victoire contre Notre-Dame au Rose Bowl. Cette victoire a permis à l’Alabama de se qualifier pour le match de championnat national pour la cinquième fois au cours des six dernières saisons.

Sarkisian entraînera ce match contre l’état de l’Ohio le 11 janvier, selon une personne familière avec la situation qui s’est entretenue avec The Tuscaloosa News, qui fait partie du USA TODAY NETWORK. La personne a obtenu l’anonymat parce qu’elle n’était pas autorisée à parler publiquement des plans de Sarkissian.

La saison dernière, l’Alabama a établi un record scolaire avec une moyenne de 47,2 points par match. L’Alabama marque avec un clip de 48,2 points par match cette saison, qui se classe deuxième au niveau national.

« Sark a fait un travail remarquable en termes de système et de schéma, comment il enseigne aux joueurs », a déclaré l’entraîneur-chef de l’Alabama Nick Saban plus tôt cette semaine. « Il a contribué autant que quiconque que nous ayons jamais eu ici en termes de connaissances et d’expérience. »

Sarkisian a remporté le prix Broyles 2020, qui est décerné chaque année au meilleur entraîneur adjoint du pays. Il a cependant beaucoup d’expérience comme entraîneur-chef.

En 2009, il a repris un programme sans victoire à Washington et a compilé un record de 34-29 au cours des cinq saisons suivantes. Il est ensuite allé 12-6 à l’USC. Sarkisian a également dirigé l’émission pour l’Alabama lors d’une victoire 42-13 contre Auburn le 28 novembre après que Saban ait été testé positif pour le coronavirus.

Cependant, l’USC a renvoyé Sarkissian cinq matchs dans la saison 2015. Il avait pris un congé pour lutter contre son alcoolisme la veille de son licenciement. Il a par la suite perdu la poursuite intentée contre USC pour son licenciement.

En 2017, Sarkissian a déclaré aux journalistes que son alcoolisme était toujours « quelque chose sur lequel je dois travailler tous les jours, et je travaille dessus tous les jours ».

Avant de devenir entraîneur-chef, Sarkissian a travaillé deux fois comme entraîneur adjoint à l’USC. Il faisait partie du personnel d’entraîneurs de l’USC lorsque les chevaux de Troie ont été battus par le Texas au Rose Bowl 2006. Alors qu’il était l’entraîneur des quarts du programme en 2002, Carson Palmer a remporté le trophée Heisman.

Sarkisian a été entraîneur dans la NFL avec les Raiders et les Falcons. En tant que quart-arrière d’université, il a mené BYU à une victoire au Cotton Bowl 1997.

Sarkisian devient le cinquième entraîneur-chef embauché par Del Conte. À l’été 2018, Del Conte a attiré Mike White de l’Oregon et Edrick Floréal du Kentucky pour diriger les programmes de softball et d’athlétisme d’UT. L’année suivante, l’étiquette provisoire a été supprimée du curriculum vitae de Bruce Berque après que UT ait remporté un championnat de la NCAA de tennis masculin. En avril dernier, l’entraîneur de basketball féminin du Mississippi State, Vic Schaefer, a obtenu un contrat de sept ans qui lui rapportera 1,8 million de dollars cette saison.

Dans la déclaration de l’école samedi, le président du Texas, Jay Hartzell, a déclaré: « L’embauche de Steve Sarkisian représente un investissement essentiel dans l’avenir de notre programme de football, non seulement pour nos étudiants-athlètes, mais pour l’ensemble de la nation Longhorn. Toute notre communauté bénéficie d’une programme d’athlétisme, et nommer Steve comme notre entraîneur insuffle à notre programme de football les conseils et l’expertise nécessaires pour conduire à de nouveaux succès. «

Contributeur: Tuscaloosa (Ala.) News

