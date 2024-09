Le Texas doit résister au contrôle des prix

Pour lutter contre l’inflation, la vice-présidente Kamala Harris a récemment donné son aval sans réserve à la fixation de prix contrôlés par le gouvernement afin d’éviter les « prix abusifs ». C’est le comble de la superstition économique. Comme mes étudiants en économie de l’université Texas Tech peuvent vous le dire, lorsque le gouvernement impose un prix maximum pour un bien ou un service, il s’ensuit rapidement une pénurie, des pertes d’emplois et un affaiblissement de l’économie.

La véritable cause des prix élevés actuels n’a rien à voir avec l’abus de pouvoir d’achat. La « cupidité-inflation » est une fausse idée. Les prix sont élevés à cause d’une inflation incontrôlable, en partie provoquée par des dépenses publiques démesurées.

Comme l’a récemment déclaré le gouverneur Greg Abbott, la vice-présidente veut que « le gouvernement contrôle les prix que ses politiques ont fait monter en flèche », même si « la fixation des prix par le gouvernement est un échec avéré ».

L’histoire économique du Texas confirme les vues du gouverneur Abbott.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les contrôles des prix effectués par le gouvernement dans notre État n’ont eu pour seul effet que de diminuer la qualité des produits, d’augmenter les délais d’attente et de créer des marchés noirs pour les marchandises de contrebande en provenance du Mexique, de l’essence à la viande en passant par les fermetures éclair et les outils. Marshall Clinard, qui dirigeait à l’époque le Bureau de l’administration des prix du gouvernement, est allé jusqu’à estimer que 3 à 4 % du coût de tous les aliments dans l’économie de l’époque provenait du marché noir.

Dans les années 1970, les contrôles des prix du pétrole et du gaz n’ont pas eu plus de succès dans notre État. Un récent reportage du Ceres Courier a fait état des difficultés rencontrées par les Texans qui n’avaient d’autre choix que de se lever à cinq heures du matin et d’attendre trois heures dans des files d’attente pour faire le plein d’essence.

Lorsque le gouvernement empêche les prix de révéler l’offre et la demande, il met un frein à l’économie. Les contrôles des prix de l’époque de la Seconde Guerre mondiale et des années 1970 ont porté préjudice à la croissance économique et à l’emploi du Texas. La fixation des prix souhaitée par le vice-président Harris aurait le même effet.

Mais son plan deviendra-t-il un jour réalité ? Les démocrates du Congrès ont tenté de minimiser ses projets ignorants sur le plan économique. Mais les Texans ont de bonnes raisons de s’inquiéter.

En raison du système de freins et contrepoids des États-Unis, on pourrait penser que les contrôles des prix proposés par Kamala devraient être approuvés par le Congrès. Malheureusement, il semble que l’administration Biden-Harris souhaite contourner ce frein à ses ambitions en faisant en sorte que les agences et les ministères du pouvoir exécutif mettent en œuvre les contrôles des prix par d’autres moyens.

Par exemple, le ministère de la Justice a récemment intenté une action en justice contre une société de logiciels algorithmiques que certains propriétaires utilisent pour déterminer le prix du marché de leurs unités de location, l’accusant de violer les lois antitrust du pays. Ken Paxton a ri de cette affaire et n’a pas rejoint le procès. Mais plusieurs procureurs généraux démocrates d’État l’ont fait, comme on pouvait s’y attendre.

L’histoire continue

Il s’agit d’une tentative détournée de contrôler les prix de l’immobilier. Mais les algorithmes de tarification jouent un rôle crucial : ils aident les vendeurs à économiser sur les coûts d’information nécessaires à la fixation de prix efficaces. C’est pourquoi de nombreuses entités, y compris certaines entités gouvernementales, comme les péages routiers publics, utilisent des algorithmes de tarification.

L’Association des entreprises du Texas craint également que l’administration Biden-Harris ne fasse en sorte que la Commission fédérale du commerce, qui applique les lois antitrust et de protection des consommateurs, fasse la même chose pour d’autres parties du programme de contrôle des prix du vice-président Harris. L’association a récemment écrit que cela est probablement dû au fait que l’agence a également outrepassé ses pouvoirs plus tôt cette année. Alors qu’un juge du Texas a mis un terme à ses projets, déclarant que « le rôle d’une agence administrative est de faire ce que le Congrès lui dit, et non de faire ce que l’agence pense »[s] « cela devrait être le cas », cela n’empêcherait pas la FTC d’essayer à nouveau de jouer un tour rapide pour aider le vice-président Harris à planifier les prix de manière centralisée.

Le procureur général du Texas, Paxton, qui a déjà refusé de soutenir les efforts du ministère de la Justice pour contrôler les prix des loyers, doit rester à l’affût de tactiques similaires de l’administration Biden-Harris pour contourner le Congrès. Son service public proactif et tourné vers l’avenir garantira que le Texas conserve l’une des économies les plus prospères du monde. Nous ne pouvons pas laisser les superstitions économiques de Kamala Harris ruiner notre État.

Alexander William Salter est chercheur en économie comparée au Free Market Institute et professeur associé d’économie Georgie G. Snyder au Jerry S. Rawls College of Business Administration de l’université Texas Tech. Les opinions exprimées dans cette chronique sont les siennes.

Cet article a été publié à l’origine dans le Lubbock Avalanche-Journal : Salter : le Texas doit résister au contrôle des prix