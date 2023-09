Le Texas doit déplacer les barrières flottantes à la frontière du Rio Grande, selon un juge américain

Un juge fédéral Mercredi, le Texas a ordonné au Texas de repositionner les barrières flottantes que l’État a placées au milieu du Rio Grande, réprimandant l’un des éléments les plus controversés des efforts du gouverneur Greg Abbott pour dissuader les passages illégaux de la frontière.

« La conduite du Texas nuit de manière irréparable à la sécurité publique, à la navigation et aux opérations des agents des agences fédérales dans et autour du Rio Grande », a écrit Ezra dans l’ordonnance, ajoutant que le Texas sera tenu de couvrir le coût du déplacement des barrières.

Abbott (à droite) a installé les barrières près de la ville d’Eagle Pass dans le cadre de l’opération Lone Star, sa campagne d’État de 4 milliards de dollars visant à fortifier la frontière avec des troupes de la Garde nationale, des fils accordéon et d’autres obstacles aux passages illégaux. Les responsables du Texas ont déclaré qu’ils prévoyaient d’installer des barrières flottantes le long de la rivière, dont le chemin sinueux s’étend sur environ les deux tiers de la longueur de la frontière américano-mexicaine.

L’activité de construction dans le canal fluvial est hautement réglementée et régie par des traités internationaux entre les États-Unis et le Mexique sur des questions telles que les droits d’eau et les projets d’ingénierie qui pourraient affecter le débit du fleuve.