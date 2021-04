Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a annoncé l’interdiction des soi-disant passeports vaccinaux, devenant ainsi le deuxième gouverneur américain à le faire officiellement, quelques jours seulement après Ron DeSantis de Floride. La question a largement évolué selon des lignes politiques.

Abbott a fait une annonce mardi déclarant qu’aucune agence gouvernementale ou entité politique du Texas ne serait autorisée à exiger «Passeports vaccinaux» dans l’état.

NOUVEAU: Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, annonce qu’il a publié un décret interdisant aux agences d’État ou aux subdivisions politiques de son état de créer des exigences de «passeport vaccinal».pic.twitter.com/lkjQQZRK4n – Jennifer Franco (@jennfranconews) 6 avril 2021

« Ne marchez pas sur nos libertés personnelles, » le gouverneur a mis en garde, tout en précisant qu’il n’était pas contre l’idée de la vaccination en principe, mais en voulait à la vaccination forcée. «Chaque jour, les Texans reviennent à la normale alors que de plus en plus de gens sont (et deviennent immunisés) contre la propagation du Covid-19», Abbott a déclaré, ajoutant que les coups «Aidez à ralentir la propagation de Covid, à réduire les hospitalisations et à réduire le nombre de décès.»

Cela fait maintenant 26 jours depuis le 10 mars, lorsque le Texas a «rouvert à 100%» sans mandat de masque à l’échelle de l’État; cela fait 34 jours depuis @GovAbbott a annoncé la réouverture. Jusqu’à présent, tout va bien. «Cas», taux de positivité, patients hospitalisés et en soins intensifs atteints de COVID-19, et les décès sont tous en baisse. pic.twitter.com/XDqRBjrK08 – Will Franklin (@WILLisms) 5 avril 2021

Le conseiller médical de l’administration Biden, Anthony Fauci, semblait presque mécontent du refus du Texas de glisser dans sa spirale de la mort prédite par Covid, où « Les restaurants et les bars sont pleins et ouverts, les terrains de balle sont pleins, et pourtant, nous avons vu des cas et des hospitalisations depuis lors continuer à baisser », comme l’a dit un hôte MSNBC.

«On dirait 2019», a-t-il déclaré, choqué, notant que les bars et les restaurants de Floride et du Texas étaient remplis de gens célébrant leur droit de se rassembler depuis longtemps hors de chez eux.

Tentant d’expliquer pourquoi le nombre de cas au Texas et en Floride avait chuté malgré leur réglementation sur les virus les moins strictes, Fauci a blâmé un « décalage, » affirmant que les données indésirables que tout le monde attendait arrivaient toujours – il ne restait que quelques semaines plus tard.

«Nous devons nous assurer de ne pas juger prématurément [the case numbers], « continua le docteur.

Au moins 17 laissez-passer de vaccins distincts sont en cours d’élaboration pour suivre les données médicales des voyageurs, a déclaré l’administration Biden aux médias plus tôt cette semaine, bien que le président ait précédemment insisté sur le fait qu’il ne prévoyait pas de passeport vaccinal à l’échelle nationale.

L’homologue d’Abbott en Floride, Ron DeSantis, a dévoilé vendredi une interdiction similaire, interdisant à toutes les agences d’État et aux entreprises locales d’émettre «Passeports vaccinaux» et interdire aux agences gouvernementales d’État de faire des affaires avec des entreprises privées qui exigent de tels passeports. Il a permis aux entreprises et aux restaurants de fonctionner à pleine capacité depuis septembre, attirant des foules de visiteurs alors que d’autres États côtiers restaient au moins partiellement fermés, et a dénoncé pendant des semaines les passeports vaccinaux comme un « Complètement inacceptable » forme d’intrusion gouvernementale.

Le Texas est le deuxième État à interdire les passeports vaccinaux, bien qu’en plus de l’interdiction de vendredi de la Floride, d’autres États, dont le Missouri, l’Ohio et même la Pennsylvanie, ont évoqué la possibilité d’interdire eux-mêmes la technologie. Même l’Organisation mondiale de la santé ne soutient pas les passeports vaccinaux comme une nécessité pour les voyages.

Les médias ont rapidement fait rage contre le gouverneur de Floride, insistant sur le fait qu’il «On ne peut pas se tromper plus dangereusement à propos des passeports vaccinaux», et se moquant du soi-disant gouverneur «Base religieuse et nationaliste d’extrême droite, niant la vérité, ni la science»– alors même que le nombre de cas dans l’État reste obstinément bas selon les statistiques du département de la santé de l’État.







«Ces vaccins sont toujours volontaires et jamais forcés», DeSantis a expliqué, ajoutant que le «Le gouvernement ne devrait exiger d’aucun Texan qu’il présente une preuve de vaccination et révèle des informations privées sur la santé juste pour vaquer à ses occupations quotidiennes.» Il a même fait allusion à faire « Ces protections pour les Floridiens » permanente après la pandémie.

Le gouverneur de Floride et d’autres contre les passeports vaccinaux ont exprimé leur inquiétude que l’adoption de tels mandats ne «Créer deux classes de citoyens sur la base des vaccinations», et que confier à des entreprises privées la responsabilité de garder les données sur les vaccins reviendrait à confier au renard la responsabilité de garder le poulailler, jugeant absurde que quiconque doive «Présenter une preuve de vaccination pour simplement pouvoir participer à une société normale.»

