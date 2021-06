Le Texas devient le dernier État à interdire les passeports pour les vaccins Covid après que le gouverneur Abbott a signé le projet de loi – RT USA News

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a signé un projet de loi interdisant l’utilisation des passeports pour les vaccins, insistant sur le fait que le Texas doit rester complètement «ouvert» tout en faisant exploser les laissez-passer comme une atteinte à la liberté individuelle.

« Le Texas est ouvert à 100 %. Les Texans devraient avoir la liberté d’aller où ils veulent sans aucune limite, restriction ou exigence », Abbott a déclaré dans un tweet avant de signer le projet de loi lundi, ajoutant que la législation interdit à toute entreprise ou entité gouvernementale de « exigeant des passeports vaccinaux ou toute information sur les vaccins ».

Les entreprises qui enfreignent la nouvelle loi peuvent voir les contrats de l’État révoqués et peuvent perdre des licences ou des permis d’exploitation délivrés par le gouvernement, selon le Texas Tribune. Le projet de loi stipulait que les entreprises seraient toujours autorisées à dépister le coronavirus lui-même et à mettre en œuvre « protocoles de contrôle des infections », pourtant.

Bien qu’Abbott ait précédemment signé un décret exécutif ayant un effet similaire en avril, la signature du projet de loi de lundi a fait du Texas le dernier État à interdire les laissez-passer avec le consentement des législateurs, la plupart dirigés par des gouverneurs républicains. Alors que l’Utah et l’Arkansas ont interdit aux agences gouvernementales d’exiger une preuve de vaccination, d’autres, comme l’Alabama, l’Indiana, l’Iowa et le Dakota du Nord, ont carrément interdit les passeports vaccinaux, y compris pour les entreprises et le gouvernement.

Les gouverneurs du GOP ont à plusieurs reprises critiqué les passeports vaccinaux comme dangereux pour la liberté personnelle. Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, parmi les premiers à interdire les laissez-passer par décret, a déclaré qu’ils portaient « énormes implications sur la vie privée », ajoutant qu’il n’obligerait pas les résidents à « apporter la preuve de [vaccination] juste pour pouvoir vivre ta vie normalement.

Près de la moitié de tous les Texans ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus, bien que seulement environ 36% de la population de l’État ait été entièrement immunisée, a rapporté le Tribune.





