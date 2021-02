Le Texas déploie la Garde nationale pour aider les autorités locales après que le blizzard massif ait laissé 3,8 minutes sans électricité à des températures sous le point de congélation

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déployé 90 gardes nationaux et des milliers de soldats de l’État pour les secours en cas de catastrophe après une violente tempête hivernale qui a bloqué près de 4 millions de personnes sans électricité – ni chauffage – à des températures inférieures à zéro.

«Le gouverneur Abbott et le département militaire du Texas ont déployé la Garde nationale à travers le Texas pour effectuer des contrôles de bien-être et aider les autorités locales à transférer les Texans dans le besoin vers l’un des 135 centres de réchauffement locaux que l’État a aidé à établir. [sic] à travers le Texas, « Le bureau d’Abbott a annoncé lundi, à la suite d’une énorme tempête de neige et de verglas la nuit précédente.

Abbott a déclaré qu’en plus de six « Forfaits d’hiver » du département militaire du Texas – composé de 90 membres de la Garde, 28 Humvees, quatre démolisseurs et une ambulance légère – il enverrait également 3 300 soldats de l’État et 3 300 véhicules de patrouille dans les zones les plus touchées par les conditions météorologiques. Près de 3 000 fonctionnaires du Département des parcs et de la faune de l’État, du Service des forêts et du Département des transports participeront également aux efforts de secours.

«L’État du Texas déploie un maximum de ressources aux autorités locales de l’ensemble de l’État pour faire face aux intempéries hivernales et rétablir le courant dans nos communautés», La déclaration d’Abbott a continué. «Les agences d’État envoient des ressources et du personnel pour aider les autorités locales à dégager les routes et pour aider les travailleurs essentiels, tels que les professionnels de la santé et les travailleurs du réseau électrique, à s’acquitter de leurs tâches essentielles.»

Les intempéries, inhabituelles dans la majeure partie du Texas, ont épuisé le réseau électrique de l’État, ce qui a incité l’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) à déclarer un «Alerte d’urgence énergétique trois» plus tôt lundi, imposant des pannes de courant continu pour les entreprises, les maisons et les infrastructures de la ville à travers l’État. Début lundi soir, près de 3,7 millions d’habitants étaient toujours sans électricité, selon les données compilées par poweroutage.us.

L’un des plus grands fournisseurs d’électricité du Texas, Oncor Electric Delivery, a déclaré qu’il faisait toujours face à un «Manque sans précédent de production d’électricité» lundi, avertissant que le «Pannes contrôlées» serait « Considérablement étendu » et pourrait durer jusqu’à mardi.

Certains résidents ont signalé des températures bien en dessous de zéro à l’intérieur de leurs maisons, qui ne devraient chuter davantage à mesure que le jour se transforme en nuit, forçant certains à chercher refuge dans l’un des 135 «Centres de réchauffement» mis en place autour du Texas.

Peu de temps après que le gouverneur a déclaré le déploiement de la Garde, il a partagé « bonnes nouvelles » dans un message sur Twitter, disant qu’environ 200 000 foyers ont été remis en ligne et que d’autres sont attendus dans les heures à venir. Plus tôt, il a nié que le réseau électrique du Texas avait été « Compromis », insistant sur le fait que certaines entreprises étaient simplement confrontées à des problèmes temporaires, mais que les autorités de l’État accordaient une priorité particulière aux clients résidentiels.

Les intempéries de dimanche soir – qui ont frappé les raffineries de pétrole en plus du réseau électrique – ont déclenché un avertissement de tempête hivernale dans tout l’État, voyant chaque comté placé sous un avis pour la première fois dans l’histoire du Texas. Abbott a également demandé et reçu une déclaration d’urgence fédérale de l’administration Joe Biden, car certaines parties du Texas devraient voir une autre vague de neige et de glace mardi.

