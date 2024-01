Le Texas défie la menace fédérale d’abandonner la zone frontalière et organise une confrontation juridique

Le procureur général du Texas a défié mercredi les responsables fédéraux qui exigé les autorités de l’État abandonnent un parc public le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, où des soldats de la Garde nationale saisi la semaine dernièreorganisant une confrontation juridique avec l’administration Biden sur les politiques d’immigration du pays.

Au cours du week-end, le ministère de la Sécurité intérieure a appelé les autorités du Texas à cesser d’empêcher la patrouille frontalière fédérale d’entrer dans Shelby Park à Eagle Pass, une zone près du Rio Grande que l’agence utilisait pour retenir et inspecter les migrants. Le département a déclaré que la décision du Texas de réquisitionner le parc entravait les obligations de la patrouille frontalière d’appréhender et de traiter les migrants.

Le principal avocat du DHS, Jonathan Meyer, a averti le procureur général du Texas, Paxton, ce week-end, que le ministère soumettrait l’affaire au ministère de la Justice pour d’éventuelles poursuites judiciaires si l’État ne cédait pas.

Dans un réponse cinglante à Meyer mercredi, Paxton a indiqué que le Texas ne reculerait pas, rejetant l’accusation de l’administration Biden selon laquelle les actions de l’État étaient « clairement inconstitutionnelles ».

“Parce que les faits et la loi sont du côté du Texas, l’État continuera à utiliser son autorité constitutionnelle pour défendre son territoire, et je continuerai à défendre ces efforts légaux devant les tribunaux”, a écrit Paxton.

Des soldats de la Garde nationale du Texas installent des barbelés supplémentaires le long du Rio Grande le 10 janvier 2024, à Eagle Pass, au Texas. John Moore/Getty Images



“Plutôt que de répondre aux demandes urgentes de protection du Texas, le président Biden a autorisé le DHS à envoyer une lettre de menace par l’intermédiaire de ses avocats”, a ajouté Paxton. “Mais le Texas a aussi des avocats, et je continuerai à défendre les pouvoirs constitutionnels d’autodéfense de cet État.”

Le ministère de la Justice a refusé de commenter la lettre de Paxton.

Les soldats de la Garde nationale du Texas ont pris le contrôle de Shelby Park au milieu de la semaine dernière, alarmant les autorités fédérales et les responsables locaux d’Eagle Pass, qui ont déclaré qu’ils n’approuvaient pas la prise de contrôle d’un parc de la ville.

Alors que le Texas a déclaré que cette décision brutale visait à dissuader les migrants de traverser illégalement la région, l’administration Biden a soutenu que la saisie du parc avait empêché les agents de la patrouille frontalière de faire leur travail, y compris dans les situations d’urgence.

Au cours du week-end, des responsables fédéraux et un membre du Congrès du Texas ont déclaré que les soldats de la Garde nationale du Texas avaient interdit aux agents de la patrouille frontalière de tenter de porter secours à un groupe de migrants en détresse, dont une femme et deux enfants. qui s’est noyé. Les responsables du Texas ont nié cette allégation, et le ministère de la Justice a ensuite précisé dans un dépôt à la Cour suprême que les noyades s’étaient déjà produites lorsque les agents de la patrouille frontalière ont demandé et se sont vu refuser l’autorisation d’entrer dans Shelby Park pour tenter d’aider d’autres migrants en détresse.

Pourtant, le ministère de la Justice a suggéré que la situation aurait pu se dérouler différemment si le Texas n’avait pas bouclé Shelby Park.

“Il est impossible de dire ce qui aurait pu se passer si la patrouille frontalière avait eu accès à la zone comme auparavant, y compris grâce à ses camions de surveillance qui aidaient à surveiller la zone”, a déclaré lundi le ministère de la Justice. “Mais à tout le moins, la patrouille frontalière aurait eu la possibilité de prendre toutes les mesures disponibles pour s’acquitter de ses responsabilités et aider ses homologues du gouvernement mexicain à entreprendre la mission de sauvetage. Le Texas a rendu cela impossible.”

Bien qu’il ne soit pas clair si le ministère de la Justice poursuivra le Texas en justice pour reprendre le contrôle fédéral de Shelby Park, il a déjà alerté la Cour suprême de la situation dans une affaire concernant les barbelés barbelés que l’État a installés pour repousser les passages de migrants. Le ministère de la Justice demande à la Haute Cour de suspendre une décision d’un tribunal inférieur qui interdisait de manière générale à la patrouille frontalière de couper les câbles pour traiter les migrants qui se trouvent déjà sur le sol américain.

L’impasse d’Eagle Pass est le dernier point d’éclair dans une bataille politique entre le gouverneur du Texas Greg Abott et le président Biden sur la manière dont les États-Unis devraient gérer les passages de migrants, qui ont atteint des niveaux records au cours des trois dernières années. Entre autres actions, Abbott a ordonné au Texas de transporter des dizaines de milliers de migrants vers des villes dirigées par les démocrates avec des politiques de « sanctuaire ».

Au cours du week-end, la Maison Blanche a dénoncé la décision du Texas à Eagle Pass comme étant « inhumaine » et « dangereuse », affirmant que la patrouille frontalière « doit avoir accès à la frontière pour faire respecter nos lois ».

Paxton a rejeté ces critiques mercredi, affirmant au DHS qu’il n’appliquait pas pleinement la loi américaine sur l’immigration.

“Il n’est même pas question de prétendre que vous essayez d’empêcher l’entrée illégale d’étrangers”, a-t-il déclaré.

