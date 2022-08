Le Texas déclare que 10 entreprises, dont BlackRock, “boycottent” l’énergie

Le contrôleur du Texas, Glenn Hegar, mercredi accusé dix sociétés financières, dont le titan BlackRock et 350 fonds d’investissement, ont pris des mesures pour “boycotter les sociétés énergétiques”.

Cette décision pourrait forcer certains fonds du gouvernement du Texas, tels que les fonds de retraite des employés de l’État, à vendre des actions de ces sociétés. Il place également ces entreprises aux côtés listes d’autres catégories d’entreprises couvertes par les lois texanes sur le désinvestissement, telles que les entreprises ayant des “liens avec des organisations terroristes étrangères” et des liens avec l’Iran et le Soudan.

La liste, qui découle d’une enquête annoncée pour la première fois en marsest un effort pour mettre en évidence publiquement les entreprises qui, selon Hegar, font avancer des programmes qui menacent l’industrie de l’énergie au Texas, qui est le premier État producteur de pétrole et de gaz naturel dans le pays. Le Texas a produit 43% du pétrole brut total produit aux États-Unis en 2021 et 25 % de son gaz naturel, selon le Administration américaine de l’information sur l’énergie (EIA). Le Texas a également 31 raffineries de pétrole représentant 32% de la capacité de raffinage du pays, ce qui en fait l’État avec le plus de raffineries et de capacité de raffinage de tous les États du pays.

Hegar a déclaré que l’accent mis sur les normes environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG) dans la finance était devenu un proxy pour l’établissement de l’agenda politique.

“Le mouvement environnemental, social et de gouvernance d’entreprise (ESG) a produit un système opaque et pervers dans lequel certaines sociétés financières ne prennent plus de décisions dans le meilleur intérêt de leurs actionnaires ou de leurs clients, mais utilisent plutôt leur poids financier pour pousser un social et programme politique entouré de secret », a déclaré Hegar dans une déclaration écrite publiée avec la décision.

BlackRock a été à la fois loué pour être à la fois un leader dans la sensibilisation aux implications du changement climatique à Wall Street et pour ne pas avoir donné suite à ce leadership initial. En mai, BlackRock a déclaré qu’il ne voterait pas pour les propositions d’actionnaires environnementales et sociales “qui sont indûment prescriptives et contraignantes” sur les conseils d’administration.

En réponse à l’annonce de Hegar mercredi, BlackRock a déclaré qu’il s’opposait à la décision.

“Nous ne sommes pas d’accord avec l’avis du contrôleur. Ce n’est pas un jugement fondé sur des faits. BlackRock ne boycotte pas les combustibles fossiles – investir plus de 100 milliards de dollars dans des sociétés énergétiques du Texas au nom de nos clients le prouve”, a déclaré un porte-parole de BlackRock à CNBC dans un communiqué.

Selon James W. Coleman, professeur de droit à la Dedman School of Law de la Southern Methodist University, l’impact du désinvestissement potentiel du Texas est moins une menace pour les sociétés financières que le précédent potentiel d’investissements financiers devenant de plus en plus politiquement motivés.

“Le Texas est une énorme économie en croissance rapide – plus grande que celle du Canada – donc ses décisions d’investissement sont importantes, mais les fonds de pension du Texas ne sont pas aussi gros, par rapport à l’économie de l’État, que les fonds d’autres États comme la Californie”, Coleman a déclaré à CNBC. “En fin de compte, le véritable risque pour les sociétés financières est moins de perdre un investisseur que de voir un conflit politique se répandre dans les décisions d’investissement et diviser leurs clients.”

David B. Spence, professeur de droit à l’Université du Texas à la faculté de droit d’Austin qui enseigne le droit de l’énergie entre autres sujets, a déclaré que cette décision était un coup politique de Hegar.

“Je considère cela comme une sorte de performance pour les électeurs par des politiciens élus en compétition pour les votes dans un parti qui récompense de plus en plus de trouver des moyens de mettre le pouce dans l’œil des démocrates”, a déclaré Spence à CNBC. “Il est dommage que le changement climatique soit devenu une question partisane, en particulier compte tenu de la forte inquiétude suscitée par la question chez les jeunes républicains. Mais tant que les jeunes électeurs républicains continuent de voter républicain, il n’y a vraiment pas grand-chose de dissuasif à faire ce genre de chose. “

Spence a noté que BlackRock avait mis en garde les investisseurs contre le changement climatique en tant que problème économique. “Le changement climatique est devenu un facteur déterminant dans les perspectives à long terme des entreprises”, Le PDG de BlackRock, Larry Fink, a déclaré dans sa lettre de 2020 aux PDG.

“Blackrock a conseillé à ses clients de s’occuper du risque climatique parce qu’ils pensent qu’il est économiquement rationnel de le faire. Il est donc plus qu’un peu ironique que les politiciens du GOP punissent les acteurs du secteur privé pour avoir pris des mesures économiquement rationnelles”, a déclaré Spence à CNBC. “Cela montre à quel point la rhétorique creuse du GOP sur” laisser le marché fonctionner “et” l’État nounou “est vraiment.”