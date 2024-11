Le Texas déclare au ministère américain de la Justice que les observateurs des élections fédérales ne sont pas autorisés dans les lieux de vote

Le plus haut responsable des élections du Texas a déclaré vendredi au ministère américain de la Justice que ses observateurs électoraux n’étaient pas autorisés dans les lieux de vote du Texas après que l’agence a annoncé son intention d’envoyer des observateurs dans huit comtés du Texas le jour du scrutin pour garantir le respect des lois fédérales sur le droit de vote.

Le ministère de la Justice envoie régulièrement des observateurs à travers le pays pour surveiller d’éventuelles violations du droit de vote lors d’élections majeures. L’agence a déclaré que des observateurs seraient sur le terrain dans 86 juridictions de 27 États, dont les comtés d’Atascosa, Bexar, Dallas, Frio, Harris, Hays, Palo Pinto et Waller.

Vendredi soir, la secrétaire d’État du Texas, Jane Nelson, a déclaré à l’agence fédérale que ses observateurs électoraux ne faisaient pas partie des personnes autorisées à entrer. Lieux de vote au Texas ou dans lieux centraux où les bulletins de vote sont comptés en vertu de la loi de l’État.

« Soyez assuré que le Texas dispose de processus et de procédures solides pour garantir que les électeurs éligibles puissent participer à des élections libres et équitables », a déclaré Nelson. a écrit à un responsable du DOJ vendredi soir.

Pendant des décennies, le ministère de la Justice a dispersé des observateurs électoraux à travers le pays pour observer les procédures dans les bureaux de vote et aux endroits où les bulletins de vote sont comptés. Il s’agissait d’un pouvoir accordé au gouvernement fédéral en vertu de la loi sur les droits de vote de 1965, qui interdisait les pratiques électorales discriminatoires et cherchait à égaliser l’accès au vote. Après que la Cour suprême des États-Unis ait vidé certaines parties de la loi il y a des années, l’agence doit désormais obtenir l’autorisation des juridictions étatiques et locales pour être présente ou obtenir une ordonnance du tribunal.

Les responsables de la Floride et du Missouri ont interdit les observateurs des élections fédérales en 2022 – et cette année, les responsables de l’Arkansas a déclaré à ABC News ils ne seraient pas autorisés à y aller.

L’agence n’a pas expliqué vendredi pourquoi elle avait choisi ces huit comtés du Texas, même si elle enverra des moniteurs dans autant de juridictions du Massachusetts. Le ministère de la Justice a des moniteurs régulièrement envoyés au Texas — y compris en 2022lorsque ces moniteurs ont été envoyés dans les comtés de Dallas, Harris et Waller. Un groupe de démocrates du Texas aux niveaux local, étatique et fédéral avait demandé en septembre à l’agence fédérale d’envoyer des observateurs électoraux sur place. les cinq comtés les plus peuplés de l’État — même si elle a finalement prévu d’envoyer des moniteurs à trois d’entre eux.

Le ministère de la Justice n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Un porte-parole du bureau du secrétaire d’État du Texas a déclaré à ABC News cette semaine que des inspecteurs électoraux d’État seraient envoyés dans « divers endroits » à travers le Texas.

Le jour du scrutin est mardi.

Divulgation : Le secrétaire d’État du Texas a soutenu financièrement The Texas Tribune, une organisation de presse à but non lucratif et non partisane qui est financée en partie par les dons de ses membres, de fondations et d’entreprises sponsors. Les soutiens financiers ne jouent aucun rôle dans le journalisme de la Tribune. Trouver un complet liste d’entre eux ici.