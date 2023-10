Le Texas construit des murs avec le Mexique… TOUS les Mexiques, anciens et nouveaux – Twitchy

Le contrôle de la frontière entre les États-Unis et le Mexique est depuis un certain temps un problème majeur pour l’Amérique, comme nous le savons tous, et aucun État n’a été confronté à autant de problèmes de cascades de migrants que le Texas. L’État de Lone Star a passé ces dernières années à essayer de gérer le flux en provenance du sud avec un certain succès, mais l’État voisin du Nouveau-Mexique n’a pas été aussi vigilant, autorisant les migrants à entrer aux États-Unis par leurs frontières uniquement pour leur faire faire un voyage. tournez à droite et entrez au Texas en passant par la frontière Texas/Nouveau-Mexique.

Pas plus, déclare le gouverneur du Texas, Greg Abbot

Le Texas installe une clôture le long de la frontière du NOUVEAU-Mexique. Nos barrières autour d’El Paso ont forcé les migrants qui traversaient illégalement à entrer au Nouveau-Mexique. De là, ils sont ensuite entrés dans El Paso. Pour y mettre fin, nous construisons une barrière à la frontière du Nouveau-Mexique. https://t.co/y77nliGv03 -Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 16 octobre 2023

Comme toujours, il est difficile de ne pas ressentir de la sympathie pour le sort dans lequel se trouve le Texas ; Certes, les villes libérales du Nord comme New York et Chicago se sont soudainement retrouvées à chanter un très un ton différent après avoir vu seulement une petite fraction de l’afflux frontalier auquel le Texas a été confronté. Et si vous voulez construire un mur pour résoudre vos problèmes, autant continuer à le construire jusqu’à ce que vos problèmes soient résolus, n’est-ce pas ?

En tant que Néo-Mexicain, je suis ici pour vous dire que vous n’avez pas le choix. Notre gouvernement en a fait une petite Californie et ne montre aucun signe de volonté d’aider à arrêter les clandestins. – Chèque Bleu (@VERBAL_CHANCLA) 16 octobre 2023

Cela semble tout à fait juste. La gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, n’a jamais semblé se soucier beaucoup de l’état de droit, au point que les présentateurs de CNN ont été obligés de l’interpeller pour s’attendre à ce qu’elle empêche les immigrants illégaux d’utiliser son État comme une fin pour contourner le Texas. les protections aux frontières semblent ridicules.

Enfin, nous sommes proactifs pour garder ces foutus Néo-Mexicains hors d’Amérique ! – George (@GeorgeInLimbo) 16 octobre 2023

Continuez à faire tout le tour en préparation à l’indépendance. -Amanda Jean (@AJAmmirabilis) 16 octobre 2023

Maintenant, ne faisons rien d’irréfléchi ici.

Bien entendu, certains pensent que cela ne va pas assez loin.

Je me demande si nous pouvons installer des points de contrôle sur les Interstates 10 et 20 afin de pouvoir arrêter les voitures immatriculées en Californie et vérifier les inscriptions des électeurs. – Le chaume d’Occam 🇺🇸 (@TXOdysseus) 16 octobre 2023

Pouvons-nous en construire un là où les Californiens ne peuvent pas entrer non plus, s’il vous plaît !!! – La prise (@floatisland0) 16 octobre 2023

Nous avons commencé la construction du Mur Occidental. Ce n’est pas un exercice. Nous allons bientôt nous libérer de la côte gauche. Que Dieu bénisse le Texas ! https://t.co/F03Jg3NSS0 – Gringo Texan 🤠 (@away14375) 16 octobre 2023

Il sera intéressant de voir comment cela évoluera, la construction de murs entre les États est une chose qui n’a pas encore été tentée à notre connaissance. Un mur séparant le Michigan de l’Ohio peut-il être loin derrière ?

