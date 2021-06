Le Texas construira son PROPRE mur frontalier alors que le gouverneur Abbott intensifie la querelle d’immigration illégale avec Biden – RT USA News

Le gouverneur Greg Abbott a déclaré que le Texas allait faire face à une crise sécuritaire croissante en construisant son propre mur frontalier et en procédant à des arrestations massives pour dissuader les étrangers illégaux, après que l’administration Biden a ouvert les vannes des migrants.

La construction de certaines barrières frontalières commencera immédiatement, a déclaré Abbott jeudi lors d’un sommet sur la sécurité à Del Rio, au Texas. Les plans pour commencer à construire un mur frontalier seront annoncés la semaine prochaine. Le gouverneur républicain a profité de l’occasion pour signer une loi budgétaire réservant plus d’un milliard de dollars aux mesures de sécurité aux frontières, ainsi qu’un pacte inter-États avec l’Arizona pour s’entraider au milieu de la crise.

« Nous allons faire tout notre possible pour sécuriser la frontière, et cela commence immédiatement, aujourd’hui, ici même dans le comté de Val Verde », dit-il à une foule enthousiaste. La solution complète nécessitera cependant des actions du Congrès et de la Maison Blanche.

Les plus grands applaudissements ont éclaté après qu’Abbott a annoncé le mur frontalier, ressuscitant un effort qui avait commencé sous l’ancien président Donald Trump. Les travaux sur des sections de mur de l’Arizona au Texas ont été interrompus lorsque le président Joe Biden a pris ses fonctions en janvier. Biden a juré de ne pas construire « un autre pied » de mur à la frontière américano-mexicaine.





Abbott a déclaré que les politiques de Biden avaient entraîné une augmentation sans précédent du trafic de migrants, les arrestations aux frontières ayant été multipliées par 10 par rapport à un an plus tôt pour atteindre plus de 170 000 en avril, puis dépasser 180 000 en mai. Le résultat a été des dommages aux récoltes et au bétail dans les fermes et les ranchs du Texas, ainsi qu’une augmentation des invasions de domicile, du trafic de drogue et du trafic d’êtres humains, a-t-il soutenu. Les Texas Rangers ont signalé une augmentation de 800 % des saisies de fentanyl au cours des quatre premiers mois de cette année, capturant suffisamment de drogue pour tuer 21 millions de personnes.

« Vous ne devriez pas avoir à faire face à ce danger dans votre communauté, et le changement est nécessaire » dit Abbott.

Les cartels, les trafiquants de drogue et les trafiquants d’êtres humains profitent de la crise, et des migrants illégaux affluent de 160 pays – y compris des lieux non traditionnels comme le Sénégal, le Bangladesh et l’Ouzbékistan – a déclaré Abbott.

Le mois dernier, Abbott a publié une déclaration de catastrophe dans 34 comtés du Texas afin de libérer davantage de ressources de l’État pour lutter « activités criminelles découlant de la crise frontalière de Biden ». Il a déclaré qu’une autre déclaration de catastrophe serait faite la semaine prochaine, élargissant l’effort.





L’effort de sécurité comprendra l’enrôlement d’agents chargés de l’application des lois au niveau national et local pour arrêter les étrangers illégaux pour des crimes allant de l’intrusion au méfait criminel au trafic de drogue. Abbott a déclaré que les procureurs seront appelés à obtenir des condamnations et qu’un espace de prison supplémentaire sera fourni pour accueillir l’augmentation attendue du nombre de prisonniers.

Ces efforts contribueront à créer un environnement dans lequel les étrangers illégaux ne veulent pas entrer au Texas « parce que ce n’est pas ce à quoi ils s’attendaient, ce n’est pas le tapis rouge que l’administration fédérale leur a déroulé », dit Abbott. « Ils vont en prison dans l’État du Texas. »

Le gouvernement de l’État aidera également les propriétaires fonciers du Texas à obtenir une indemnisation du gouvernement fédéral pour les dommages résultant des politiques de l’administration Biden.





Aussi sur rt.com

Application sélective: l’ICE de Biden a déclaré qu’elle pouvait abandonner les affaires contre les migrants illégaux au milieu d’un arriéré de 1,3 MILLION







